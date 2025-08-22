Rendkívüli

édességdesszerttörök

Lokum, avagy a szultán édes kenyere – így készítsük el otthon

Sokan imádják, mások nem tudnak mit kezdeni a világ egyik legédesebb édességével. A lokum szinte émelyítően édes és állaga miatt is idegenkednek tőle sokan. Másoknak viszont első kóstolásra kedvencévé válik.

2025. 08. 22. 13:50
Lokum avagy rahát: ilyen a szultán kenyere
Lokum avagy rahát: ilyen a szultán kenyere Fotó: Anna_Pustynnikova Forrás: Shutterstock
A lokum, avagy szultánkenyér vagy rahát egy török eredetű finomság. Alapját a keményítő és a cukor adja, az eredmény egy gumisabb állagú, édes massza. Gyakori a citromos vagy rózsavízes ízesítésű változat, de kóstolhatunk diós, pisztáciás, mentás és mindenféle gyümölcsös változatot is. Törökországban a 15. század óta készítik, innen terjedt el később az egész Balkán térségben majd a 19. század során Európa többi részén. Gyorsan ismertté vált ez a desszert, részben éppen azért, mert nagyon megosztó. Ha még nem kóstoltuk, érdemes. Elkészítése házi körülmények között kissé körülményes, de nem lehetetlen kihívás.

lokum, avagy szultánkenyér
Lokum, avagy szultánkenyér
Fotó: RauL C7 / Shutterstock

Rózsavizes lokum receptje

Mi most egy rózsaízű változatot mutatunk – amúgy is a rózsás lokum a legmegosztóbb ínyencség a török finomságok sorában. A recept körülbelül 20-25 darab kis kockához elegendő, attól függ, mekkorára daraboljuk majd a masszát.
Hozzávalók:
   • 500 g kristálycukor
   • 250 ml víz
   • 1 ek citromlé
   • 60 g étkezési keményítő
   • ½ tk borkőpor 
   • 1 ek rózsavíz
   • pár csepp rózsaszín ételfesték (opcionális)
   • 50 g porcukor
   • 20 g étkezési keményítő (a forgatáshoz)
Elkészítés:

A cukorsziruppal kezdünk. Ehhez egy megfelelő méretű lábasban keverjük össze a cukrot 200 ml vízzel és a citromlével. Forraljuk fel, majd lassú tűzön főzzük addig (kb. 10-15 perc), amíg 115–118 °C-os nem lesz az elegy. Ha nincs hőmérőnk, egy csepp szirupot cseppentsünk hideg vízbe - akkor jó, ha már lágy kis golyóvá formálható.

Keményítős alap készül ezután. Ehhez  egy másik edényben keverjük el a 60 g keményítőt a maradék 50 ml vízzel nagyon alaposan, csomómentesre. Kicsi lángon, folyamatos keverés mellett főzzük addig, amíg sűrű, átlátszó zselés állagúvá nem válik. Amikor ez megtörtént, a forró cukorszirupot nagyon óvatosan, vékonyka sugárban keverjük a keményítős masszához. Ezt követően alacsony hőmérsékleten, folyamatos keverés mellett 30-40 percig főzzük, egészen addig, amíg sűrű, nyúlós, ragacsos masszává nem áll össze. Ezután vegyük le a tűzről, még melegen adjuk hozzá a rózsavizet –fontos, hogy intenzív ízű, illatú, jó minőségű legyen a rózsavíz! Tegyük bele az ételfestéket is. Alaposan dolgozzuk össze a színezett, illatosított masszát.

Ezután egy 15x15 cm-es, sütőpapírral kibélelt formát hintsünk meg keményítővel. Öntsük bele a lokum masszáját, simítsuk le a tetejét. Legalább 6-8 órán át hűvös helyen hagyjuk pihenni, dermedni. Nem kell hűtőbe tenni!

A megdermedt lokumot vágjuk kis kockákra, végül forgassuk meg egy porcukorból és keményítőből álló keverékben, hogy ne ragadjon, de kívül is kapjon egy plusz édes réteget.
Szobahőmérsékleten is sokáig eláll, de aki szereti, a délutáni kávék mellé pár napon belül úgyis eltünteti ezt a különlegességet.

 

 

