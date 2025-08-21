Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Vélemény

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

Pokol Béla
2025. 08. 21.

A szuverenisták és a föderalisták szemben álló táborairól beszélünk az európai politikai arénák küzdelmei kapcsán, utalva arra, hogy a föderalisták tulajdonképpen a tágabb globális uralmi csoportok szekerét tolják, de ez az elnevezés és tematizálás nem adja meg e táborok tartalmi színességét. Így érdemes a tartalmi síkra átlépve vázolni a szembenálló táborokat. Kezdetnek a föderalistákként összefogott csoportokból érdemes kiindulni, és az ennek tagadását jelentő másik oldalt ennek fényében megvilágítani.

A föderalista-globalista tábor magja az elmúlt évtizedekben a valamikori liberálisok bal felé torzult utódcsapata, amely a hagyományos baloldal „elnyomott osztálytézisét” emelte be repertoárjába, és a nemzeti kisebbségek kivételével az összes többi kisebbség elnyomott léte elleni küzdelmet tette egyik fő céljának. Elnevezésükben ez a liberálisok „identitáspolitikai fordulata”, és a globális média masszív támogatásával elért sikerük révén a hagyományos baloldal jó részét is magukba tudták szívni. Az elnyomottság tézisét ugyanis ezek nemigen tudták észlelni, és a „mi mindig az elnyomottakért harcolunk!” felszín jótékonyan eltakarta a realitást előlük.

Így a liberálisok baloldal általi fúziója már kiterjesztette ennek a tábornak a politikai hatóerejét, és szemben a korábbi minimális parlamenti jelenléthez szokott liberálisokkal, ebben a köntösben már jelentős politikai erővé lettek sok európai országban. A fúzió révén mindkét eredeti ideológiai csoport beleadta saját erejét az új formációba, és míg a liberálisok az értelmiségi bázisukkal és médiaharcos gyakorlatukkal, a nyilvánosság előtti érvelés művészetével javították fel ezt a tábort, addig a hagyományos szélsőbaloldal az osztályharcosságot az utcai összecsapások formájában, mint az Antifa fizikai erőszakja a jobboldal ellen jeleníti meg.

De a balliberálissá lett liberálisok mást is bevittek hozományként az új ballib-globalista táborukba. Harci eszközükként az 1700-as évek végén virágzott emberi jogokat is beemelték, új értelmezésben. Ők az emberi jogi bázison álló „jogvédők”, és míg ezek a jogok eredetileg az egyes államok belső feudális uralmi rendjében jogfosztott polgárság jogokkal ellátását célozták, azzal az indokkal, hogy az államhatalom köteles az ország minden emberének megadni ezeket. Ám a ballib-globalista tábor csavart ezen egy nagyot. Szó szerint vette ugyanis e jogok minden emberhez kötöttségét, és most már nem arra helyezte a hangsúlyt, hogy az ország minden polgárának ugyanazokat a jogokat kell megadnia az államhatalomnak, hanem a világ minden emberének.

Ez a fejlemény elkezdődött már az 1940-es évek végén a világháború utáni amerikai hegemónia révén: európai emberjogi intézményeket építettek ki, de ezek jórészt csak vegetáltak, és csak az 1990-as évektől a gazdasági globalizáció hátán kezdett kibontakozni az ebben rejlő potenciál. Ekkor a gazdasági globalizáció előnyeit lobogtatva, illetve azáltal kényszerítve globális uralmi rend kezdett kiépülni, jórészt az emberjogi intézményekre (strasbourgi bíráskodás, NGO-hálózatok stb.) alapozva.

A 2015-ben beindított sokmilliós afrikai és iszlám migráció aztán az egész európai civilizációt veszélyeztető módon vált a ballib-globalista tábor fő politikai céljává, és az ellene fellépést mint az emberjogellenes jobboldal náci szimpátiáját mutatta be médiájában. Így azonban a balliberálisok eredeti nemzetellenessége egyre inkább mint az európai civilizációellenesség is kezdett kirajzolódni. 

Az iszlám migrációellenes német AfD-t így például az utcai tüntetéseken baloldali nénik és fiatalok „Nácik, kifelé!” jelszavakkal vegzálják, és Antifa-különítményeseik a jobboldalinak tűnő járókelőket acélviperákkal támadják meg és verik szó szerint félholtra. Az olasz belügyminiszter Matteo Salvinit az emberio jogok nevében a balliberális olasz ügyész hat évre börtönbe akarta csukatni, mert nem engedte kiszállni az afrikai migránsokat az NGO-hálózatok csempészhajóiról, megsértve ezzel emberi jogaikat.

De nemcsak nemzet- és Európa-ellenes ez a ballib-globalista tábor, hanem az LMBTQ-csoportok radikálisainak a felkarolásával a férfiak és a nők alapvetően természeti adottságú különbségeit is elvetette, és mint az emberi jogok ékkövét hirdette meg a nemváltás szabadságát, sőt ennek állami támogatásokkal segítésének kötelezettségét. Ezt ma itthon mindenki ismeri, így nem kell sokat taglalni, hiszen a déli határzár mellett elítélnek bennünket a ballib-globalista tábor által megszállt EU-intézmények azért is, mert jogrendünk alapján nem engedjük be az LMBTQ-aktivistákat transznemű propaganda terjesztésére az iskolákba és az óvodákba. Ebből azt kell kiemelni, hogy ezzel a ballib-globalista tábor a természetes emberi közösségek alapjait támadja meg, és 

ezzel nemzet- és Európa-ellenessége mellett emberellenessé is vált.

A szuverenista tábort így érdemes átnevezni a ballib-globalista hatalom inverzeként európai, nemzeti, emberbaráti tábornak. 

Nem vitás, hogy az ellenoldalon is vannak emberarcúnak nevezhető ballib-globalisták, mert a jobboldal szellemi embereinek kevéssé informált része sokszor szembekerült a nemzeti, emberpárti szerveződésekkel és átment az ellentáborba. Ám az is igaz, hogy az „emberarcú balliberális” feltevés egymást kizáró fogalmak. E tábor kevésbé elvetemült tagjaira az emberarcú jelző talán megfelelő lehet, azonban egész csoportjuk fő jellemzője – a leírtak szerint – az emberellenesség.

A szerző professor emeritus

 

A sokszínűség idiótái

Jókai Mór megpihen

A hazug, uszító propagandáról

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

