Orbán Viktor elárulta, hogy mi Ursula von der Leyen gondja

Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon. Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk. A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd. A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk