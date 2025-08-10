A Retro Tabán visszahozza a magyar pop- és rocktörténelem aranykorát

Neoton Famíliaaugusztus 20.TabánBikiniKorálBalázs Fecókoncert

Augusztus 16. és 19. között a Szent István-napi Retro Tabán koncertsorozaton újra átélhetjük a magyar pop- és rocktörténelem aranykorát, amikor a dalok még bakeliten forogtak és a közönség összekapaszkodva énekelte a refréneket. Átélhetjük Balázs Fecó örök slágereit, a Neoton Família ikonikus dalait, az R-Go csikidám életérzését és a Bikini lendületes számait. Négy este, amikor a múlt és a jelen összeér, és a Tabán megtelik zenével, emlékekkel és közös énekléssel.

2025. 08. 10. 20:01
Forrás: Bikininet.hu
A Tabán mindig is a hazai könnyűzene egyik ikonikus helyszíne volt, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken.

Tabán
A Korál együttes 1978-ban: Balázs Fecó orgona/ének, Schöller Zsolt basszus, Fischer László gitár, Pados István dob (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

Felejthetetlen este várja a közönséget a Tabánban

Olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének

– fogalmazott Szente Vajk, a Szent István-nap programsorozat nagykövete.

Augusztus 16-án a Korál zenekar szívszorító, mégis felemelő koncerttel tiszteleg Balázs Fecó előtt.

A vendégművészekkel kiegészült zenekar felidézi az örök klasszikusokat, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című slágreket, amelyek nélkül nincs igazi magyar zenei nosztalgia. A koncert előtt Abaházi Csaba formációja és a Beatrice gondoskodik a hangulatról.

Augusztus 17-én Szikora Róbert és az R-Go fergeteges csikidám-partival robban a színpadra, hogy senki se maradjon ülve. Őket követi a Ladánybene 27 karibi hangulatot idéző reggae-zenéje, majd a Roy & Ádám Trió slágerei zárják a napot.

Augusztus 18-án a Back II Black és Hevesi Tamás gondoskodik a táncos alapokról, majd a Neoton Família lép színpadra. Olyan örökzöldek csendülnek fel, mint a Nyár van, a 220 felett vagy a Santa Maria.

Augusztus 19-én a Takáts Tamás Blues Band és Deák Bill Gyula hozza el a hamisítatlan blues-rock életérzést. A sort a negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncertje koronázza meg, ahol a közönség együtt énekelheti majd a Közeli helyeken, Mielőtt elmegyek és más slágereket.

A Retro Tabán nem pusztán koncertek sorozata, ez egy közös időutazás, ahol minden dal egy emlék, minden refrén egy mosoly, és minden este egy újraélt fiatalság. Ahol a múlt és a jelen összeér, és a Tabán újra megtelik zenével.

A részletes programok a Szent István Nap weboldalon és a Szent István-nap hivatalos mobilalkalmazásában érhetők el.

 

