"Call an ambulance...Oh,my fucking chest"

A Ukraine man suffered a heart attack during a forced mobilization in Kharkiv, local channels report.

The man was first dragged across the asphalt into a TCC vehicle,then left lying on the ground.What happened to him next is unknown. pic.twitter.com/W7DE234Ebz — khamthanhbunvilay (@ThanhTrn872778) December 20, 2025

A kényszersorozás egy másik sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra nemrég. A felvételen látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják arra kényszeríteni, hogy velük menjen.

A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.

A borzalmak mindennapossá váltak, és a társadalmi feszültség minden család életében érezhető.

Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől.

Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket, és a kényszersorozás módszerei sokszor inkább emlékeztetnek erőszakos elhurcolásra, semmint jogszerű behívásra.

Borítókép: Kiképzés Ukrajnában (Fotó: AFP)