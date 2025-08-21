Ukrajna nagykövete: tudjuk, hogy kell oroszokat ölni

Ukrajna nagykövete erős kijelentést tett

Bodnar kiemelte, hogy az ukránok rendelkeznek azokkal a harci tapasztalatokkal, amelyek a NATO országainak még hiányoznak az oroszok elleni küzdelemben.

Ukrajna háborúban áll, és tudja, hogyan kell oroszokat ölni, önök még nem

– fogalmazott. A nagykövet hozzátette, hogy Kijev nem NATO-tagságot kér, hanem biztosítékot arra, hogy a háború lezárása után nem marad egyedül. Szerinte Ukrajna tapasztalata kulcsfontosságú a NATO számára, mert egy esetleges orosz offenzíva esetén a szövetség helyzete nehezebb lenne, ha az ország nincs a NATO oldalán. Bodnar hangsúlyozta továbbá, hogy az ukránok minden településen igyekeznek biztosítani NATO-bázisok létrejöttét, mint a politikai biztonság garanciáját.

Borítókép: NATO-garanciákat akar Ukrajna (Fotó: AFP)