Trump–Putyin alaszkai csúcs: Robert C. Castel szerint Oroszország stratégiai előnyben van

A Magyar Nemzet legújabb Front adásban Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő elemezte a péntekre tervezett alaszkai Trump–Putyin-csúcs és az orosz–ukrán háború összefüggéseit. A szakértő szerint a hazai pálya előnyét Donald Trump élvezi.

2025. 08. 13. 16:20
Robert C. Castel Fotó: MW Archívum
Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint az augusztus 15-re tervezett alaszkai amerikai–orosz csúcs szimbolikusan és gyakorlatilag is Trumpnak kedvez, hiszen az amerikai területen zajlik, ami a „hazai pálya” előnyét biztosítja számára. 

A találkozó fókuszában nem csupán az ukrajnai háború áll, hanem globális ügyek is, amelyekbe az európai vezetők nem kaptak beleszólást – részben Trump korábbi tapasztalatai miatt, amikor szerinte uniós politikusok szabotálták erőfeszítéseit más válságok kezelésében.

A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a háború győztesének kérdését három mérce alapján vizsgálta. Szerinte stratégiai értelemben Oroszország nyerésre áll, mivel sikerült megakadályoznia, hogy Ukrajnát bevonják a NATO-ba – ez volt a Nyugat fő célja a konfliktusban. Ameddig ez nem történik meg, addig Moszkva megőrizte a status quót, így győztes pozícióban van, még akkor is, ha a harctéri helyzet változik.

A fronthelyzetről Castel elmondta: 

az oroszok 48 óra alatt elért 11 kilométeres előretörése ritka, de még nem feltétlenül változtatja meg a háború jellegét. Sikeres logisztikai fenntartás és az ukrán védelem összeomlása nélkül ez inkább egy látványos epizód marad egy felőrlő háborúban.

A műsorban szó esett az amerikai közvetítéssel létrejött azeri–örmény békéről is, amelyet Castel az Egyesült Államok geopolitikai térnyeréseként értékelt a Dél-Kaukázusban, keresztülhúzva orosz, iráni és török tervek egy részét. Iránnal kapcsolatban a szakértő kiemelte az elnök meglepő önkritikus nyilatkozatait, amelyek belső feszültségeket jeleznek a keményvonalasok és reformerek között.

Borítókép: Robert C. Castel

