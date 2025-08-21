orosz-ukrán háborúZelenszkijTrump

Zelenszkij elárulta, hogy mit gondol a budapesti helyszínről

Az ukrán elnök kijelentette, hogy kész kétoldalú vagy háromoldalú találkozóra Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, de csak semleges helyszínen, például Ausztriában, Svájcban vagy Törökországban, nem pedig Magyarországon vagy Oroszországban. Ezt a Deutsche Welle tudósítása szerint augusztus 20-án, újságírókkal való találkozása során mondta el Zelenszkij.

Kozma Zoltán
2025. 08. 21. 10:23
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Úgy gondoljuk, és ezt az európaiak is megjegyezték, hogy igazságos lenne, ha a találkozó semleges európai helyszínen lenne. Mert a háború Ukrajnában – és az európai kontinensen – zajlik. Erről beszélt Volodimir Zelenszkij.

Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Budapesten tárgyal? (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Budapesten tárgyal? (Fotó: AFP)

Azt mondtam, hogy beleegyezünk. Svájc, Ausztria – beleegyezünk. Törökország? Törökország számunkra NATO-ország és Európa része. És nem vagyunk ellene. Ami Budapestet illeti mint helyszínt, úgy gondolom, hogy ez ma nem egyszerű

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Zelenszkijnek nem tetszik Budapest

Az ukrán elnök hozzátette, hogy Európában egység van az országok között Ukrajna háborús támogatásában, de Magyarország nem támogatta szerinte Ukrajnát. Úgy tűnik, az állítólag békét akaró ukrán elnök válogat a helyszínek között.

Zelenszkij kiemelte, hogy most mindenki az orosz fél lépésére vár, amely még nem erősítette meg közvetlen készségét a csúcstalálkozóra és nem nevezett meg semmilyen időpontot. Ugyanakkor a találkozó előtt az ukrán vezetés konkrétumokat vár a partnerektől a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.

Reméljük, hogy Amerika reagálni fog. Mert ők maguk mondják: Oké. Akkor kétoldalú, aztán háromoldalú, és Putyin beleegyezik ebbe. Bele kell egyeznie, mert ha az egyik fél nem akarja befejezni ezt a háborút, akkor Amerika reagálni fog. Mi be akarjuk fejezni ezt a háborút, és ezt világosan demonstráljuk. Tehát most az orosz félnek kell lépnie

– jegyezte meg Zelenszkij.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyébként kijelentette, hogy a magas rangú tisztviselők részvételével zajló találkozót „rendkívül gondosan” kell előkészíteni.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

