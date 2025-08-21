Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa
Robert C. Castel értékelése szerint az orosz–ukrán háború következtében Európa három irányban is meghátrálni kényszerült. A kontinens kénytelen volt feladni idealista fogalomrendszerét, lemondani az európai különlegesség illúziójáról, valamint a békepárti álarcról is. Castel az Origónak adott rövid elemzésében – mint a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője – kiemelte, hogy Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezési keretében lássa.
Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője szerint az orosz–ukrán háború következményeként Európa három területen is feladni kényszerült korábbi elképzeléseit. A konfliktus megmutatta, hogy az idealizmus, a kivételesség és a pacifizmus illúziója nem tartható fenn, ami hosszú távon biztonságpolitikai változásokat vonhat maga után Európában – írja az Origó. Castel szerint a Nyugat és Oroszország korábban egészen eltérő megközelítést alkalmazott: Moszkva realista, történelmi és stratégiai logikát követett, míg a nyugati országok inkább az agresszió hangsúlyozása és az értékek megsértésének oldaláról közelítették meg a konfliktust.
Oroszország osztja a lapokat
A Nyugat és Oroszország két teljesen különböző fogalomrendszerben beszéltek, gondolkodtak a háborúval kapcsolatban, és ez gyakorlatilag a siketek párbeszéde volt
– mondta az elemző. A washingtoni találkozó és Trump érkezése újraértelmezte a korábbi diskurzust, és a Nyugat is egyre inkább a realista, gyakorlati problémamegoldás nyelvét kezdte beszélni. Ez volt az első európai kapituláció: az idealista felfogás feladása. Korábban arról is írtunk a Magyar Nemzeten, hogy Trump békét sürget, Putyin kivár – de mi lesz így a békével?
További Külföld híreink
Oroszországnak sikerült rákényszerítenie a nyugatra a saját koordináta-rendszerét, a saját fogalomrendszerét a háborúval kapcsolatban
– emelte ki. A második kapituláció az európai kivételességhez kapcsolódik. Castel szerint Európa eddig abban hitt, hogy más szabályok vonatkoznak rá.
Az elemzés még nem ért véget, a teljes cikkhez kattintson ide.
Borítókép: Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A magyar űrprogram folytatódni fog a gazdaság egy fontos jövőbeli erőforrásaként
HUNOR Magyar Űrhajós Program.
Menczer Tamás abszurd vádakról beszélt Kárpátalja kapcsán
Az államtitkár szerint képtelen összeesküvésről van szó.
Megjelentek a súlyosan mérgező harapású kék sárkányok, tizenegy kilométeres partszakaszt kellett lezárni
Mindössze három-négy centi, de a tengerek és óceánok legszebb és leghalálosabb ragadozója.
Így akar győzelmet Zelenszkij szerint Putyin
„Putyin csak levegőt akar eladni” – mondta az ukrán elnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A magyar űrprogram folytatódni fog a gazdaság egy fontos jövőbeli erőforrásaként
HUNOR Magyar Űrhajós Program.
Menczer Tamás abszurd vádakról beszélt Kárpátalja kapcsán
Az államtitkár szerint képtelen összeesküvésről van szó.
Megjelentek a súlyosan mérgező harapású kék sárkányok, tizenegy kilométeres partszakaszt kellett lezárni
Mindössze három-négy centi, de a tengerek és óceánok legszebb és leghalálosabb ragadozója.
Így akar győzelmet Zelenszkij szerint Putyin
„Putyin csak levegőt akar eladni” – mondta az ukrán elnök.