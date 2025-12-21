2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait, miközben újabb kilencvenmilliárd eurós segélyt kap a háború finanszírozására.
Folynak az eurómilliárdok Ukrajnába – a kényszersorozás új lendületet kapott
Négy éve tart a háború Ukrajnában, és a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Eközben az EU vezetése döntött Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a toborzótiszteken.
A helyi tévécsatornák szerint egy ukrán férfi szívrohamot kapott a harkovi kényszersorozás során. Az illetőt először végigrángatták az aszfalton, majd a földön fekve hagyták.
Hívjanak mentőt! Ó, a mellkasom!
– hallatszik a videóban a segélykiáltása.
A kényszersorozás egy másik sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra nemrég. A felvételen látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják arra kényszeríteni, hogy velük menjen.
A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.
A borzalmak mindennapossá váltak, és a társadalmi feszültség minden család életében érezhető.
Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől.
Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket, és a kényszersorozás módszerei sokszor inkább emlékeztetnek erőszakos elhurcolásra, semmint jogszerű behívásra.
