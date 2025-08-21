Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője szerint az orosz–ukrán háború következményeként Európa három területen is feladni kényszerült korábbi elképzeléseit. A konfliktus megmutatta, hogy az idealizmus, a kivételesség és a pacifizmus illúziója nem tartható fenn, ami hosszú távon biztonságpolitikai változásokat vonhat maga után Európában – írja az Origó. Castel szerint a Nyugat és Oroszország korábban egészen eltérő megközelítést alkalmazott: Moszkva realista, történelmi és stratégiai logikát követett, míg a nyugati országok inkább az agresszió hangsúlyozása és az értékek megsértésének oldaláról közelítették meg a konfliktust.

Oroszország osztja a lapokat

A Nyugat és Oroszország két teljesen különböző fogalomrendszerben beszéltek, gondolkodtak a háborúval kapcsolatban, és ez gyakorlatilag a siketek párbeszéde volt

– mondta az elemző. A washingtoni találkozó és Trump érkezése újraértelmezte a korábbi diskurzust, és a Nyugat is egyre inkább a realista, gyakorlati problémamegoldás nyelvét kezdte beszélni. Ez volt az első európai kapituláció: az idealista felfogás feladása. Korábban arról is írtunk a Magyar Nemzeten, hogy Trump békét sürget, Putyin kivár – de mi lesz így a békével?