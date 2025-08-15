buszjáratCsobajbuszBKK

Elindul az első fővárosi buszjárat, ami rendelésre érkezik

Telefonon is hívható a Csobajbusz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 17:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly segítséget kapnak egy új buszjárattal a Csobaj-bányaiak, akik eddig gyakorlatilag tömegközlekedés nélkül élték az életüket. Elindul ugyanis a 274-es, Csobajbusz nevű járat, ami rugalmas útvonalú területen belül nem előre meghatározott útvonalon közlekedik, hanem a felmerülő igények alapján érinti a fel- és leszállópontokat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BKK.

A szolgáltatás Magyarországon újdonságnak számít. Az úgynevezett rugalmas útvonalú, igényvezérelt közlekedési rendszer lényege, hogy

az utasok előre szólhatnak, hogy mikor és hová kérik a buszt, ami értük megy, és az adott területen oda viszi őket, ahová szeretnék.

Az utasok a Csobajbusz.bkk.hu oldalon az utazás előtt legkésőbb fél órával, legkorábban egy héttel előre lefoglalhatják az utazásokat. Az online felület mellett – a Telebuszokéhoz hasonlóan – természetesen

telefonon is be lehet jelenteni az utazási igényt

 a +36 1 3 255 255-ös telefonszámon, illetve a járművezetőnél személyesen kizárólag Cinkota HÉV-állomáson, közvetlenül az adott járat indulása előtt.

Arra megy a busz, amerre kérik (Forrás: BKK)

A Csobajbusz augusztus 26-tól, keddtől a cinkotai HÉV-állomás és a XVI. kerületi Csobaj-bánya térsége között közlekedik.

A kerület ezen részén az elmúlt években számos ingatlanfejlesztés történt: családi házak, társasházak épültek, több üzlet, illetve közszolgáltató intézmény, például óvoda is létesült.

A busszal a környéken élők gyorsabban és kényelmesebben érhetik el a cinkotai HÉV-állomást, majd onnan útjukat a főváros belső területei felé folytathatják. Hasonló, de nem rugalmas útvonalú Telebuszok egyébként régóta közlekednek a fővárosban, például a XVII. kerületben is.

Borítókép: Interneten és telefonon is hívható a Csobajbusz (Fotó: BKK/Nyirő Simon)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu