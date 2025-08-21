OroszországEurópaidealizmusorosz-ukrán háború

Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa

Robert C. Castel értékelése szerint az orosz–ukrán háború következtében Európa három irányban is meghátrálni kényszerült. A kontinens kénytelen volt feladni idealista fogalomrendszerét, lemondani az európai különlegesség illúziójáról, valamint a békepárti álarcról is. Castel az Origónak adott rövid elemzésében – mint a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője – kiemelte, hogy Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezési keretében lássa.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 13:26
Robert C. Castel a Magyar Nemzet főmunkatársa
Robert C. Castel a Magyar Nemzet főmunkatársa Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője szerint az orosz–ukrán háború következményeként Európa három területen is feladni kényszerült korábbi elképzeléseit. A konfliktus megmutatta, hogy az idealizmus, a kivételesség és a pacifizmus illúziója nem tartható fenn, ami hosszú távon biztonságpolitikai változásokat vonhat maga után Európában – írja az Origó. Castel szerint a Nyugat és Oroszország korábban egészen eltérő megközelítést alkalmazott: Moszkva realista, történelmi és stratégiai logikát követett, míg a nyugati országok inkább az agresszió hangsúlyozása és az értékek megsértésének oldaláról közelítették meg a konfliktust.

Oroszország osztja a lapokat

A Nyugat és Oroszország két teljesen különböző fogalomrendszerben beszéltek, gondolkodtak a háborúval kapcsolatban, és ez gyakorlatilag a siketek párbeszéde volt

– mondta az elemző. A washingtoni találkozó és Trump érkezése újraértelmezte a korábbi diskurzust, és a Nyugat is egyre inkább a realista, gyakorlati problémamegoldás nyelvét kezdte beszélni. Ez volt az első európai kapituláció: az idealista felfogás feladása. Korábban arról is írtunk a Magyar Nemzeten, hogy Trump békét sürget, Putyin kivár – de mi lesz így a békével?

Oroszországnak sikerült rákényszerítenie a nyugatra a saját koordináta-rendszerét, a saját fogalomrendszerét a háborúval kapcsolatban

– emelte ki. A második kapituláció az európai kivételességhez kapcsolódik. Castel szerint Európa eddig abban hitt, hogy más szabályok vonatkoznak rá.

Az elemzés még nem ért véget, a teljes cikkhez kattintson ide.

Borítókép: Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu