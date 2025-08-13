Trump–Putyin alaszkai csúcs: Robert C. Castel szerint Oroszország stratégiai előnyben van

A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a háború győztesének kérdését három mérce alapján vizsgálta. Szerinte stratégiai értelemben Oroszország nyerésre áll, mivel sikerült megakadályoznia, hogy Ukrajnát bevonják a NATO-ba – ez volt a Nyugat fő célja a konfliktusban. Ameddig ez nem történik meg, addig Moszkva megőrizte a status quót, így győztes pozícióban van, még akkor is, ha a harctéri helyzet változik.

A fronthelyzetről Castel elmondta:

az oroszok 48 óra alatt elért 11 kilométeres előretörése ritka, de még nem feltétlenül változtatja meg a háború jellegét. Sikeres logisztikai fenntartás és az ukrán védelem összeomlása nélkül ez inkább egy látványos epizód marad egy felőrlő háborúban.

A műsorban szó esett az amerikai közvetítéssel létrejött azeri–örmény békéről is, amelyet Castel az Egyesült Államok geopolitikai térnyeréseként értékelt a Dél-Kaukázusban, keresztülhúzva orosz, iráni és török tervek egy részét. Iránnal kapcsolatban a szakértő kiemelte az elnök meglepő önkritikus nyilatkozatait, amelyek belső feszültségeket jeleznek a keményvonalasok és reformerek között.