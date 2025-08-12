Magyar előadók klasszikusai is felcsendülnek a Vigadó Piano koncertjein

A Vigadó Piano idején a Pesti Vigadó előtti tér valódi szabadtéri koncertteremmé változik, ahol délutántól késő estig egymást váltják a műfajok és korszakok. Egy-egy 45-50 perces műsor igazi időutazás: az 1920-as évek amerikai bárzongorájától a 40-es, 50-es évek magyar slágerein át egészen a mai popzenéig. És közben olyan hazai kedvencek lépnek fel, mint Szulák Andrea, Malek Andrea, Szőke Nikoletta, Fűzy Gábor, Nyári Gyula, Oláh Zoltán és Berki Tamás.

Malek Andrea is fellép a Vigadó Piano első napján (Fotó: Klinszky Gábor)

A Vigadó Piano a lelassulásról is szól

A hangulat egyszerre nosztalgikus és pezsgő, egy pillanat alatt Édith Piaf párizsi utcáin, majd Stevie Wonder, Whitney Houston, Sting vagy Lionel Richie dallamvilágában találhatjuk magunkat, hogy aztán egy brazil szambaesttel zárjuk a napot. De Máté Péter, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa, Balázs Fecó, Charlie és Demjén Ferenc klasszikusai is elhangzanak.

A közönség kedvéért kívánságóra is lesz, ahol bárki beleszólhat, mi szóljon a színpadról.

A Vigadó Piano nemcsak a zenéről szól, hanem a lelassulásról is. A Duna-parti naplemente, a zongora hangja, a jazzdallamok, a filmzenék és a válogatott repertoár együtt egy olyan élményt ad, ami garantáltan kiszakít bennünekt a rohanó hétköznapokból.

A Szent István-nap programjai elérhetők az esemény folyamatosan frissülő weboldalán és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában.