Orbán Viktor: Ebből mi lesz?

„Mi itt leszünk” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök újra közzétette a szerdai talányos bejegyzését, ám most felfedte a képen látható egyik sziluettet: a neves sportriporter, Hajdú B. István látható rajta.
De vajon ki még?
– tette fel a kérdést a kormányfő, aki jelezte, ma „minden kiderül”.
Ma 20 órakor élőben itt, a Facebookon
– jelezte a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor és Hajdú B. István (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)
