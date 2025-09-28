idezojelek
Vélemény

Aljas szintre süllyedt a magyar nyilvánosság

Példátlan az ellenzéki propagandagépezet lejáratókampánya Semjén Zsolt és a kormány ellen.

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Cikk kép: undefined
2025. 09. 28. 5:40
Fotó: Máthé Zoltán

Elszabadult a pokol. Lehetetlen másként fogalmazni, mert az elmúlt napok eseményei olyasmiről lebbentették fel a fátylat, amiről tudtunk, amiről beszéltünk, amit sejtettünk, de a létezésére ennyire plasztikus és kézzelfogható bizonyíték még nem látott napvilágot. És amire fény derült, az csupán egy nagyon kis szelete annak, ami évek óta, szisztematikusan és akkurátusan működik a sajtóban. Itt fontos leszögezni, hogy már önmagában ez a fogalom radikális változáson ment keresztül az elmúlt évek során, s hogy értsék, mire gondolok, kicsit messziről indulok el.

A hírek értelmezésére és az igazán objektív tájékozottságra édesapám tanított meg. Pedig akkor, amikor még csak nyiladozott az érdeklődésem a világ felé, jóval kisebb paletta állt rendelkezésére a tájékozódni vágyóknak: nyomtatott napilapok, néhány hetilap, a rádió és a televízió. Ahhoz, hogy akkor az ember képet kapjon arról, mi történik a világban, elég volt elsétálni az újságoshoz és megvenni a napilapokat. 

A tények pedig tények voltak, a vélemény és a konklúzió volt más. S mivel a hír szent, a vélemény szabad: ez így is volt rendjén. Volt egy határ, amit senki nem lépett át, akármilyen szélsőséges vagy radikális álláspontot képviseljen is. 

Ami pedig még fontosabb: akik a lapok hasábjaira írtak, sok energiát fordítottak arra, hogy ellenőrizzék forrásaik valódiságát és hitelességét, legyen az kimondott szó, egy előbányászott statisztika vagy egy megszerzett dokumentum.

Nem is tehettek mást, hiszen elég volt egyetlen hiba és oda a hitelesség. A sajtó azonban ma már nem ezt jelenti. Elég csak belegondolni, honnan tud tájékozódni ma az, akit érdekel a világ folyása: mindenhonnan. A teljesítmény inkább az, hogy elzárjuk magunkat a ránk zúduló töménytelen információtól, ha már túl nagy a zaj. Szinte lehetetlen.

Az internetes portálok térhódításával, a közösségi médiumok megjelenésével és abszolút uralkodásával mostanra bárki hírforrássá válhat. Végzettségtől, szándéktól, hitelességtől és céltól függetlenül. Influenszerek, percemberek, színészek, zenészek, a kulturális élet szereplői és gyakorlatilag boldog-boldogtalan beszáll a hírversenybe. Sőt, ma már nem is hír-, sokkal inkább lájkversenyről beszélünk, ezért pedig az indulók bármit képesek feláldozni.

A nagyobb baj azonban az, hogy mi, fogyasztók, feltétel nélkül hiszünk annak, aki a szimpátiánkat egyszer már elnyerte, és mérlegelés nélkül adjuk tovább a legtöbbször irreleváns információkat: sokszor pusztán csak azért, mert előttem már ezren továbbküldték, így én sem maradhatok el a többiektől. Hogy mit küldök tovább és mit okozok vele, a legtöbbször fel sem merül. Hiszen csak egy gombnyomás.

Abba bele sem kezdek, hogy az átlag internet- és kontentfogyasztó mennyire ellenőrzi az általa továbbított videók, mémek és posztok hitelességét: semennyire. Készült egy felmérés évekkel ezelőtt, ami azt célozta, hogy kiderüljön, mennyit olvasunk el az interneten abból a cikkből, ami alá aztán habzó szájjal elkezdünk kommentelni. Az eredmény lesújtó: a cikkek alatti hozzászólók több mint hatvan százaléka bele sem kezd a cím után következő bevezetőbe, vagy annak maximum az első mondatát olvassa el. Ennek ellenére véleményt alkot, hajat tép, vért hány, fenyegetőzik a kommentszekcióban. Hogy jutottunk el idáig?

A héten a parlamentben elkezdődött a kampány. Minden eddiginél durvábban, aljasabban és teljes pályán. Pontosabban nem a patkóban indult el, a mélyből, a suttogó propaganda már legalább egy hete megágyazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a kormány lejáratásának.

