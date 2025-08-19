3 alapanyag, amit pajzsmirigy-alulműködés esetén jobb kerülni

A pajzsmirigy páratlan szerv, amely a nyak elülső részén található, a szervezet számára szükséges hormonokat állít elő. Mivel a pajzsmirigy-hormonok felelősek a növekedésért, a sejtek helyreállító folyamataiért, valamint az anyagcseréért, a termelésükben beállt zavar súlyos következményekkel járhat. A pajzsmirigy-alulműködés (melynek során a szerv nem tud elegendő hormont előállítani) többet között fáradékonysággal, hízással, száraz bőrrel, izom- és ízületi fájdalommal, vérszegénységgel, nők esetén rendszertelen menstruációs ciklussal járhat együtt. Ha ezeket a tüneteket tartósan tapasztaljuk, mindenképpen keressünk fel egy endokrinológus szakembert!

Pajzsmirigy-alulműködés bizonyos alapanyagokat, például a glutént érdemes lehet kerülni Fotó: Pexels

Pajzsmirigy-alulműködés: étkezéssel mi javítható?

Sokan tapasztalják, hogy egyes élelmiszertípusok (túl gyakori) fogyasztása ront a tüneteken. Testünk ilyen jellegű jelzéseire mindig fontos figyelni! Amikor detektáljuk, milyen élelmiszerek okoznak problémát, érdemes kikísérletezni, mivel tudjuk helyettesíteni azokat az ételeket, amelyek tesznek jót nekünk.

Kerülendő alapanyagok pajzsmirigy-alulműködés esetén

Ultrafeldolgozott alapanyagok, ételek

Chipszek, szénsavas üdítők, ízesített gabonaszeletek, csomagolt nasik – igyekezzük ezeket minél ritkábban fogyasztani, hiszen rengeteg adalékanyagot, cukrot, sót és zsírt tartalmaznak, ami nem tesz jót hormonháztartásunknak. Fogyasztásuk fokozhatja a szervezetben a gyulladásos folyamatokat, illetve növelheti az oxidatív stresszt, amely a pajzsmirigyre is rossz hatással van. Helyette fogyasszunk inkább friss zöldségeket, gyümölcsöt, sótlan olajos magvakat, de akár mi is összedobhatunk otthon egy-egy egészségesebb csipszet, például az alábbi recept alapján.

Glutént tartalmazó hozzávalók

A glutén egy, a búzában, árpában, rozsban, tritikáléban megtalálható fehérjecsoport. Ha valaki érzékeny rá, fogyasztása erős immunreakciót és károsodást válthat ki. A pajzsmirigyproblémákban szenvedőknek ugyan nem kell a glutént teljesen száműzniük az étrendjükből, de fontos figyelniük a panaszokra! Az árulkodó jelek általában a puffadás, a hasi fájdalom, a bőrproblémák. Bár a fogyasztott glutén mennyisége könnyen csökkenthető például alternatív szénhidrátforrások használatával, drasztikus étrendváltozásba csak orvos tanácsára kezdjünk.