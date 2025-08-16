Soltész MiklósEgyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságnémet nemzetiségminiszterelnökség

A német nemzetiségnek kiemelkedő szerepe van a nemzeti közösségek megmaradásában

A Tokaj-hegyaljai német nemzetiségi településen zajlik a 15. pincefesztivál.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 21:53
Soltész Miklós (Forrás: Facebook)
Fotó: Kiss Gábor
A német nemzetiségnek kiemelkedő szerepe van a nemzeti közösségek megmaradásában, hiszen több mint hetven óvodát és iskolát tartanak fenn országszerte, amelyekben a német nyelv oktatása és a kultúra megőrzése is része a nevelésnek – jelentette ki a Miniszerelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hercegkúton.

A hercegkúti pincesor egy részlete (Forrás: Facebook)

Soltész Miklós a település nemzetiségi pincefesztiválján újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, jó látni, hogy az adott nemzetiséghez tartozó 

sok fiatal is fontosnak tartja ezt a kultúrát, és mindez mutatja a nemzetek közötti megbékélést, az együttműködés zálogát és fontosságát.

 

Az államtitkár Hercegkút alapításának 275. évfordulója kapcsán azt mondta: ez az időszak arra világít rá, hogy a török pusztítás után a betelepülő svábok és más területekről érkező németek hazára leltek Magyarországon és komoly értékeket hoztak magukkal. Hozzátette: ezt törte meg a második világháború utáni elűzetés, a málenkij robot és a kommunizmus.

 

Nekünk az a feladatunk, hogy amennyire lehet, még a gyökereket megtalálva, ezeket újra előhozzuk és támogassuk, pontosan azért, hogy a kicsi gyermekek vagy fiatalok meg tudják kapni az idősebbektől a sok szépet, a kultúrát és a nyelvet

– mondta. Hozzátette, ezért támogatták az elmúlt egy évtizedben Hercegkúton is az épített egyházi örökséget, a közösségi házat és a pincesorhoz kapcsolódó különböző rendezvényeket.

Rák József, Hercegkút független polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a településen azért hívták életre tizenöt évvel ezelőtt a nemzetiségi pincefesztivált, mert meg akarták mutatni, hogy szükség van egy minőségi borturisztikai rendezvényre, amihez már minden infrastrukturális feltétel adott. Jelezte, amellett, hogy őseik 275 évvel ezelőtti betelepítését ünneplik, emlékeznek arra is, hogy 120 évvel ezelőtt nevezték át a települést korábbi német nevéről Hercegkútra.

A Tokaj-hegyaljai német nemzetiségi településen a tizenötödik pincefesztivál alkalmával Naár János nyugalmazott középiskolai tanár munkássága elismeréséül a Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehette át, Soltész Miklós államtitkárt pedig díszpolgári címmel tüntették ki.

Borítókép: Soltész Miklós (Forrás: Facebook)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

