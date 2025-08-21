UkrajnaNATOZelenszkijorosz-ukrán háború

Ukrajna nagykövete: tudjuk, hogy kell oroszokat ölni

Ukrajna lengyelországi nagykövete az ország NATO-tagságáért lobbizik. Szerinte az ukránok tapasztalata egy esetleges Oroszország elleni harcban felbecsülhetetlen lenne a szövetség számára. Vaszil Bodnar kiemelte, hogy Ukrajna tudja, hogyan kell orosz erőkkel szemben védekezni, ellentétben sok NATO-országgal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 12:52
NATO garanciákat akar Ukrajna (Fotó: AFP) Fotó: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE Forrás: ThePresidentialOfficeUkraine
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Trump–Zelenszkij-találkozón elhangzott, hogy (augusztus 18-tól számítva) tíz napon belül írásos formában rögzítik az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. A tervek szerint ezek a garanciák az ország nem vitatott területeire vonatkoznának, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat szavatolva. Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete úgy véli, hogy Ukrajna értékes a NATO-szövetség számára, így végül majd a NATO tagjává kellene válnia – írja a Hromadske.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Ukrajna nagykövete erős kijelentést tett

Bodnar kiemelte, hogy az ukránok rendelkeznek azokkal a harci tapasztalatokkal, amelyek a NATO országainak még hiányoznak az oroszok elleni küzdelemben. 

Ukrajna háborúban áll, és tudja, hogyan kell oroszokat ölni, önök még nem

– fogalmazott. A nagykövet hozzátette, hogy Kijev nem NATO-tagságot kér, hanem biztosítékot arra, hogy a háború lezárása után nem marad egyedül. Szerinte Ukrajna tapasztalata kulcsfontosságú a NATO számára, mert egy esetleges orosz offenzíva esetén a szövetség helyzete nehezebb lenne, ha az ország nincs a NATO oldalán. Bodnar hangsúlyozta továbbá, hogy az ukránok minden településen igyekeznek biztosítani NATO-bázisok létrejöttét, mint a politikai biztonság garanciáját.

Borítókép: NATO-garanciákat akar Ukrajna (Fotó: AFP)

