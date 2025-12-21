Dzsudzsák BalázsNB IKisvárdaDVSC

Dzsudzsákék túl korán szenderültek téli álomra, kaptak egy hihetetlen gólt és ébresztőt + videó

A vendég Kisvárda 1-0-ra győzött Debrecenben a labdarúgó NB I 18. fordulójának záró mérkőzésén. Dzsudzsák Balázsék a Ferencváros legyőzését követően egy újabb sikerrel a dobogón telelhettek volna, ám gyengén játszottak az első félidőben. A másodikban a csapatkapitány kapufát lőtt, majd eladott labdájából Tonislav Jordanov a félpályáról talált be, s eldöntötte a meccset. A végén a DVSC újabb kapufáig jutott, s veszített.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 21. 19:46
Tonislav Jordanov
Tonislav Jordanov (balra) csodagólt szerzett
Bárány Donát a 81. percben szerzett góljával nyert 1-0-ra a Debrecen Kisvárdán szeptember végén az akkor még Gerliczki Máté által irányított rétköziek ellen. Dzsudzsák Balázs és a Loki azóta állt a tabella élén is, legutóbb a címvédő verte idegenben, s bejelentkezett a dobogós helyezésekért zajló harcba. A hajdúsági együttest azonban alaposan megtréfálta Tonislav Jordanov és a Kisvárda.

Tonislav Jordanov
Az unalmas első félidő után a másodikban felpörögtek az események, Tonislav Jordanov döntött Debrecenben. Forrás: Kisvárda FC

– Összeszedjük az utolsó tartalékainkat! – bizakodott a mérkőzés előtt Révész Attila sportigazgató-megbízott vezetőedző, aki szerint hiányzó kulcsemberei távollétében felszabadultabban játszhatott az évzárón a három forduló óta nyeretlen Kisvárda. 

Az a mérkőzés előtt biztos volt: az újonc a 6. helyen telel, a DVSC viszont a dobogóra tört. A hazaiaknál rendbe jött a Ferencváros otthonában győztes gólt szerző Bárány Donát.

A csatár mellett az Üllői úton szintén megsérült Szohodovszky Soma és a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is a kezdőcsapatban kapott helyet.

A 7. percben két lövéssel riogatott a vendégcsapat, Varga Ádám a másodiknál nagyot védett, lábbal hatástalanította Jordanov 7 méteres belsőzését. 

Az igencsak eseménytelen első félidőben többet birtokolta a labdát, de lassan, körülményesen játszogatott a Debrecen, a Kisvárda tűnt harciasabbnak, elszántabbnak. A 36. percben ennek ellenére kis híján vezetést szerzett a Loki: Dacosta jobboldali, teljesen ártalmatlannak tűnő beadását majdnem a saját kapujába szerencsétlenkedte Popovics Illya kapus.

 Szünet előtt ismét a hazai kapusnak kellett nagyot nyújtóznia, Varga ezúttal Matanovic tekerését tornázta ki a jobb sarok elől.

A szünetben alapos fejmosást tarthatott Sergio Navarro, a DVSC spanyol vezetőedzője. Hat perc alatt többet veszélyeztetett a csapata, mint előtte 45 alatt. 

Kocsis Dominik éles szögből még csúnyán mellé-fölé lőtt, Dzsudzsák Balázs viszont bő húsz méterről a jobboldali kapufát találta el látványos csavarással. 

És amikor a Loki-drukkerek azt hihették, lendületbe jönnek a kedvenceik, a túloldali kapunál olyan történt az 55. percben, ami világviszonylatban is ritkán. 

Dzsudzsák ívelési kísérletét Mesanovic blokkolta, Tonislav Jordanov a kezdőkörből, a saját térfeléről, hatvan méterről ívelt a kétségbeesetten hátráló és nyújtózó Varga Ádám kapujába, 0-1. 

A 27 éves bolgár válogatott támadó a 12. fellépésén a harmadik gólját szerezte az NB I-ben.

Ideje maradt ugyan a Debrecennek, ám meddő mezőnyfölénye nem eredményezett helyzeteket. A 81. percben Bárány fejelhetett kecsegtető helyzetből, de a túl magasan érkező labdát nem tudta kapura irányítani. Szűcs Tamás közelről már eltalálta Popovics ketrecét, de a kisvárdai kapus nagy bravúrral mentett.  A lecserélt, a kispadon reklamáló Kocsis piros lapot kapott. 

Szűcs a 92. percben távolról telibe találta a lécet, űám a labda a gólvonal elé, nem pedigmögé pattant. Szerencséje sem volt a DVSC-nek, talán későn is ébredt.

A Kisvárda 1-0-ra győzött Debrecenben, ezzel úgy telel a 6. helyen, hogy négy pontra megközelítette a 4. DVSC-t, s 13 pontra eltávolodott a kieső helyen álló Nyíregyházától. Hiába mondja Révész Attila, hogy a bentmaradás a cél, a várdaiak ismét bizonyították: újonc létükre többre képesek.

NB I, 18. forduló

Péntek

Szombat

Vasárnap

  • Újpest–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Megyeri út, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző,  jv.: Zierkelbach P., gólszerzők: Tucic (63.), Nunes (84.) illetve Meschak (67.)
  • Debrecen–Kisvárda 0-1 (0-0), Nagyerdei Stadion,5133 néző, jv.: Rúsz, gólszerző: Yordanov (55.)

A bajnokság állása itt látható!

