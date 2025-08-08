kenyérSzent István napi kenyérversenyMagyar Pékszövetség

A Magyar ízek utcájában is megkóstolhatjuk a győztes kenyérkülönlegességeket

A Magyar Pékszövetség idén tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Szent István-napi Kenyérversenyt. A három kategóriában meghirdetett megméretésre hetven pályázat érkezett. A verseny a nemzeti ünnephez, Szent István király napjához kapcsolódva a hagyományőrzés és a szakmai megújulás méltó terepe, ahol a magyar pékségek évről évre tanúbizonyságot tesznek arról, hogy a kenyérkultúra képes megújulni. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Várkert Bazárban tartották.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 5:30
A Szent István Napi Kenyérverseny nemcsak szakmai megmérettetés, hanem a magyar sütőipar ünnepe is.
Novotny Antal, a Magyar ízek utcájának egyik alapító tagja köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a Magyar ízek utcája hazánk egyik legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye, amely a Kárpát-medence gazdag ízvilágát mutatja be. Ezúttal is finom ételek, italok, kézművestermékek, előadások, szórakoztató programok és egy fergeteges gasztrofesztivál helyszíne lesz a Várkert rakpart augusztus 18. és 20. között. A 15. Magyar Ízek Utcája központi tematikája a vad- és halételek, de megkóstolhatjuk majd a győztes kenyérkülönlegességeket is.

kenyér
A nyertes termék a Szent István-napi kenyér kategóriában: Balmaz Sütöde Kft. – Alföldi pajta kenyér tönkölyliszttel. 

A kenyér nemcsak testet táplál, hanem lelket is

Septe József, a pékszövetség elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a kenyér nem csupán élelmiszer, mindennapi táplálék, hanem az otthon, a közösség és az összetartozás szimbóluma.

A kenyér nemcsak testet táplál, hanem lelket is. Összeköt generációkat, földrajzi tájakat, múltat és jelent. A Magyar Pékszövetség minden évben arra törekszik, hogy méltó módon ünnepelje meg a szakma kiválóságait. A Szent István-napi kenyérverseny nemcsak szakmai megméretés, hanem a magyar sütőipar ünnepe is

– mondta az elnök.
Elhangzott, hogy hetven pékáru érkezett a versenyre három különböző kategóriában: első a Szent István-napi kenyér kategória, második az innovatív kenyér kategória, harmadik a leveles sétáló sütemény kategória.

A pályamunkákat neves szakmai zsűri bírálta el, figyelembe véve az ízvilágot, az állagot, a beltartalmat, a külalakot és az összbenyomást. A díjakat Ilonka Boldizsár, a zsűri elnöke, a Világ Pék- és Cukrászszövetség nagykövete és Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke adta át.

A nyertes termékek a Szent István-napi kenyér kategóriában: Balmaz Sütöde Kft. – Alföldi pajta kenyér tönkölyliszttel. Balmazújvárosból érkezett ez a különleges kenyér. Az ősi tönkölybúza magas rost- és ásványianyag-tartalma, finom diós aromája most a modern ízléshez igazodóan jelenik meg újra, egészségesebb és karakteresebb ízvilággal. Az Alföldi pajta kenyér a régmúlt vidéki életformát, az egyszerűséget és a tiszta ízeket hozza vissza a mai asztalokra. 

A Pajta kenyér elnevezése családi örökségből fakad, emléket állít a nagyszülők kemencéjének, ahol a kézzel dagasztott cipók illata köré gyűlt a család. Ez a hagyomány ma is él: három generáció tudása fonódik össze minden vekniben.

 Az Innovatív kenyér kategória győztese a Varga Pékség Mediterrán kenyere, extraszűz olívaolajjal. A mórahalmi Varga Pékség harmincéves szakmai örökségére építve elkötelezetten képviseli a természetes alapanyagokra és a kovászos technológiára épülő kenyérkészítést. 

A kenyér méltó példája a mediterrán életérzésnek és az egészségtudatos táplálkozásnak.

 A termékfejlesztés során az alkotók célja az volt, hogy a magyar búzából készült kenyér a mediterrán konyhaművészet egészségtudatosságával és ízvilágával gazdagodjék – így került a tésztába kiváló minőségű extraszűz olívaolaj, amely ízében és beltartalmában is új dimenziót nyit. A kihívást az arányok összehangolása és a technológiába illesztése jelentette.
A Leveles sétáló sütemény kategória győztese a Három Tarka Macska Kézműves pékség Augusztusi álom elnevezésű terméke. A Három Tarka Macska pékséget 2017-ben alapította Márton Dávid,  aki az egész csapattal karöltve arra törekszik, hogy a hagyományt kortárs szemlélettel ötvözve adja tovább. 

A győztes sütemény, az Augusztusi álom, egy laminált croissant-tésztából készült leveles desszert, amely kívülről elegáns és roppanós, belül viszont gazdag és meglepő. 

A függőleges rétegek belsejében egy selymes brownie-tészta és egy zamatos meggyszósz rejtőzik – az édes és savanykás ízek harmonikus játéka, amit a textúrák gondos összehangolása tesz igazán különlegessé.

 

A XIV. Szent István-napi kenyérverseny díjazottjai: 

Szent István-napi kenyér 
I. helyezett: Alföldi pajta kenyér – Balmaz-Sütöde Kft.
II. helyezett: Búza lelke – Kápolnai Pékmesterek Kft. 
III. helyezett: Vándor brot – Heim Sütöde 
Innovatív kenyér 
I. helyezett: Mediterrán kenyér – Varga Pékség 
II. helyezett: Feta-erdő kenyér – Balmaz-Sütöde Kft.
III. helyezett: Vadkovászos sült fokhagymás kenyér – Sütőmix Kft. Kossuth1 Pékség & Kávézó 
Leveles sétáló sütemény
I. helyezett: Augusztusi álom – Három Tarka Macska 
II. helyezett: Joghurtos gyümölcskosár – Noa Pékség Pécs 
III. helyezett: Epres-bazsalikomos mosolycsók – Stella Pékség

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

