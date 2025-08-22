Lokum, avagy a szultán édes kenyere – így készítsük el otthon

A lokum, avagy szultánkenyér vagy rahát egy török eredetű finomság. Alapját a keményítő és a cukor adja, az eredmény egy gumisabb állagú, édes massza. Gyakori a citromos vagy rózsavízes ízesítésű változat, de kóstolhatunk diós, pisztáciás, mentás és mindenféle gyümölcsös változatot is. Törökországban a 15. század óta készítik, innen terjedt el később az egész Balkán térségben majd a 19. század során Európa többi részén. Gyorsan ismertté vált ez a desszert, részben éppen azért, mert nagyon megosztó. Ha még nem kóstoltuk, érdemes. Elkészítése házi körülmények között kissé körülményes, de nem lehetetlen kihívás.

Lokum, avagy szultánkenyér

Fotó: RauL C7 / Shutterstock

Rózsavizes lokum receptje

Mi most egy rózsaízű változatot mutatunk – amúgy is a rózsás lokum a legmegosztóbb ínyencség a török finomságok sorában. A recept körülbelül 20-25 darab kis kockához elegendő, attól függ, mekkorára daraboljuk majd a masszát.

Hozzávalók:

• 500 g kristálycukor

• 250 ml víz

• 1 ek citromlé

• 60 g étkezési keményítő

• ½ tk borkőpor

• 1 ek rózsavíz

• pár csepp rózsaszín ételfesték (opcionális)

• 50 g porcukor

• 20 g étkezési keményítő (a forgatáshoz)

Elkészítés:

A cukorsziruppal kezdünk. Ehhez egy megfelelő méretű lábasban keverjük össze a cukrot 200 ml vízzel és a citromlével. Forraljuk fel, majd lassú tűzön főzzük addig (kb. 10-15 perc), amíg 115–118 °C-os nem lesz az elegy. Ha nincs hőmérőnk, egy csepp szirupot cseppentsünk hideg vízbe - akkor jó, ha már lágy kis golyóvá formálható.

Keményítős alap készül ezután. Ehhez egy másik edényben keverjük el a 60 g keményítőt a maradék 50 ml vízzel nagyon alaposan, csomómentesre. Kicsi lángon, folyamatos keverés mellett főzzük addig, amíg sűrű, átlátszó zselés állagúvá nem válik. Amikor ez megtörtént, a forró cukorszirupot nagyon óvatosan, vékonyka sugárban keverjük a keményítős masszához. Ezt követően alacsony hőmérsékleten, folyamatos keverés mellett 30-40 percig főzzük, egészen addig, amíg sűrű, nyúlós, ragacsos masszává nem áll össze. Ezután vegyük le a tűzről, még melegen adjuk hozzá a rózsavizet –fontos, hogy intenzív ízű, illatú, jó minőségű legyen a rózsavíz! Tegyük bele az ételfestéket is. Alaposan dolgozzuk össze a színezett, illatosított masszát.