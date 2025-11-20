Orbán Viktor: Gurulj be lassítva is! + videó

Újabb kedvcsináló montázsvideót tett ki közösségi oldalára az esti beszélgetéséhez Orbán Viktor. „Gurulj be lassítva is!” – írta, megidézve ezzel a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság egyik nagy pillanatát, amikor 44 év után újra gólt szerzett Eb-n a válogatott. A miniszterelnök este 8 órától élőben jelentkezik egy beszélgetéssel a közösségi oldalán, és Bognár Györggyel, Hajdú B. Istvánnal fejtik meg, hogy „van-e élet a halál után”. Mint a kormányfő írta, a kérdésre a választ „este Bognár Gyurival és Hajdú B.-vel megfejtjük”.

20 órától élőben itt, a Facebookon

– közölte a pontos helyet és időpontot is. A téma minden bizonnyal a magyar labdarúgás helyzete lesz. Erre utal a másik két szereplő személye és a kép háttere is.