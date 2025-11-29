Így szólt a Nélküled a háborúellenes nagygyűlésen + videó

Meglepetést ígértek a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlés szervezői. A megható momentumra a rendezvény végén került sor.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédét követően Radics Gigi és az Ismerős Arcok zenekar dalszerzője, frontembere, Nyerges Attila léptek a színpadra, és adták elő az együttes legismertebb dalát, a Nélküled címűt.
A megható előadásról a Fidesz tett közzé videót a Facebook-oldalán.
Íme, így szólt a dal a duett előadásában:
