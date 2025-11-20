Orbán ViktorháborúUrsula von der Leyenmaffia
magyar

Orbán Viktor elárulta, hogy mi Ursula von der Leyen gondja

A magyar kormányfő Brüsszelnek küldött kemény üzenetet. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Állítsuk le a megnyerhetetlen háborút és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére.

Kozma Zoltán
2025. 11. 20. 7:18
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a Karmelita kolostorban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommu
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a Karmelita kolostorban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának. Orbán Viktor erről írt a közösségi oldalán.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én. Balról Váczi Gergő műsorvezető (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én. Balról Váczi Gergő műsorvezető (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon. Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk. A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd. A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk

– közölte a miniszterelnök.

A kormányfő hozzátette: Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háborút és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. 

 

Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából

– húzta alá Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a karmelita kolostorban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Kínos részletek szivárogtak ki Zelenszkijék frakcióüléséről

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu