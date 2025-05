Szocialista címke a krumpliszsákokon

Így nézve, hogyan áll az egyénikben a két nagy vetélytárs esélye? Még ha igaz is lenne a jelzett 45 kontra 35 százalék a Tisza javára az egyéniben, akkor is legfeljebb 30-at tudnának elvinni a Fidesz 70 körüli mandátumával szemben. Emlékezzünk, hogy alig néhány hete a legbalosabb újpesti kerületben is 35 százalékot kapott a Fidesz, a fővárosban, a balosok hazájában.