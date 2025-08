Fegyverek, drog és rablás: elfogták a halmaji dílerpárost

Kábítószer-kereskedelem miatt nyomoznak egy halmaji férfi és élettársa ellen, akiket július 23-án fogtak el az encsi rendőrök, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi alosztályának munkatársaival közösen – közölte a police.hu. A pár lakásán, valamint a környéken rendszeresen árultak tiltott szert, főként helyi és környékbeli vásárlóknak.

(Fotó: Ladóczki Balázs)

A rendőrség szerint az egyik eset különösen súlyos volt:

a férfi egy autóval érkező vevőjét bántalmazta, elvette tőle a gépjárművet és annak kulcsait, majd több órán keresztül fogva is tartotta.

Emiatt rablás gyanúja miatt is eljárás indult ellene.

Az elfogás során a hatóságok digitális mérleget, mobiltelefont, egy kardot, két, élesnek látszó pisztolyt, közel 100 gramm drogot és mintegy 300 ezer forintot foglaltak le, valamint a vevő autóját is biztosították. A nyomozók mindkét gyanúsítottat előállították, kihallgatták és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

Az ügyben több vevőt is kihallgattak, őket kábítószer birtoklása miatt gyanúsították meg. A rendőrség szerint közel 200 adag drogot sikerült lefoglalni, ami a feketepiacon megközelítőleg egymillió forintot érhetett volna.

A rendőrség közleményében felhívta a figyelmet a kábítószer-fogyasztás veszélyeire is. Mint írták, az ilyen szerek – különösen az új pszichoaktív anyagok, például a kristály – gyorsan pszichés függőséget okoznak, hosszú távon pedig súlyos, akár maradandó egészségkárosodást is kiválthatnak. A fogyasztás szédülést, remegést, pánikrohamot és légszomjat is kiválthat, pszichésen instabil személyeknél pedig komoly zavarokat idézhet elő.