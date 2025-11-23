Velünk van a baj, nem a magyar focival

Nem értek a focihoz. Emlékszem rá, kilencéves lehettem, amikor apa először kivitt Fradi-meccsre az Üllői úti stadionba. Ma is előttem van, ahogy a pár száz lelkes szurkoló egyként ugrik fel és rázza az öklét, hogy „Les volt!”. És fütyülnek, káromkodnak, aztán egymásnak magyarázzák, hogy tisztán lehetett látni, és bunda az egész. Ilyenkor befogta a fülem és azt mondta, a Fradi-szív olyan erősen dobog a csapatért, hogy néha kihozza az emberből a legrosszabbat, de azért a ronda beszédet ne tanuljam el. Emlékszem arra is, amikor rákérdeztem, hogy mit jelent a les, annyiszor hallottam. „A labda elrúgásának pillanatában a támadó játékos megelőzi a védőt!” – senki nem tud precízebben fogalmazni egy jogászembernél, még ha akkor nem is értettem, ez mit jelent.

Így teltek az évek, ott voltunk minden fontos meccsen, szotyiztunk és szurkoltunk, ahogy a torkunkon kifért. Próbáltam kifejleszteni azt a technikát, amit a körülöttem ülők már mesteri szintre emeltek: a szotyi héját úgy leszedni a magról, hogy kívülről már csak annyit látni, ahogy jó messzire elköpi, aki a szájába vette.

Nem tudtam, hogy ez az egész miért olyan fontos apának és mindenkinek, aki körülöttünk drukkol, csak annyit érzékeltem, hogy a góloknál felnőtt, meglett férfiaknak könnybe lábad a szeme és egymást ölelgetik.

És hogy a B középben mindig óriási a balhé, úgyhogy kifelé menet inkább meg kell előzni a tömeget. És persze hogy az Újpest egy sötét hely, ott nem tudnak focizni (bocs!).

Amire még emlékszem azokból az évekből, hogy kongtak a focimeccseken a lelátók. A világ- és Európa-bajnokság selejtezőire csak a legelvetemültebbek váltottak jegyet, de ők is csak inkább akkor, amikor valamilyen topcsapattal sorsoltak össze, és láthatták az olasz válogatottat focizni Budapesten. Arra is emlékszem, amikor a 2006-os vb-közvetítést néztük és Zidane lefejelte Materazzit – napokig beszéltünk róla.

Sőt, élesen élnek azok a pillanatok is bennem, amikor egy teljesen reménytelen selejtező után a magyar válogatott leszegett fejjel kullogott le a pályáról, és a magyar szurkolók válogatott szidalmakat kiabáltak rájuk. Talán nem túlzás, ha azt mondom: a magyar foci és így a magyar szurkolók lelkének egy darabja halott volt azokban az időkben.

Eltelt sok-sok év, és 2010-ben olyan kormányt választottak meg a magyarok, élén egy olyan miniszterelnökkel, akinek a foci, a sport a szíve közepén van. Elindult a tehetséggondozás, a szurkolói klubok felélesztése, a magyar focisták és a nemzeti válogatott rangjának helyreállítása és a stadionépítés, ami ennek az építkezési folyamatnak igen fontos eleme. A magyar focit és sportéletet elkezdtük visszatolni a térképre.

Ez pedig az ellenzéki ellendrukkereknek bőven elég muníciót adott arra, hogy folyvást ezen köszörüljék a nyelvüket: ha a focistáink elértek valamilyen eredményt, akkor azért, ha nem, akkor nyilván amiatt.