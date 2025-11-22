Orbán ViktorHajdú B IstvánBognár György

Orbán Viktor vallomást tett Bognár Györgynek

A miniszterelnök azt is elárulta, mit szokott csinálni, ha nem tud aludni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 21:03
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Miután Orbán Viktor Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal a magyar labdarúgás helyzetéről beszélgetett, elárulta, hogy mit csinál éjjelente, ha nem tud aludni. A felvétel után a miniszterelnök és beszélgetőpartnerei egy ajándékba szánt válogatottmezt is aláírtak. Minderről a kormányfő a közösségi oldalán egy videót is megosztott.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Éjszaka, amikor nem tudok aludni, régi meccseket nézek

– árulta el a Orbán Viktor Bognár Györgynek. A kormányfő azt is elmondta, hogy az 1966-os csapatot már kívülről-belülről ismeri, de szokott nézni későbbieket is. Sőt arról is beszélt, hogy még a korábbi válogatott játékos, Bognár György mérkőzéseit is szokta nézni, a spanyol–magyar mérkőzést kiemelve pedig jelezte, hogy azt gyakran szokta megnézni. 

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott fájdalmas Írország elleni veresége után Bognár György, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzője és Hajdú B. István kommentátor társaságában beszélgetett a magyar futballról.


Borítókép: Orbán Viktor és Bognár György (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

