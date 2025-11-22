Orbán Viktor vallomást tett Bognár Györgynek

Miután Orbán Viktor Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal a magyar labdarúgás helyzetéről beszélgetett, elárulta, hogy mit csinál éjjelente, ha nem tud aludni. A felvétel után a miniszterelnök és beszélgetőpartnerei egy ajándékba szánt válogatottmezt is aláírtak. Minderről a kormányfő a közösségi oldalán egy videót is megosztott.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Éjszaka, amikor nem tudok aludni, régi meccseket nézek

– árulta el a Orbán Viktor Bognár Györgynek. A kormányfő azt is elmondta, hogy az 1966-os csapatot már kívülről-belülről ismeri, de szokott nézni későbbieket is. Sőt arról is beszélt, hogy még a korábbi válogatott játékos, Bognár György mérkőzéseit is szokta nézni, a spanyol–magyar mérkőzést kiemelve pedig jelezte, hogy azt gyakran szokta megnézni.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott fájdalmas Írország elleni veresége után Bognár György, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzője és Hajdú B. István kommentátor társaságában beszélgetett a magyar futballról.