Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Orbán ViktorHajdú B Istvánminiszterelnök

Orbán Viktor: Ebből mi lesz?

A miniszterelnök újabb talányos bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Minden kiderül – írta Orbán Viktor, aki felfedte a tegnapi titokzatos posztjának egy részletét, és azt is elárulta: este 8 órakor minden kiderül, ugyanis élőben jelentkezik a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 9:19
„Mi itt leszünk” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. 

A miniszterelnök újra közzétette a szerdai talányos bejegyzését, ám most felfedte a képen látható egyik sziluettet: a neves sportriporter, Hajdú B. István látható rajta. 

De vajon ki még?

– tette fel a kérdést a kormányfő, aki jelezte, ma „minden kiderül”. 

Ma 20 órakor élőben itt, a Facebookon 

– jelezte a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor és Hajdú B. István (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)


Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

