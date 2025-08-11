Robert C. Castel: Trump újra benyújtja a számlát

A Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, Robert C. Castel bejegyzésében emlékeztetett, Trump számára a legfontosabb érdek a 2026-os időközi választások.

Robert C. Castel bejegyzésében emlékeztetett, Trump számára a legfontosabb érdek a 2026-os időközi választások

Fotó: AFP

Az európai vezetők és Ukrajna számára minden azon múlik, hogy képesek-e olyan engedményeket, gesztusokat tenni, amelyek elősegítik a republikánusok győzelmét a kulcsfontosságú választásokon.

És itt nem kizárólag az ukrán háború kontextusában kell gondolkodniuk, hanem laterálisan, legalább 180 fokos szögben. Lemondani a palesztin állam elismeréséről? Támogatni Trump Kína-, illetve Irán-politikáját? További fegyver- és energiavásárlás az USA-tól?

– sorolja a szakértő, és kiemelte: ez még csak a kezdet. Mint fogalmazott: „Itt az ideje gyorsan és kreatívan gondolkodni és mindent beledobni az aszfalton heverő kalapba, gyűrűt, órát, aprópénzt”.

Hogy mik lesznek ezek az apró szívességek, az talán csak később fog kiderülni. Egyben biztosak lehetünk. Trump újra benyújtja a számlát

– tette hozzá Robert C. Castel.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)