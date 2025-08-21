Immáron egymillió forint a nyomravezetői díj a meglőtt dömösi gólya ügyében – írja a közösségi oldalán a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi Központ.
Megrázó tartalom: olyan fegyverrel lőtték meg a dömösi gólyát, amely emberéletek kioltására is alkalmas és idehaza illegális
Egymillió forintra emelték a nyomravezetői díjat.
A bejegyzésben hozzáfűzik, egy hozzáértő szerint a fotókon látható be- és kimeneti sebek nem hagyományos golyós vadászfegyvertől származnak, hanem nagy torkolati sebességű, 5,5 milliméteres, gázzal hajtott légfegyverből.
Ez totál illegális Magyarországon, de sokaknak van, mint időközben hallottam, jobbára ’csendes vadkármentesítésre’ használják, mert halk, viszont egy süldő malacot is lefektet 40 méterről. (Ergó emberélet kioltására is alkalmas, jegyzem meg)
– részletezték. Már azt is tudni, hogy a lövés augusztus 18-án, délután két óra környékén dördülhetett el. A gólyáról azt írják, nincs jól, kapott antibiotikumot, fájdalom- és gyulladáscsökkentőt. A lövedék nem ért csontot, és nincs a sebben idegen anyag sem.
