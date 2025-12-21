Dzsudzsákék túl korán szenderültek téli álomra, kaptak egy hihetetlen gólt és ébresztőt + videó

Bárány Donát a 81. percben szerzett góljával nyert 1-0-ra a Debrecen Kisvárdán szeptember végén az akkor még Gerliczki Máté által irányított rétköziek ellen. Dzsudzsák Balázs és a Loki azóta állt a tabella élén is, legutóbb a címvédő verte idegenben, s bejelentkezett a dobogós helyezésekért zajló harcba. A hajdúsági együttest azonban alaposan megtréfálta Tonislav Jordanov és a Kisvárda.

Az unalmas első félidő után a másodikban felpörögtek az események, Tonislav Jordanov döntött Debrecenben. Forrás: Kisvárda FC

– Összeszedjük az utolsó tartalékainkat! – bizakodott a mérkőzés előtt Révész Attila sportigazgató-megbízott vezetőedző, aki szerint hiányzó kulcsemberei távollétében felszabadultabban játszhatott az évzárón a három forduló óta nyeretlen Kisvárda.

Az a mérkőzés előtt biztos volt: az újonc a 6. helyen telel, a DVSC viszont a dobogóra tört. A hazaiaknál rendbe jött a Ferencváros otthonában győztes gólt szerző Bárány Donát.

A csatár mellett az Üllői úton szintén megsérült Szohodovszky Soma és a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is a kezdőcsapatban kapott helyet.

A 7. percben két lövéssel riogatott a vendégcsapat, Varga Ádám a másodiknál nagyot védett, lábbal hatástalanította Jordanov 7 méteres belsőzését.

Az igencsak eseménytelen első félidőben többet birtokolta a labdát, de lassan, körülményesen játszogatott a Debrecen, a Kisvárda tűnt harciasabbnak, elszántabbnak. A 36. percben ennek ellenére kis híján vezetést szerzett a Loki: Dacosta jobboldali, teljesen ártalmatlannak tűnő beadását majdnem a saját kapujába szerencsétlenkedte Popovics Illya kapus.

Szünet előtt ismét a hazai kapusnak kellett nagyot nyújtóznia, Varga ezúttal Matanovic tekerését tornázta ki a jobb sarok elől.

A szünetben alapos fejmosást tarthatott Sergio Navarro, a DVSC spanyol vezetőedzője. Hat perc alatt többet veszélyeztetett a csapata, mint előtte 45 alatt.

Kocsis Dominik éles szögből még csúnyán mellé-fölé lőtt, Dzsudzsák Balázs viszont bő húsz méterről a jobboldali kapufát találta el látványos csavarással.

És amikor a Loki-drukkerek azt hihették, lendületbe jönnek a kedvenceik, a túloldali kapunál olyan történt az 55. percben, ami világviszonylatban is ritkán.

Dzsudzsák ívelési kísérletét Mesanovic blokkolta, Tonislav Jordanov a kezdőkörből, a saját térfeléről, hatvan méterről ívelt a kétségbeesetten hátráló és nyújtózó Varga Ádám kapujába, 0-1.

A 27 éves bolgár válogatott támadó a 12. fellépésén a harmadik gólját szerezte az NB I-ben.