A Magyar ízek utcájában is megkóstolhatjuk a győztes kenyérkülönlegességeket

Novotny Antal, a Magyar ízek utcájának egyik alapító tagja köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a Magyar ízek utcája hazánk egyik legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye, amely a Kárpát-medence gazdag ízvilágát mutatja be. Ezúttal is finom ételek, italok, kézművestermékek, előadások, szórakoztató programok és egy fergeteges gasztrofesztivál helyszíne lesz a Várkert rakpart augusztus 18. és 20. között. A 15. Magyar Ízek Utcája központi tematikája a vad- és halételek, de megkóstolhatjuk majd a győztes kenyérkülönlegességeket is.

A nyertes termék a Szent István-napi kenyér kategóriában: Balmaz Sütöde Kft. – Alföldi pajta kenyér tönkölyliszttel.

A kenyér nemcsak testet táplál, hanem lelket is

Septe József, a pékszövetség elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a kenyér nem csupán élelmiszer, mindennapi táplálék, hanem az otthon, a közösség és az összetartozás szimbóluma.

A kenyér nemcsak testet táplál, hanem lelket is. Összeköt generációkat, földrajzi tájakat, múltat és jelent. A Magyar Pékszövetség minden évben arra törekszik, hogy méltó módon ünnepelje meg a szakma kiválóságait. A Szent István-napi kenyérverseny nemcsak szakmai megméretés, hanem a magyar sütőipar ünnepe is

– mondta az elnök.

Elhangzott, hogy hetven pékáru érkezett a versenyre három különböző kategóriában: első a Szent István-napi kenyér kategória, második az innovatív kenyér kategória, harmadik a leveles sétáló sütemény kategória.

A pályamunkákat neves szakmai zsűri bírálta el, figyelembe véve az ízvilágot, az állagot, a beltartalmat, a külalakot és az összbenyomást. A díjakat Ilonka Boldizsár, a zsűri elnöke, a Világ Pék- és Cukrászszövetség nagykövete és Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke adta át.

A nyertes termékek a Szent István-napi kenyér kategóriában: Balmaz Sütöde Kft. – Alföldi pajta kenyér tönkölyliszttel. Balmazújvárosból érkezett ez a különleges kenyér. Az ősi tönkölybúza magas rost- és ásványianyag-tartalma, finom diós aromája most a modern ízléshez igazodóan jelenik meg újra, egészségesebb és karakteresebb ízvilággal. Az Alföldi pajta kenyér a régmúlt vidéki életformát, az egyszerűséget és a tiszta ízeket hozza vissza a mai asztalokra.

A Pajta kenyér elnevezése családi örökségből fakad, emléket állít a nagyszülők kemencéjének, ahol a kézzel dagasztott cipók illata köré gyűlt a család. Ez a hagyomány ma is él: három generáció tudása fonódik össze minden vekniben.

Az Innovatív kenyér kategória győztese a Varga Pékség Mediterrán kenyere, extraszűz olívaolajjal. A mórahalmi Varga Pékség harmincéves szakmai örökségére építve elkötelezetten képviseli a természetes alapanyagokra és a kovászos technológiára épülő kenyérkészítést.

A kenyér méltó példája a mediterrán életérzésnek és az egészségtudatos táplálkozásnak.

A termékfejlesztés során az alkotók célja az volt, hogy a magyar búzából készült kenyér a mediterrán konyhaművészet egészségtudatosságával és ízvilágával gazdagodjék – így került a tésztába kiváló minőségű extraszűz olívaolaj, amely ízében és beltartalmában is új dimenziót nyit. A kihívást az arányok összehangolása és a technológiába illesztése jelentette.

A Leveles sétáló sütemény kategória győztese a Három Tarka Macska Kézműves pékség Augusztusi álom elnevezésű terméke. A Három Tarka Macska pékséget 2017-ben alapította Márton Dávid, aki az egész csapattal karöltve arra törekszik, hogy a hagyományt kortárs szemlélettel ötvözve adja tovább.

A győztes sütemény, az Augusztusi álom, egy laminált croissant-tésztából készült leveles desszert, amely kívülről elegáns és roppanós, belül viszont gazdag és meglepő.

A függőleges rétegek belsejében egy selymes brownie-tészta és egy zamatos meggyszósz rejtőzik – az édes és savanykás ízek harmonikus játéka, amit a textúrák gondos összehangolása tesz igazán különlegessé.

A XIV. Szent István-napi kenyérverseny díjazottjai: