Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Megdöbbentő szakadék tátong Európa és a világ többi részének valósága között – Brüsszelben háborúra készülnek, míg a világon mindenki más az orosz–ukrán háború lezárására törekszik. Köztük egyébként mostanra talán már Zelenszkij elnök is.

Péntek hajnalra azonban az Európai Unió csúcstalálkozójának megszületett az eredménye:

kilencvenmilliárd eurós kölcsönt juttatnak Ukrajnának annak érdekében, hogy megnyerje (!) az oroszok ellen a háborút. Egy olyan honvédő harcot, amiben talán sosem állt nyerésre, és amelynek minden egyes napján újabb és újabb négyzetmétereket kell feladnia az eddig tartott territóriumokból.

Kilencvenmilliárd euró erre nagyon kevés. Megfordítani a háború állását Oroszországgal szemben?

Szintén a hét végén év végi sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök is. A front aktuális állásáról ő kicsit másként vélekedik, mint az általa csak kismalacokként emlegetett uniós vezetők. Egy új Oroszország-térképen ugyanis megmutatta, melyek azok a területek, amelyekre békekötés (!) esetén mindenképpen igényt tart – ebbe beletartozik a 2014-ben annektált Krím félsziget, illetve több kulcsfontosságú ukrán régió: Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja. Az orosz elnök azt is elmondta, kész rá, hogy azonnal véget vet a harcnak, ám Ukrajna részéről nem látja erre a hajlandóságot, továbbá, ha nincs békemegállapodás, tovább fog területileg nyomulni – Brüsszel kilencvenmilliárdja pedig nagy eséllyel ebben sem állítja majd meg.

Több ellenzéki elemző és újságíró tette fel a kérdést az uniós csúcs kapcsán:

nem értik, hogy az európai jobboldal miért blokkolja az Ukrajnának szánt uniós forrásokat? Mit vár attól, ha Ukrajna nem kap majd több támogatást és kénytelen lesz letenni a fegyvert?

Nos, Vlagyimir Putyin akaratlanul is megválaszolta a kérdéseiket: minél tovább húzzák Ukrajna háborúját, annál több területet és embert veszít. Olyannyira igaz ez az állítás, hogy ha most, ebben a pillanatban mindkét fél visszavonulót fújna, sokkal jobban járnának szuverenitási szempontból, mint akár egy hónap múlva, ha addig húznák tovább a békekötést. Nem beszélve a kényszer alatt besorozott ukrán állampolgárokról, az emberáldozatok számáról, az elképesztő mértékű elsikkasztott vagyonról, a már most újjáépítésre váró komplett országrészekről, az egyre fenyegetőbb kisebbségi helyzetről és még hosszan lehetne folytatni ezt a sort.