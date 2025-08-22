refluxreflux diétarefluxbetegség

Sokáig gyötörhet egy rejtett baj: ilyen a néma reflux

A refluxra egyáltalán nem hasonlító tüneteket mutat, valójában mégis az. Az egyik legmegtévesztőbb betegség, a néma reflux sokáig rejtve maradhat.

2025. 08. 22. 12:53
A néma reflux tünetei sokáig rejtve maradhatnak
A néma reflux tünetei sokáig rejtve maradhatnak Forrás: Pexels
A refluxról legtöbben a savas refluxra, a gyomorégéssel jelentkező betegségre gondolnak, ám létezik egy formája, ami nem ilyen egyértelmű. A néma reflux kifejezetten alattomos jelenség: sokáig rejtve maradhat, miközben folyamatosan irritálja a nyelőcsövet, a torkot, sőt a hangszálakat is.

A néma reflux egészen más betegségre utaló tüneteket okozhat
A néma reflux egészen más betegségre utaló tüneteket okozhat // Fotó:  Pexels

Hogyan alakul ki a néma reflux?

A betegség hátterében leggyakrabban a nyelőcső záróizmának meggyengülése áll. Amikor a nyelőcső nem zár rendesen, a gyomorsav és az emésztőnedvek akadály nélkül visszaáramlanak. Olykor egészen a garatig juthat a sav, így a tünetek nem a gyomor tájékán, hanem a felső légutakban jelentkeznek, ott okoznak panaszokat.  De nem kell a savnak feljönni ilyen magasra, már a sav gőze is bánthatja orrunkat, torkunkat.

Kiváltó tényező lehet a túlsúly, a nem megfelelő étkezés, az alvás előtti nagy adag étel elfogyasztása, a túlzott stressz, de akár genetikai hajlam is előidézheti a bajt

A néma reflux tünetei

A néma reflux jelei sokszor valóban félrevezetők és több esetben a fül-orr-gégész szakorvosok azok, akik felhívják a figyelmet a betegségre, ugyanis a krónikus köhögés hátterében – amivel jellemzően fül-orr-gégész szakorvos fordulnak a betegek – igen gyakran a néma reflux áll.

Jellemző panaszok lehetnek:
   • rekedtség, elhúzódó torokkaparás,
   • krónikus köhögés, gyakori krákogás,
   • gombócérzés a torokban, nyelési nehézség,
   • arcüreggyulladás,
   • fogászati panaszok,
   • kellemetlen szájszag,
   • megváltozott hangszín – megvastagodhat a hangszálak,
   • a szaglás elvesztése, vagy csökkent szagérzékelés.
Mivel a tünetek közül hiányzik a klasszikus gyomorégés, sok beteg csak hosszabb idő után, akár hónapok, évek múltán kapja csak meg a pontos diagnózist.

Mit tehetünk ellene?

A tudatos életmódváltás elengedhetetlen. Nagyon fontos egy olyan étrend kialakítása, ami segít háttérbe szorítani a tüneteket. 
Kerüljük a 
   • a csípős, erősen fűszeres fogásokat,
   • a kávét és a szénsavas italokat,
   • a csokoládét,
   • a zsíros és olajban sült ételeket,
   • a hagymaféléket,
   • a citrusféléket.
Ellenben részesítsük előnyben a könnyű, párolt zöldségeket, sovány húsokat, gabonaféléket, a gyengédebb aromájú, friss zöldfűszereket.  Fogyasszunk kicsi, könnyű adagokat – alvás előtt 1 órával már ne fogyasszunk semmit. 

Fennálló panaszok esetén pedig feltétlenül forduljunk orvoshoz, ne elégedjünk meg az öndiagnosztizálással!


 

