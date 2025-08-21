Orosz támadás Munkácson: „Az egész ház beleremegett” – exkluzív interjú

Popovics Pál így idézte fel a történteket: „Arra ébredtünk, szerintem az egész város, hogy az egész ház remegett. Ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy Munkácson már egy ideje légiriadó van.”

Orosz légitámadások után az ukrajnai Lviv városában 2025. augusztus 21-én (Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

Elmondása szerint kiment az udvarra, hogy szétnézzen.

Nem láttam sem fényt, sem mást, és pont akkor zúgott el a fejem felett a második rakéta. Nagyon gyors volt, olyan volt a hangja, mint egy vadászgépnek, és másodpercek múlva jött egy óriási vörös fény, aztán az akciónak a hangja.

„Az (a robbanás) nagyon félelmetes volt, minden beleremegett. Aztán már láttam a füstöt, sejtettük, hogy a város szélén lévő gyár környékéről jöhet. Hajnalodott, és egyre vastagabb, sötétebb füstoszlop húzódott a város felé, égett szag terjengett a levegőben” – magyarázta Popovics Pál. Hozzátette, azóta a híradásokból tudják a részleteket.

A Jóisten nagy kegyelme, hogy nem történt tragikusabb dolog, mert ez a gyár három műszakban működik, műszakonként 6-800 ember dolgozik. Most is körülbelül hatszázan voltak bent, de a légiriadó kezdetekor a munkásokat beterelték egy biztonságosabb helyre. Csodával határos módon nagyon kevés a sérült

– hangsúlyozta.

A városban továbbra is óvatosságra intenek. „Reggel a szél még a mi irányunkba fújta a füstöt, most viszont a város másik fele felé viszi. Már esik is az eső, ami összekeveredik a füsttel, és a földre húzza. Nagyon büdös volt, biztos sok káros anyag égett. Itt most nyugodtabb a helyzet, de mindenki tudja, hogy ez bármikor megismétlődhet.”

Popovics Pál szerint az emberek aggodalma jogos, mert eddig Kárpátalja viszonylag békében élt.