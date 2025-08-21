MunkácstámadásKárpátaljaorosz

Orosz támadás Munkácson: „Az egész ház beleremegett” – exkluzív interjú

Augusztus 20-ról 21-re virradó éjjel rakéták csapódtak be Kárpátalján, Munkácson. A támadás következtében egy ipari létesítmény sérült meg, tűz ütött ki, és több ember is megsérült. A helyszínen élők számára az éjszaka traumatikus élmény volt – Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola egyik tanára nyilatkozott lapunknak.

Hagyánek Andrea
2025. 08. 21. 10:32
Orosz-ukrán háború Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Popovics Pál így idézte fel a történteket: „Arra ébredtünk, szerintem az egész város, hogy az egész ház remegett. Ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy Munkácson már egy ideje légiriadó van.”

orosz
Orosz légitámadások után az ukrajnai Lviv városában 2025. augusztus 21-én (Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

Elmondása szerint kiment az udvarra, hogy szétnézzen. 

Nem láttam sem fényt, sem mást, és pont akkor zúgott el a fejem felett a második rakéta. Nagyon gyors volt, olyan volt a hangja, mint egy vadászgépnek, és másodpercek múlva jött egy óriási vörös fény, aztán az akciónak a hangja.

 „Az (a robbanás) nagyon félelmetes volt, minden beleremegett. Aztán már láttam a füstöt, sejtettük, hogy a város szélén lévő gyár környékéről jöhet. Hajnalodott, és egyre vastagabb, sötétebb füstoszlop húzódott a város felé, égett szag terjengett a levegőben” – magyarázta Popovics Pál. Hozzátette, azóta a híradásokból tudják a részleteket. 

A Jóisten nagy kegyelme, hogy nem történt tragikusabb dolog, mert ez a gyár három műszakban működik, műszakonként 6-800 ember dolgozik. Most is körülbelül hatszázan voltak bent, de a légiriadó kezdetekor a munkásokat beterelték egy biztonságosabb helyre. Csodával határos módon nagyon kevés a sérült

 – hangsúlyozta.

A városban továbbra is óvatosságra intenek. „Reggel a szél még a mi irányunkba fújta a füstöt, most viszont a város másik fele felé viszi. Már esik is az eső, ami összekeveredik a füsttel, és a földre húzza. Nagyon büdös volt, biztos sok káros anyag égett. Itt most nyugodtabb a helyzet, de mindenki tudja, hogy ez bármikor megismétlődhet.”

Popovics Pál szerint az emberek aggodalma jogos, mert eddig Kárpátalja viszonylag békében élt. 

Három és fél éve tart ez a háború, de itt Kárpátalján nyugalomban voltunk. Az emberek már szinte nem is reagáltak a légiriadóra, mert úgy gondolták, ide nem ér el a háború. Ez most megváltozott. Most már mindenki nagyobb aggodalommal fogja figyelni, mi történik az országban.

„Most a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra. Kitartásra van szükség, és arra, hogy a közösség erejére támaszkodjunk. Csak így tudjuk átvészelni ezeket a nehéz időket” – zárta.

 

Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu