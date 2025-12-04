Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2025. szeptember 10-én Az unió helyzete 2025-ben című, Európai Parlamentben tartott beszédében jelentette be, miszerint Brüsszel nagy erőkkel dolgozik azon, hogy egy kamatmentes, úgynevezett jóvátételi kölcsönt nyújtson Ukrajna számára a háború kitörésekor lefoglalt orosz vagyon felhasználása révén.

A brüsszeli tervekhez nem sokkal később Európa háborúpárti vezetői is csatlakoztak. Friedrich Merz német szövetségi kancellár a Financial Timesban megjelent írásában már egyenesen azzal a felszólítással követelte az uniótól a kölcsön folyósítását, hogy azt Ukrajnának majd kifejezetten fegyvervásárlásra kelljen fordítania.

„Most egy olyan pénzügyi forrás mozgósítása mellett érvelek, amely évekig biztosíthatná Ukrajna katonai ellenálló képességét”

– fogalmazott Merz. Javaslata szerint a kölcsönösszegért kezdetben a tagállamok vállalnának garanciát, mindezt úgy, hogy az erről való döntés során a német kancellár a vétójogot is megvonná az egyet nem értő országoktól.

Ismert, hogy az orosz–ukrán háború 2022 februárjában történt kitörése óta az EU és a G7-ek példátlan gazdasági és pénzügyi szankciókat vezettek be Oroszország ellen. Az intézkedések részeként kétszázmilliárd euró értékű orosz központi banki vagyon került befagyasztásra. Az Európai Központi Banknál zárolt pénzeket a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelő központ kezeli. De más országok, például Franciaország, Németország vagy Japán is rendelkeznek immobilizált orosz pénzekkel, azonban a blokkolt vagyon teljes összegét napjainkban is homály fedi, tekintettel arra, hogy az érintett államok elzárkóznak az információ nyilvánosságra hozatalától.

Az Euroclear által kezelt forrás évente 2,5-3 milliárd euró hozamot hoz, amely kapcsán az Európai Unió hosszas belső vitákat követően tavaly úgy döntött, hogy a nyereséget („rendkívüli bevételeket”) Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására fordítja. A kezdeményezés később egy 45 milliárd eurós G7-hitelprogramban öltött testet, amelynek visszafizetésére az immobilizált orosz vagyonból származó nyereség szolgál. Béke hiányában azonban a jelenlegi hitelkeret rövid időn belül elégtelenné válik Ukrajna növekvő szükségleteinek fedezésére, ami radikális lépésekre ösztönözte a háború folytatása mellett kiálló brüsszeli és európai döntéshozókat.