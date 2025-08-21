Tolató autó kereke alatt bukkantak rá az árva kutyára az M1-es autópályán + fotó

Az M1-es autópálya parkolójában teljesítette a szolgálatát Tóth Vivien és Barkóczi Károly rendőr törzsőrmester, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy tolató gépjármű kereke alatt egy kiskutya bújik meg – adta hírül a rendőrségi portál.
Nem tétováztak, azonnal az eb segítségére siettek, kimentették a jószágot, és megakadályozták a kiskutya tragédiáját.
A kutyust betakargatták, megitatták, megetették, még el is nevezték, Mázlinak. Később a Szurkolók az Állatokért győri alapítványához szállították, ahol az alapítvány szakembere az ebet átvette, így az állat gondos kezekbe került.
