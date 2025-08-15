Elindul az első fővárosi buszjárat, ami rendelésre érkezik

Komoly segítséget kapnak egy új buszjárattal a Csobaj-bányaiak, akik eddig gyakorlatilag tömegközlekedés nélkül élték az életüket. Elindul ugyanis a 274-es, Csobajbusz nevű járat, ami rugalmas útvonalú területen belül nem előre meghatározott útvonalon közlekedik, hanem a felmerülő igények alapján érinti a fel- és leszállópontokat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BKK.

A szolgáltatás Magyarországon újdonságnak számít. Az úgynevezett rugalmas útvonalú, igényvezérelt közlekedési rendszer lényege, hogy

az utasok előre szólhatnak, hogy mikor és hová kérik a buszt, ami értük megy, és az adott területen oda viszi őket, ahová szeretnék.

Az utasok a Csobajbusz.bkk.hu oldalon az utazás előtt legkésőbb fél órával, legkorábban egy héttel előre lefoglalhatják az utazásokat. Az online felület mellett – a Telebuszokéhoz hasonlóan – természetesen

telefonon is be lehet jelenteni az utazási igényt

a +36 1 3 255 255-ös telefonszámon, illetve a járművezetőnél személyesen kizárólag Cinkota HÉV-állomáson, közvetlenül az adott járat indulása előtt.

Arra megy a busz, amerre kérik (Forrás: BKK)

A Csobajbusz augusztus 26-tól, keddtől a cinkotai HÉV-állomás és a XVI. kerületi Csobaj-bánya térsége között közlekedik.

A kerület ezen részén az elmúlt években számos ingatlanfejlesztés történt: családi házak, társasházak épültek, több üzlet, illetve közszolgáltató intézmény, például óvoda is létesült.

A busszal a környéken élők gyorsabban és kényelmesebben érhetik el a cinkotai HÉV-állomást, majd onnan útjukat a főváros belső területei felé folytathatják. Hasonló, de nem rugalmas útvonalú Telebuszok egyébként régóta közlekednek a fővárosban, például a XVII. kerületben is.