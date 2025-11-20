Kapitánykérdés, akadémiák, magyarszabály: Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetése a vb-selejtezők után

A magyar labdarúgó-válogatott múlt vasárnap 3-2-re kikapott Írországtól , a sorsdöntő meccs 96. percében kapott góllal pedig még a pótselejtezőről is lemaradt, azaz már biztos, hogy Magyarország nélkül zajlik majd a 2026-os világbajnokság. Orbán Viktor miniszterelnök a fájó eredmény másnapján már üzent a Facebook-oldalán , csütörtök este pedig ugyanott beszélgetett a magyar labdarúgásról. Orbán Viktor mellett Bognár György, a Paks vezetőedzője, valamint Hajdú B. István, a múlt vasárnapi mérkőzés kommentátora mondta el a gondolatait, a beszélgetést Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője vezette.

Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György, a Paks edzője és Hajdú B. István kommentátor beszélgetett a magyar labdarúgásról (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Bognár György szereplése azért is érdekes, mert azok közé tartozik, akik szóba kerültek Marco Rossi esetleges utódjaként, ha a szövetségi kapitány és az MLSZ jövő heti megbeszélése után a szakember távozik a kispadról.

Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István a magyar labdarúgásról

Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetését a miniszterelnök Facebook-oldalán lehetett követni 20.00-tól, s Orbán Viktor előzetes bejegyzéséből arra következtethetünk, hogy alaposan körüljárják a témát, a miniszterelnök ugyanis azt írta: „Ez hosszabb volt, mint a magyar–ír. De a vége is jobb lett.”

A felvetés az volt: van-e élet a halál után?

– Sok szomorú pillanatot láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, lezuhanjon a mennyországból a föld alá, még nem. Ezért is írtam utána, hogy van-e élet a halál után – indokolta meg a beszélgetésindító kérdést Orbán Viktor.

– Óva intenék mindenkit attól, hogy fejeket követeljen – tette hozzá Bognár György, míg Hajdú B. István emlékeztetett rá, hogy 1997-ben a magyar válogatott járt jól a vb-selejtezőn hosszabbításban született gólból, ahogy Marco Rossi regnálása alatt is kilenc alkalomból hatszor.

A másik három viszont mind az írek ellen jött.

Szerintem azért fájt jobban, mint szokott, mert úgy éreztük, hogy mi voltunk a jobb csapat, csak nem kell elszúrni

– mondta Orbán Viktor, s Bognár György gyorsan meg is erősítette, hogy valóban jobb futballt játszott a magyar válogatott, mint az ír.