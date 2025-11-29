Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Nyerges AttilaIsmerős Arcok NélküledHáborúellenes GyűlésNyíregyházaRadics Gigi

Így szólt a Nélküled a háborúellenes nagygyűlésen + videó

Megható, meglepetés-momentummal zárult Nyíregyházán a háborúellenes nagygyűlés. Az Ismerős Arcok frontembere és Radics Gigi közösen adták elő a közismert dalt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 29. 14:15
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglepetést ígértek a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlés szervezői. A megható momentumra a rendezvény végén került sor. 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédét követően Radics Gigi és az Ismerős Arcok zenekar dalszerzője, frontembere, Nyerges Attila léptek a színpadra, és adták elő az együttes legismertebb dalát, a Nélküled címűt. 

A megható előadásról a Fidesz tett közzé videót a Facebook-oldalán

Íme, így szólt a dal a duett előadásában: 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.