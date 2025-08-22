Sokáig gyötörhet egy rejtett baj: ilyen a néma reflux

A refluxról legtöbben a savas refluxra, a gyomorégéssel jelentkező betegségre gondolnak, ám létezik egy formája, ami nem ilyen egyértelmű. A néma reflux kifejezetten alattomos jelenség: sokáig rejtve maradhat, miközben folyamatosan irritálja a nyelőcsövet, a torkot, sőt a hangszálakat is.
Hogyan alakul ki a néma reflux?
A betegség hátterében leggyakrabban a nyelőcső záróizmának meggyengülése áll. Amikor a nyelőcső nem zár rendesen, a gyomorsav és az emésztőnedvek akadály nélkül visszaáramlanak. Olykor egészen a garatig juthat a sav, így a tünetek nem a gyomor tájékán, hanem a felső légutakban jelentkeznek, ott okoznak panaszokat. De nem kell a savnak feljönni ilyen magasra, már a sav gőze is bánthatja orrunkat, torkunkat.
Kiváltó tényező lehet a túlsúly, a nem megfelelő étkezés, az alvás előtti nagy adag étel elfogyasztása, a túlzott stressz, de akár genetikai hajlam is előidézheti a bajt.
A néma reflux tünetei
A néma reflux jelei sokszor valóban félrevezetők és több esetben a fül-orr-gégész szakorvosok azok, akik felhívják a figyelmet a betegségre, ugyanis a krónikus köhögés hátterében – amivel jellemzően fül-orr-gégész szakorvos fordulnak a betegek – igen gyakran a néma reflux áll.
Jellemző panaszok lehetnek:
• rekedtség, elhúzódó torokkaparás,
• krónikus köhögés, gyakori krákogás,
• gombócérzés a torokban, nyelési nehézség,
• arcüreggyulladás,
• fogászati panaszok,
• kellemetlen szájszag,
• megváltozott hangszín – megvastagodhat a hangszálak,
• a szaglás elvesztése, vagy csökkent szagérzékelés.
Mivel a tünetek közül hiányzik a klasszikus gyomorégés, sok beteg csak hosszabb idő után, akár hónapok, évek múltán kapja csak meg a pontos diagnózist.
Mit tehetünk ellene?
A tudatos életmódváltás elengedhetetlen. Nagyon fontos egy olyan étrend kialakítása, ami segít háttérbe szorítani a tüneteket.
Kerüljük a
• a csípős, erősen fűszeres fogásokat,
• a kávét és a szénsavas italokat,
• a csokoládét,
• a zsíros és olajban sült ételeket,
• a hagymaféléket,
• a citrusféléket.
Ellenben részesítsük előnyben a könnyű, párolt zöldségeket, sovány húsokat, gabonaféléket, a gyengédebb aromájú, friss zöldfűszereket. Fogyasszunk kicsi, könnyű adagokat – alvás előtt 1 órával már ne fogyasszunk semmit.
Fennálló panaszok esetén pedig feltétlenül forduljunk orvoshoz, ne elégedjünk meg az öndiagnosztizálással!