Orbán Viktor: Ma este kiderül, hogy van-e élet a halál után

„Van-e élet a halál után?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett legújabb posztjában, amellyel a korábbi talányos bejegyzéseiről teljesen lerántotta a fátylat.
Mint a kormányfő írta, a kérdésre a választ „Este Bognár Gyurival és Hajdú B.-vel megfejtjük”.
20 órától élőben itt, a Facebookon
– közölte a pontos helyet és időpontot is, és bár azt nem írta, hogy mi lesz a beszélgetés témája, a bejegyzésből arra lehet következtetni: minden bizonnyal a labdarúgás. Erre utal a másik két szereplő személye és a kép háttere is.
Borítókép: Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
