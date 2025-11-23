idezojelek
Velünk van a baj, nem a magyar focival

NEM MINDEN ARANY – A magyar válogatott a magyar embereké. Az enyém, a tiéd és mindenkié.

csapatmagyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőegységvereségmeccs 2025. 11. 23.
Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Nem értek a focihoz. Emlékszem rá, kilencéves lehettem, amikor apa először kivitt Fradi-meccsre az Üllői úti stadionba. Ma is előttem van, ahogy  a pár száz lelkes szurkoló egyként ugrik fel és rázza az öklét, hogy „Les volt!”. És fütyülnek, káromkodnak, aztán egymásnak magyarázzák, hogy tisztán lehetett látni, és bunda az egész. Ilyenkor befogta a fülem és azt mondta, a Fradi-szív olyan erősen dobog a csapatért, hogy néha kihozza az emberből a legrosszabbat, de azért a ronda beszédet ne tanuljam el. Emlékszem arra is, amikor rákérdeztem, hogy mit jelent a les, annyiszor hallottam. „A labda elrúgásának pillanatában a támadó játékos megelőzi a védőt!” – senki nem tud precízebben fogalmazni egy jogászembernél, még ha akkor nem is értettem, ez mit jelent.

Így teltek az évek, ott voltunk minden fontos meccsen, szotyiztunk és szurkoltunk, ahogy a torkunkon kifért. Próbáltam kifejleszteni azt a technikát, amit a körülöttem ülők már mesteri szintre emeltek: a szotyi héját úgy leszedni a magról, hogy kívülről már csak annyit látni, ahogy jó messzire elköpi, aki a szájába vette. 

Nem tudtam, hogy ez az egész miért olyan fontos apának és mindenkinek, aki körülöttünk drukkol, csak annyit érzékeltem, hogy a góloknál felnőtt, meglett férfiaknak könnybe lábad a szeme és egymást ölelgetik.

 És hogy a B középben mindig óriási a balhé, úgyhogy kifelé menet inkább meg kell előzni a tömeget. És persze hogy az Újpest egy sötét hely, ott nem tudnak focizni (bocs!).

Amire még emlékszem azokból az évekből, hogy kongtak a focimeccseken a lelátók. A világ- és Európa-bajnokság selejtezőire csak a legelvetemültebbek váltottak jegyet, de ők is csak inkább akkor, amikor valamilyen topcsapattal sorsoltak össze, és láthatták az olasz válogatottat focizni Budapesten. Arra is emlékszem, amikor a 2006-os vb-közvetítést néztük és Zidane lefejelte Materazzit – napokig beszéltünk róla.

Sőt, élesen élnek azok a pillanatok is bennem, amikor egy teljesen reménytelen selejtező után a magyar válogatott leszegett fejjel kullogott le a pályáról, és a magyar szurkolók válogatott szidalmakat kiabáltak rájuk. Talán nem túlzás, ha azt mondom: a magyar foci és így a magyar szurkolók lelkének egy darabja halott volt azokban az időkben.

Eltelt sok-sok év, és 2010-ben olyan kormányt választottak meg a magyarok, élén egy olyan miniszterelnökkel, akinek a foci, a sport a szíve közepén van. Elindult a tehetséggondozás, a szurkolói klubok felélesztése, a magyar focisták és a nemzeti válogatott rangjának helyreállítása és a stadionépítés, ami ennek az építkezési folyamatnak igen fontos eleme. A magyar focit és sportéletet elkezdtük visszatolni a térképre.

 Ez pedig az ellenzéki ellendrukkereknek bőven elég muníciót adott arra, hogy folyvást ezen köszörüljék a nyelvüket: ha a focistáink elértek valamilyen eredményt, akkor azért, ha nem, akkor nyilván amiatt.

Már 2016-ban járunk, június 14-én. Ekkor a XX. században túlzás nélkül legendás magyar futballválogatott pontosan negyvennégy éve már nem tudta magát kvalifikálni az Európa-bajnokságra. Azon a napon viszont ott állt a csapat Bordeaux-ban a pályán, és énekelték a magyar himnuszt az osztrákokkal vívott Eb-meccs előtt. A Margit-szigeten voltam, ami zsúfolásig telt, a kivetítők előtt mindenki izgatottan latolgatta, mennyire nincs esélyünk, de azért az mégiscsak nagy dolog, hogy kijutottunk. Mindenki piros-fehér-zöld volt. A karján, az arcán, a mezén ott lüktetett a magyar zászló. Majd hatvankét perc feszült várakozás után Dzsudzsák Balázs gólt szerzett és megmozdult a Margit-sziget! 

