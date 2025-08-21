gólyavadászfegyverlövés

Megrázó tartalom: olyan fegyverrel lőtték meg a dömösi gólyát, amely emberéletek kioltására is alkalmas és idehaza illegális

Egymillió forintra emelték a nyomravezetői díjat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21.
a meglőtt gólya Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont
Immáron egymillió forint a nyomravezetői díj a meglőtt dömösi gólya ügyében – írja a közösségi oldalán a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi Központ. 

A bejegyzésben hozzáfűzik, egy hozzáértő szerint a fotókon látható be- és kimeneti sebek nem hagyományos golyós vadászfegyvertől származnak, hanem nagy torkolati sebességű, 5,5 milliméteres, gázzal hajtott légfegyverből. 

Ez totál illegális Magyarországon, de sokaknak van, mint időközben hallottam, jobbára ’csendes vadkármentesítésre’ használják, mert halk, viszont egy süldő malacot is lefektet 40 méterről. (Ergó emberélet kioltására is alkalmas, jegyzem meg)

– részletezték. Már azt is tudni, hogy a lövés augusztus 18-án, délután két óra környékén dördülhetett el. A gólyáról azt írják, nincs jól, kapott antibiotikumot, fájdalom-  és gyulladáscsökkentőt. A lövedék nem ért csontot, és nincs a sebben idegen anyag sem. 

 

 

 

