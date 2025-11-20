Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Orbán ViktorHajdú B IstvánBognár György

Orbán Viktor: Ma este kiderül, hogy van-e élet a halál után

Teljesen lerántotta a leplet a korábbi titokzatos Facebook-bejegyzéseiről a kormányfő. Orbán Viktor elárulta: este 8 órától élőben jelentkezik egy beszélgetéssel a közösségi oldalán, és Bognár Györggyel, Hajdú B. Istvánnal fejtik meg, hogy „van-e élet a halál után”.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 13:50
„Van-e élet a halál után?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett legújabb posztjában, amellyel a korábbi talányos bejegyzéseiről teljesen lerántotta a fátylat. 

Mint a kormányfő írta, a kérdésre a választ „Este Bognár Gyurival és Hajdú B.-vel megfejtjük”.

20 órától élőben itt, a Facebookon

– közölte a pontos helyet és időpontot is, és bár azt nem írta, hogy mi lesz a beszélgetés témája, a bejegyzésből arra lehet következtetni: minden bizonnyal a labdarúgás. Erre utal a másik két szereplő személye és a kép háttere is.

Borítókép: Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

