A dal, amelyet nem nemzeti himnusznak írtak, mégis az lett

A Nélküled ma már szinte ott lélegzik a Himnusz, a Szózat és a székely himnusz mellett, pedig 2007-ben csak egy új szerzemény volt két zenész fejében. A dal azonban túlnőtt önmagán. Egyéni sorsokból és kollektív történelmi traumákból táplálkozva a szétszakítottság és az összetartozás kettős tapasztalatát egyszerre szólaltatja meg. A napokban Nyíregyházán, a háborúellenes nagygyűlésen hangzott el Radics Gigi és Nyerges Attila előadásában.

2025. 12. 05. 21:39
Radics Gigi és Nyerges Attila közösen énekelték a Nélküled című dalt Nyíregyházán Fotó: Ladóczki Balázs
A Nélküled már rég nem csak egy dal az Ismerős Arcok dalai közül. A közönség reakciói arról árulkodnak, hogy olyan szimbolikus, nemzeti himnusz, amely messze túlmutat a hétköznapokon és az előadókon.

Az Ismerős Arcok Nélküled című dala nemzeti himnusz lett  Fotó: Grépály András Zoltán

A Nélküled a nemzeti összetartozás egyik ikonikus dala lett

A Nélküled forrásvidékéhez vezető ösvény elkerülhetetlenül Trianon felé kanyarodik, de ugyanolyan hangsúlyosan vezet tovább a közelebbi, sokak számára máig fájó ponthoz, a 2004. december 5-i népszavazáshoz. A szövegben megbúvó képek: „vizét vesztett patak”, „porba hullott mag” épp azért hatnak elementárisan, mert nem fennkölt, irodalmi magasságokból, hanem az élet sűrűjéből fakadnak. Ezért válhatott a Nélküled nemzeti himnusszá.

Ha a Nyerges Attila–Leczó Szilveszter szerzőpáros dalának forrásvidékét kutatjuk, első körben értelemszerűen Trianon bukkan elő mint a szétszakítottság előidézője, a második, időben közelebbi körben pedig a szomorú emlékű 2004. december 5-i népszavazás mint az összetartozás érzését és imperatívuszát megkérdőjelező esemény, pontosabban: az arra adott közösségi válasz

írja Lakatos Mihály.

A dal útja a székelyföldi jótékonysági koncert könnyes közös éneklésétől a Puskás Arénáig vezet, ahol tízezrek éneklik minden mérkőzés előtt. De végső formáját nem a szimfonikus hangszerelésben, hanem abban nyerte el, hogy milliók mindennapi repertoárjába költözött. Paradox módon úgy vált a nemzeti összetartozás egyik ikonikus dallamává, hogy szerzőjének, Nyerges Attilának nincsenek határon túli gyökerei.

A nagy művek és ezen belül a „nemzeti dalok” szerzői természetesen eredendően nem „nagy”-nak és nem „nemzeti”-nek szánják művüket, csupán teszik azt, amit az ihlet perce diktál számukra.

A legmerészebb álmunkban sem gondoltuk, hogy ekkora siker lesz

– mondja Nyerges Attila egy interjúban.

A napokban Nyíregyházán is előadott Nélküled a XXI. századi magyarságnak olyan életérzését fogalmazza meg, amely nemcsak a XXI. század „terméke”, hanem az azt megelőző ötszáz esztendőé is.

 