Egy hitelességére, objektivitására és szakmai kiválóságára oly büszke és hiú portál, a Válasz Online közölt egy olyan interjút, amely súlyos vádakat sejtet és fogalmaz meg kormánytagokkal szemben: kézzelfogható bizonyíték nélkül. Mindez pedig beindította az ellenzéki propagandagépezetet, és a társadalom legeldugottabb szegletéig lecsurgatta a pedofília vádját. Sőt, nem mint gyanút, hanem mint tényt tálalta a történteket a legkülönfélébb variánsokban. NoÁrtól kezdve Lilun át, a 444 hullámain tovább ringva egészen a magát humoristáknak nevező, ám nettó politikai propagandát folytató szegletekig jutott, mígnem TikTok-videókban, mémekben és MI által generált fantáziavideókban csúcsosodott ki. Az információ pedig, amit mindenkihez szerettek volna eljuttatni, nem kevesebb volt annál, mint hogy állításuk szerint minimum Semjén Zsolt, de inkább az egész kormány pedofil és bűnös hajlamú.

A bombát a parlamentben a DK-s Arató Gergely robbantotta, akinek, mint később maga is beismerte, semmilyen bizonyítéka nem volt az ügyről, ahogy kikristályosodni látszik a történet: szóbeszédre alapozott ő is, ahogy mindegyikük.

Ennek a futószalagnak a két legaljasabb elemét emelném ki. Az egyik egy Kósa Lajosról készült videó, akinek kizárólag az arcát látjuk a képernyőn. Nem tudjuk, hol van éppen, milyen kontextusban beszél, kihez szól. Lassítva látjuk a szájmozgását, alatta pedig Semjén Zsolt parlamenti felszólalásából idéznek, aki éppen azt mondja: Soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm! Eközben Kósa Lajos arcát látjuk, aki azt mondja: De volt. A TikTokon, Facebookon és Instagramon minimum terjedő, több ezer megosztást és lájkot érő videóról azonban kiderült, hogy abszolút mértékben hamis. Aki visszanézi Semjén Zsolt parlamenti felszólalását, és megnézi közben Kósa Lajost, teljesen egyértelműen láthatja, hogy egyetlen szót sem szólt a beszéd alatt. Hallgatta.

Magyarán, az összeállított kontent semmilyen elemében nem felel meg a valóságnak. Na de milyen üzenetet hordoz magában? Egyrészt az, hogy a miniszterelnök-helyettes hazudik. Másrészt hogy ezt a párttársai tudják róla, és egymásnak falaznak. Magyarán: az országot vezető kormány megbízhatatlan. És ez a videó csak egy a sok százból.

A másik, számomra 

teljesen érthetetlenül aljas és gyomorforgató videót Somogyi András „humorista” jegyzi, aki Semjén Zsoltot alakítva önmagát és a pártját is pedofilnak nevezi, a KDNP-t pedig kidnappernek, azaz emberrablónak. Ezzel a pár perces förmedvénnyel egyébként a saját estjeit akarja reklámozni, amelyekre már lehet jegyet venni.

Ami ennél is megdöbbentőbb, hogy a tartalmat már legalább tízezren tekintették meg – ha időközben el nem távolította. Magyarán: azért, hogy minél többen vegyenek jegyet a Somogyi András által tartott rendezvényekre, alaptalan és rendkívül súlyos állításokkal humorizál a komplett kormányzópártra nézve. Pedofilok? Emberrablók?

Milyen aljas szintekre süllyedt le a magyar nyilvánosság? Ahogy Kocsis Máté mondta néhány napja: amennyiben a DK-s Arató Gergely által megfogalmazott vádak igazak lennének, az a Fidesz–KDNP kormány bukását jelentené. Amennyiben viszont hamisak – és mostanra kristálytisztán látszik, hogy így van –, egy olyan, 

valóban földöntúlian gonosz folyamatról rántották le a leplet minden kétséget kizáróan, amire példát a rendszerváltás óta nemigen lehetett látni. Volt egy határ, amit senki nem lépett át. Ettől a határtól viszont mára olyan messzire kerültünk, hogyha magunk mögé nézünk, akkor még a helyét sem látjuk.

Elszabadult a pokol. És bár sokan, sok helyen írták le előttem, már jóval korábban is, most mégis úgy érzem, nem lehet elégszer kimondani és figyelmeztetni: vissza kell zárni ezt a szellemet a palackba. Drasztikusan és sürgősen, amíg nem késő. Körülöttünk már sokan elkéstek vele, bárcsak ne tették volna! Charlie Kirkkel már szegényebb lett ez a világ. Ne kövessük el vakon a Nyugat hibáit!

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Aljas szintre süllyedt a magyar nyilvánosság

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