Tényleg így történt, azt hittem, földrengés van, de tulajdonképpen az is volt, mert kis túlzással tízmillió magyar ugrott fel a székéből és ordított, ahogy a torkán kifért: gól! Több mint négy sikertelen évtized után a magyar futballválogatott vezetett az Eb-n Ausztria ellen! Hihetetlen volt! Láttad, apa, láttad?! – ordítottam a telefonba. Meg sem tudott szólalni… Az első gólt húsz perc múlva még egy követte, Stieber Zoltán véste kőbe a végeredményt: Magyarország–Ausztria 2-1. Azon az estén olyan fiestahangulat volt Budapesten, amit a fekete öves délolaszok is megirigyelnének, a magyar foci pedig Dzsudzsák góljával újra megvetette a lábát a nemzetközi pályákon.

Nem sokkal később pedig jött Marco Rossi, aki (sok más mellett) igazi csapatot csinált tizenegy focistából, akik mostanra az életüket adják a pályán. Ehhez kellett az is, hogy a stadionok megteljenek magyar szurkolókkal, akik ha kell, a világon bárhová követik a nemzeti válogatottat: például Marseilles-be, ahol remegtek az épületek a Ria, ria, hungáriától! 

Aki azt gondolja, hogy ennek nincs jelentősége, aki nem látja a különbséget, mint a hat-nyolc éves gyerekek Ronaldo és Szoboszlai meze között, akinek nem tűnik fel, hogy a magyar focinak Puskás Öcsi óta nem volt olyan játékosa, akire már a Real Madrid is kacsintgat, annak fogalma sincs a sportról és arról az utánozhatatlan közösségi élményről, amit teremt.

És igen, ha már Puskás Öcsi és az Aranycsapat szóba került, a magyar emberek szívében a foci középen van. Úgyhogy bárkinek, aki nevet, gúnyolódik és énmegmondtamozik, üzenem: a múlt vasárnapi magyar–ír mérkőzés utolsó perce minden jóérzésű magyar embert lehozott az életről. Merthogy a pályán én nem tizenegy bénázó játékost láttam, hanem egy kőkemény csapatot, amely egy mélységes és reménytelen kút fenekéről küzdötte fel magát azért, hogy negyven év után végre esélyt kapjon a vb-n. És igen, megérdemelte volna, és nagyon fáj, hogy nem sikerült.

Könnyű a kanapéról fanyalogni és gúnyolódni, meg számolgatni, hogy mennyi pénzt ölt az Orbán a fociba, és tessék: a végeredmény ugyanaz, megint nem leszünk ott a vb-n. Pedig a képlet nem ez: csupán annyi, hogy még meg kell tenni néhány lépcsőfokot azért, hogy újra a világ tetején legyünk. De legalább már felfelé megyünk rajta! Nem utolsósorban az elmúlt tíz évben adott annyi élményt és eufórikus pillanatot a magyar válogatott, hogy ne köpjék arcon azokat, akik sírnak. 

A baj tehát nem az, hogy ez most nem sikerült – sokkal nagyobb problémának érzem, hogy az az elképesztő hidegvérű gyűlölet, ami a közbeszédet ellepte, most már a lelátókon is megjelent. Hiszen a sport és a szurkolás lényege éppen ez: teljesen mindegy, hogy ki ül mellettem, kilencven percig egyek vagyunk. Magyarok.

Persze sok mindent lehetne mondani, hogy mit hogyan kellett volna, ki hogyan döntött volna, ha Marco Rossi lenne (de nem az), vagy Dibusz Dénes, vagy Szoboszlai Dominik. Ők megteszik majd, ami az ő dolguk. A miénk az, hogy felfogjuk: aki csalódott, síró focistákat kigúnyol és degradál, beléjük rúg, annak elsősorban önmagával van problémája – ezt a betegséget kéne elsősorban, és mindenek előtt meggyógyítani. Aztán gondja lehet a Fidesz-kormánnyal és Orbán Viktorral, ami szíve joga. Ez a gyűlölet viszont abban a pillanatban rögeszmévé és betegséggé válik, amint leuralja az élet minden területét: a baráti kapcsolatokat, a közösségi élményeket, a családi viszonyokat és a munkahelyválasztást. És például a lelátókat. 

Van abban valami perverz, hogy még a sporteseményeken keresztül is csépelni lehet a kormányt. Ami viszont fontos, hogy a magyar labdarúgó-válogatott nem Orbán Viktoré, Csányi Sándoré vagy Marco Rossié, nem tulajdona egyetlen személynek sem, akit a regnáló vezetésből gyűlölnek azok, akik most gúnyolódnak. 

A magyar válogatott a magyar embereké. Az enyém, a tiéd és mindenkié, azoké is, akik most szanaszét köpködik a gyűlöletüket. És ha a sikere és annak eufóriája mindannyiunk szívét megtölti, akkor a veresége is a miénk kell hogy legyen és el kell tudnunk hordozni azt.

Mindenekelőtt tisztelettel, hiszen ez a csapat az életét adta a pályán az írek ellen. Ahhoz azonban, hogy ezt tisztán lássa minden magyar szurkoló – pártszimpátiától függetlenül –, a gúnyolódóknak le kéne vennie az O1G szemüveget és magyarként (nem fideszesként, tiszásként, szociként vagy DK-sként) kiállni a lelátókra. Hiszen ez csak foci. És micsoda ereje van!

 

