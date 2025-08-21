Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Trump–Zelenszkij-találkozón elhangzott, hogy (augusztus 18-tól számítva) tíz napon belül írásos formában rögzítik az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. A tervek szerint ezek a garanciák az ország nem vitatott területeire vonatkoznának, a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat szavatolva. Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete úgy véli, hogy Ukrajna értékes a NATO-szövetség számára, így végül majd a NATO tagjává kellene válnia – írja a Hromadske.
Ukrajna nagykövete: tudjuk, hogy kell oroszokat ölni
Ukrajna lengyelországi nagykövete az ország NATO-tagságáért lobbizik. Szerinte az ukránok tapasztalata egy esetleges Oroszország elleni harcban felbecsülhetetlen lenne a szövetség számára. Vaszil Bodnar kiemelte, hogy Ukrajna tudja, hogyan kell orosz erőkkel szemben védekezni, ellentétben sok NATO-országgal.
Ukrajna nagykövete erős kijelentést tett
Bodnar kiemelte, hogy az ukránok rendelkeznek azokkal a harci tapasztalatokkal, amelyek a NATO országainak még hiányoznak az oroszok elleni küzdelemben.
Ukrajna háborúban áll, és tudja, hogyan kell oroszokat ölni, önök még nem
– fogalmazott. A nagykövet hozzátette, hogy Kijev nem NATO-tagságot kér, hanem biztosítékot arra, hogy a háború lezárása után nem marad egyedül. Szerinte Ukrajna tapasztalata kulcsfontosságú a NATO számára, mert egy esetleges orosz offenzíva esetén a szövetség helyzete nehezebb lenne, ha az ország nincs a NATO oldalán. Bodnar hangsúlyozta továbbá, hogy az ukránok minden településen igyekeznek biztosítani NATO-bázisok létrejöttét, mint a politikai biztonság garanciáját.
Korábban arról is írtunk, hogy orosz fegyver robbant egy NATO-tagállam területén.
Borítókép: NATO-garanciákat akar Ukrajna (Fotó: AFP)
A Bloomberg politikai aktorként viselkedik
Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója lapunknak kifejtette: a nemzetközi sajtó manapság politikai szereplőként próbál viselkedni.
Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa
Európa háromszor is kapitulált a háborúban.
Munkács: Sulyok Tamás a vérontás befejezését sürgette
Az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.
Itt az ukrán szál: elfogták az Északi Áramlat felrobbantásáért felelős embert
A férfit az akció egyik koordinátorának tartják.
