Zelenszkij elárulta, hogy mit gondol a budapesti helyszínről

Zelenszkijnek nem tetszik Budapest

Az ukrán elnök hozzátette, hogy Európában egység van az országok között Ukrajna háborús támogatásában, de Magyarország nem támogatta szerinte Ukrajnát. Úgy tűnik, az állítólag békét akaró ukrán elnök válogat a helyszínek között.

Zelenszkij kiemelte, hogy most mindenki az orosz fél lépésére vár, amely még nem erősítette meg közvetlen készségét a csúcstalálkozóra és nem nevezett meg semmilyen időpontot. Ugyanakkor a találkozó előtt az ukrán vezetés konkrétumokat vár a partnerektől a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.

Reméljük, hogy Amerika reagálni fog. Mert ők maguk mondják: Oké. Akkor kétoldalú, aztán háromoldalú, és Putyin beleegyezik ebbe. Bele kell egyeznie, mert ha az egyik fél nem akarja befejezni ezt a háborút, akkor Amerika reagálni fog. Mi be akarjuk fejezni ezt a háborút, és ezt világosan demonstráljuk. Tehát most az orosz félnek kell lépnie

– jegyezte meg Zelenszkij.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyébként kijelentette, hogy a magas rangú tisztviselők részvételével zajló találkozót „rendkívül gondosan” kell előkészíteni.