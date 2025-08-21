UkrajnaMunkácsAndrij Szibihaorosz-ukrán háború

Munkács: amerikai érdekeltségű üzemet bombáztak az oroszok + videó

Bár a nemzetközi közösség béketörekvései folyamatosak, Oroszország éjszaka újabb nagyszabású légitámadást hajtott végre Ukrajnában. A csapások során nemcsak civil és energetikai célpontok sérültek, hanem egy amerikai elektronikai vállalat nyugat-ukrajnai gyára is, ahol jelentős károk keletkeztek. A Munkácsot ért támadás részleteit Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter tette közzé hivatalos közösségi platformján.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:33
Kiderült, hogy mit lőttek az oroszok
Kiderült, hogy mit lőttek az oroszok Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
Oroszország újabb tömeges támadást hajtott végre Ukrajna ellen az augusztus 21-i éjszakán. A légicsapás során 614 drónt és rakétát indítottak, köztük ballisztikus és cirkálórakétákat. Munkácson amerikai érdekeltségű vállalatot találtak el rakéták, ami már többször is előfordult az év során. Korábban Kijevben a Boeing irodái, valamint más amerikai cégek is támadás célpontjává váltak – írja az Origo. Az ukrán vezetés ismét kiemelte, hogy az orosz–ukrán háború lezárása érdekében elengedhetetlen a diplomáciai erőfesztíések előmozdítása.

Munkácsi amerikai gyárat bombáztak az oroszok
Munkácsi amerikai gyárat bombáztak az oroszok
(Fotó: PAVEL PAVLOV / ANADOLU AGENCY)

Rakétatámadás érte Munkácsot

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, augusztus 20-ról 21-re virradó éjjel rakéták csapódtak be Kárpátalján.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a Munkácsot ért támadás részleteit. Az orosz erők az éjszaka során széles körű támadást indítottak Ukrajna ellen, amelynek során hiperszonikus, ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint több száz drónt vetettek be. A támadások elsősorban civil épületeket és energiaellátó központokat értek. Kárpátalján egy amerikai kötődésű elektronikai üzem közvetlen találatot kapott, ami komoly károkat okozott. Az ukrán külügyminiszter kiemelte, hogy a gyár kizárólag civil célokra szolgál, és semmilyen kapcsolatban nem áll katonai tevékenységgel vagy az ukrán hadiparral.

Az orosz rakétatámadás a Flex elektronikai üzemét érte Munkácson, amely civil áldozatokkal járt és súlyos károkat okozott. 

A legfiatalabb sérült 22 éves, a legidősebb 63.

A támadásban legalább 15 ember megsérült, közülük egy válságos állapotban van. Az ukrán külügyminiszter sürgette a légvédelem megerősítését – írja a zn.ua. 

A rakétabecsapódást egy autó fedélzeti kamerája vette fel

Borítókép: Kiderült, hogy mit lőttek az oroszok (Fotó: AFP)

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

