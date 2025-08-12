Vigadó PianoMalek AndreaSzent István NapSzulák AndreaSzőke Nikolettakoncertsláger

Magyar előadók klasszikusai is felcsendülnek a Vigadó Piano koncertjein

Augusztus 18. és 20. között újra a zene fővárosává válik Budapest: a Szent István-napon visszatér a Vigadó Piano, ahol a zongora kapja a főszerepet – és vele együtt a francia sanzonok, latin dallamok, filmzenék, jazz-örökzöldek, valamint a magyar könnyűzene legszebb fejezetei hangzanak el.

2025. 08. 12. 12:13
Forrás: Szőke Nikoletta Facebook-oldala
A Vigadó Piano idején a Pesti Vigadó előtti tér valódi szabadtéri koncertteremmé változik, ahol délutántól késő estig egymást váltják a műfajok és korszakok. Egy-egy 45-50 perces műsor igazi időutazás: az 1920-as évek amerikai bárzongorájától a 40-es, 50-es évek magyar slágerein át egészen a mai popzenéig. És közben olyan hazai kedvencek lépnek fel, mint Szulák Andrea, Malek Andrea, Szőke Nikoletta, Fűzy Gábor, Nyári Gyula, Oláh Zoltán és Berki Tamás.

Vigadó Piano
Malek Andrea is fellép a Vigadó Piano első napján (Fotó: Klinszky Gábor)

A Vigadó Piano a lelassulásról is szól

A hangulat egyszerre nosztalgikus és pezsgő, egy pillanat alatt Édith Piaf párizsi utcáin, majd Stevie Wonder, Whitney Houston, Sting vagy Lionel Richie dallamvilágában találhatjuk magunkat, hogy aztán egy brazil szambaesttel zárjuk a napot. De Máté Péter, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa, Balázs Fecó, Charlie és Demjén Ferenc klasszikusai is elhangzanak.

A közönség kedvéért kívánságóra is lesz, ahol bárki beleszólhat, mi szóljon a színpadról.

A Vigadó Piano nemcsak a zenéről szól, hanem a lelassulásról is. A Duna-parti naplemente, a zongora hangja, a jazzdallamok, a filmzenék és a válogatott repertoár együtt egy olyan élményt ad, ami garantáltan kiszakít bennünekt a rohanó hétköznapokból.

A Szent István-nap programjai elérhetők az esemény folyamatosan frissülő weboldalán és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában.

 

