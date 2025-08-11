Donald TrumpelemzésRobert C. Castel

Robert C. Castel: Trump újra benyújtja a számlát

Az európai vezetők kérésére Trump elnök rábólintott egy villámtalálkozóra velük és az ukrán elnökkel, még az alaszkai csúcs előtt. A kérdés csupán az, hogy hogyan árazza majd be az amerikai elnök ezt a kis szívességet – írta közösségi oldalán Robert C. Castel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 19:09
A Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, Robert C. Castel bejegyzésében emlékeztetett, Trump számára a legfontosabb érdek a 2026-os időközi választások. 

Az európai vezetők és Ukrajna számára minden azon múlik, hogy képesek-e olyan engedményeket, gesztusokat tenni, amelyek elősegítik a republikánusok győzelmét a kulcsfontosságú választásokon.

És itt nem kizárólag az ukrán háború kontextusában kell gondolkodniuk, hanem laterálisan, legalább 180 fokos szögben. Lemondani a palesztin állam elismeréséről? Támogatni Trump Kína-, illetve Irán-politikáját? További fegyver- és energiavásárlás az USA-tól?

– sorolja a szakértő, és kiemelte: ez még csak a kezdet. Mint fogalmazott: „Itt az ideje gyorsan és kreatívan gondolkodni és mindent beledobni az aszfalton heverő kalapba, gyűrűt, órát, aprópénzt”.

Hogy mik lesznek ezek az apró szívességek, az talán csak később fog kiderülni. Egyben biztosak lehetünk. Trump újra benyújtja a számlát

– tette hozzá Robert C. Castel.

