Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Más lett a világ. Tulajdonképpen szinte minden értelemben, és a változás nem szükségszerűen rossz. Hiszen sok tekintetben könnyebb lett az életünk: a technika és az ipar fejlődése számtalan vívmányt eredményezett, ami kiváltja a korábban kizárólag emberi erőforrással végezhető feladatokat. Ha pusztán a háztartást nézzük, megannyi gép, kütyü, okoseszköz és szerkezet állt az ember szolgálatába annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegye a hétköznapi kötelező feladatokat, legfőképpen pedig időt szabadítson fel. Sok száz évvel ezelőtt például a ruhák mosása, az étel elkészítése, az életterünk tisztán tartása hosszú napok egyvégtében végzett, megfeszített munkája volt: ma már tulajdonképpen néhány gombnyomás. És ez alapvetően jó. Fontos kérdés azonban, hogy mire használjuk a felszabadult időnket.

Advent van, ma éppen a második gyertyát gyújtjuk meg a koszorún. A szentestével záruló időszak egyik fontos üzenete pedig, hogy megtanuljunk jól várakozni, vagyis a rendelkezésünkre álló időt értékkel megtölteni, elcsendesedni, számot vetni, a jó felé fordulni, önvizsgálatot tartani.

A keresztény kultúrkörben advent a várakozás megszentelése, rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk – mondja Pilinszky János. Hiszen készülődünk, Jézus Krisztus születésére.

Az európai keresztény ember számára ez az időszak különösen fontos, ugyanis hite szilárdságát újítja meg annak biztos tudatában, hogy a fény győzedelmeskedik majd a sötétség felett.

A várakozás szükségszerűen ünneplőbe öltözésünkről is szól, nemcsak kívül, hanem belül is. Aki pedig nem vallásos emberként éli meg ezt az időszakot, a varázsa, a titokzatossága, az idő lassú, mézeskalács illatú múlásának öröme őt is átjárja, tiszteletben tartva mindazokat, akik a belső megélésre (is) koncentrálnak. Európában élni adventben ezt jelenti.

Pontosabban eddig ezt jelentette. Hiszen minden itt élő ember számára az adventi időszak egyik fontos szimbóluma a karácsonyi vásár és a városok főterein felállított betlehemek. Prága, Budapest, Drezda, Berlin, Zürich, Bécs, Brüsszel – csak néhány nagyváros azok közül, amelyek minden évben tartották a hagyományt és büszkén vállalták keresztény gyökerüket. Tizenöt-húsz évvel ezelőttig pedig fel sem merült annak lehetősége, hogy vallási okokból ne lehessen felállítani ezekben a városokban a kis Jézust őrző Szűz Máriát és Szent Józsefet a jászolnál strázsáló pásztorokkal.