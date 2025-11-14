Tudásbányászat: a kutatómunkát is átalakítja a technológia 

A nagy nyelvi modellek fejlettségi szintje az utóbbi évben már lehetővé teszi a világon bármilyen nyelven létrejött tanulmányok és könyvek megbízható összefoglalását. De azt is, hogy a mesterséges intelligencia fordítóival, például a DeepL vagy a Microsoft Translator segítségével akár nyolcvan nyelvre is lefordítsuk, amit a több milliárd ember mintegy 100–150 millió egyetemi oktatója, társadalomtudósa el tud olvasni akár napokon belül az adott tanulmány, könyv publikálása után. (A műszaki és természettudományok képletekkel és rajzokkal dúsított kutatásai eredményeit nem tudom átlátni, így ezeket most zárójelbe teszem.) Én már 2024 őszétől elkezdtem ezt a módszert használni, és egy-egy témát a középpontba emelve az ezzel foglalkozó fontosabb monográfiák és tanulmányok ismertető összefoglalására kérve a ChatGPT egyre újabb verzióit, nagyjából ötven tematikus kötetet készítettem, tudásbányászatnak nevezve el ezt a tudásgyűjtést. Majd mivel láttam, hogy a ChatGPT a világ nagy könyvtáraiban már meglévő új könyvekhez is hozzá tud jutni – ami csak több év alatt válik elérhetővé a legtöbb tudós, egyetemi ember számára –, ezért tematikusan összeállítva a jogtudomány különböző területeinek főbb témáit – eddig hetvenet – elkezdtem az elmúlt három-öt év új publiká­cióit ezzel a módszerrel összefoglaltatni. Témánként ez 25-30 könyvet és tanulmányt jelent, amelyek többségét hét világnyelvre fordítottam le az említett módon. Saját portált teremtve erre, illetve az Academia.com portál mintegy 300 millió használóját megcélozva feltettem ezeket online hozzáférésre, és az algoritmus visszajelzése szerint ezeket folyamatosan olvassák, és le is töltik a világ számos pontján.

Salgótarjáni könyvtárban. Változik a tudás és a tudós fogalma. Fotó: MTI / Komka Péter

Ezek a tematikus tudásbányászati kötetek egyenként két-három nap alatt elkészültek 200–250 oldal terjedelemben, és hét európai, illetve világnyelvre fordítása egy-egy kötetnél három óra alatt elvégezhető volt, majd feltettem ezeket az említett online portálokra. Fontos kiemelni, hogy a társadalomtudományi publikációkat készítő egyetemi oktatók, kutatók e tevékenységük mintegy kilencven százalékában alapvetően csak a már publikált tudás gyűjtését végzik, minden eredeti tudás létrehozása nélkül, és csak egy kisebbik részük megy túl ezen, hogy új összefüggések feltárására készítsen kutatást, kiegészítve, korrigálva a meglévő tudást.

Így a most létrejött tudásbányászati lehetőség a mesterséges intelligencia nagy nyelvi modelljeire alapozva ezeket feleslegessé teszi, a korábbi tudásgyűjtés többéves – vagy csak hónapos – munkáját pedig napok alatt elvégezhetővé.

Az említett gyorsfordítások az Academia.edu oldalon vagy az említett tudásbányászati portálon közzététele révén pedig a világ egészében felválthatja az egyetemi oktatók és kutatók eddigi tudományként végzett tudásgyűjtését ezekben a témákban.