Folynak az eurómilliárdok Ukrajnába – a kényszersorozás új lendületet kapott

Négy éve tart a háború Ukrajnában, és a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Eközben az EU vezetése döntött Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a toborzótiszteken.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 19:10
Kiképzés Ukrajnában Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait, miközben újabb kilencvenmilliárd eurós segélyt kap a háború finanszírozására.

Újabb 90 milliárd eurós segélyt kap Ukrajna a háború finanszírozására – így felpörgött a kényszersorozás
Fotó: Hans Lucas

A helyi tévécsatornák szerint egy ukrán férfi szívrohamot kapott a harkovi kényszersorozás során. Az illetőt először végigrángatták az aszfalton, majd a földön fekve hagyták. 

Hívjanak mentőt! Ó, a mellkasom! 

– hallatszik a videóban a segélykiáltása.

A kényszersorozás egy másik sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra nemrég. A felvételen látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják arra kényszeríteni, hogy velük menjen.

A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.

A borzalmak mindennapossá váltak, és a társadalmi feszültség minden család életében érezhető. 

Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől. 

Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket, és a kényszersorozás módszerei sokszor inkább emlékeztetnek erőszakos elhurcolásra, semmint jogszerű behívásra. 

 

Borítókép: Kiképzés Ukrajnában (Fotó: AFP)

