Kapitánykérdés, akadémiák, magyarszabály: Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetése a vb-selejtezők után

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar labdarúgó-válogatott fájdalmas Írország elleni veresége után Bognár György, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzője és Hajdú B. István kommentátor társaságában beszélgetett a magyar futballról. A beszélgetést Orbán Viktor Facebook-oldalán lehetett nyomon követni, cikkünkben összefoglaljuk a legfontosabb témákat. Szóba került Szoboszlai Dominik, az akadémiai rendszer, az MLSZ, a magyarszabály és Kubatov Gábor is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 19:35
Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István a magyar labdarúgó-válogatott helyzetéről beszélt a vb-selejtezők után Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A magyar labdarúgó-válogatott múlt vasárnap 3-2-re kikapott Írországtól , a sorsdöntő meccs 96. percében kapott góllal pedig még a pótselejtezőről is lemaradt, azaz már biztos, hogy Magyarország nélkül zajlik majd a 2026-os világbajnokság. Orbán Viktor miniszterelnök a fájó eredmény másnapján már üzent a Facebook-oldalán , csütörtök este pedig ugyanott beszélgetett a magyar labdarúgásról. Orbán Viktor mellett Bognár György, a Paks vezetőedzője, valamint Hajdú B. István, a múlt vasárnapi mérkőzés kommentátora mondta el a gondolatait, a beszélgetést Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője vezette.

Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György, a Paks edzője és Hajdú B. István kommentátor beszélgetett a magyar labdarúgásról (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Bognár György szereplése azért is érdekes, mert azok közé tartozik, akik szóba kerültek Marco Rossi esetleges utódjaként, ha a szövetségi kapitány és az MLSZ jövő heti megbeszélése után a szakember távozik a kispadról.

Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István a magyar labdarúgásról

Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetését a miniszterelnök Facebook-oldalán lehetett követni 20.00-tól, s Orbán Viktor előzetes bejegyzéséből arra következtethetünk, hogy alaposan körüljárják a témát, a miniszterelnök ugyanis azt írta: „Ez hosszabb volt, mint a magyar–ír. De a vége is jobb lett.”

A felvetés az volt: van-e élet a halál után?

– Sok szomorú pillanatot láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, lezuhanjon a mennyországból a föld alá, még nem. Ezért is írtam utána, hogy van-e élet a halál után – indokolta meg a beszélgetésindító kérdést Orbán Viktor.

– Óva intenék mindenkit attól, hogy fejeket követeljen – tette hozzá Bognár György, míg Hajdú B. István emlékeztetett rá, hogy 1997-ben a magyar válogatott járt jól a vb-selejtezőn hosszabbításban született gólból, ahogy Marco Rossi regnálása alatt is kilenc alkalomból hatszor.

A másik három viszont mind az írek ellen jött.

Szerintem azért fájt jobban, mint szokott, mert úgy éreztük, hogy mi voltunk a jobb csapat, csak nem kell elszúrni

– mondta Orbán Viktor, s Bognár György gyorsan meg is erősítette, hogy valóban jobb futballt játszott a magyar válogatott, mint az ír.

– Komoly sansz volt arra, hogy pótselejtezőt játsszunk vagy akár elsők is legyünk, bár az nem lett volna a realitás – mondta a Paks edzője.

Hajdú B. István emlékeztetett arra, hogy Magyarországra a pótselejtezőn még nagyon nehéz feladat várt volna ahhoz, hogy tényleg kijusson a 2026-os világbajnokságra.

Nem a 96. perc volt a gond. Nem igaz, hogy mi irányítottuk a játékot, az írek tudatosan az utolsó tíz-tizenöt percre készültek, mi pedig passzolgattunk

– emelte ki Bognár György.

– Az első kapott gólt sem értettem, hiszen vezettünk 1-0-ra. Azt gondoltam, hogy az írek majd kitámadnak, és akkor majd lecsapunk. Két védő volt egy támadóval szemben, abból hogy lesz tizenegyes? – tette fel a költői kérdést Orbán Viktor.

Bognár György felhívta a figyelmet arra, hogy gólt bármikor lehet kapni. Orbán Viktor szerint már az ifiben tanítják, hogyan kell egy olyan felívelést kivédekezni, amilyenből az írek győztes gólja született.

– Varga Barnabásnak feljebb kellett volna helyezkednie, nem 30 méterre a kaputól, hanem a félpályánál. Nem megpróbáltuk kihozni a labdát, hanem megpróbáltuk kihúzni az időt – világított rá Bognár György a magyar válogatott hajrábeli passzivitására.

A futballszövetségnek vannak vezetői, akiknek elő kell állni. Jövő héten elvárható, hogy kezdjenek foglalkozni azzal, hogy itt van előttünk a következő világbajnokságig négy év, az hogyan lesz

– tekintett előre Orbán Viktor, míg Bognár György hozzátette: nem kell a csapatot elzavarni, sőt ő Marco Rossit is megtartaná szövetségi kapitánynak.

Marco Rossi marad? Külföldi vagy magyar edző?

Orbán Viktor elárulta, hogy Marco Rossival sms-t váltott a fájdalmas mérkőzés óta, biztatták egymást.

– Nekem az a dolgom miniszterelnökként, hogy segítsek. Nem tudok dönteni ebben a kérdésben, és ha akarnék, se tudnék, ezt ott kell hagyni a szövetség vezetőinél. Szurkolói véleményem van, de senki nem úgy venné, hogy a szurkoló beszél belőlem – fogalmazott a miniszterelnök.

Van régi vágású véleményem: a legjobb edző a magyar, ha van. Ha viszont hoztunk egy külföldit, aki sikeres, akkor örüljünk neki. Nem látom azt – az itt ülő Bognár György kivételével –, hogy a magyar edzők sikerekkel dörömbölnek az ajtón, hogy ide nekem az oroszlánt is

 – folytatta Orbán Viktor.

Bognár György szerint a magyar edzők semmivel sem rosszabbak, mint a külföldiek, de könnyebben kikezdik őket a hazai szurkolók.

– Újdonságot a Magyarországon dolgozó külföldi edzők nem hoztak be, azt legutóbb Mezey György hozott. Szerhij Rebrov eredményes volt, de nézhetetlen volt a futball, amelyet képviselt a Ferencváros edzőjeként – mondta Bognár, aki nem érzi, hogy rossz lenne az öltözői hangulat a magyar válogatottnál.

– Ha külföldi edző jön, kulturálisan be kell illeszkednie. Akik a Fradi kispadjára jöttek az elmúlt időben, többségében nem illeszkedtek be ide, nem fogadtuk volna el őket a nemzet szövetségi kapitányának – tette hozzá Orbán Viktor.

Hogyan tovább, magyar válogatott?

A következő, 2030-as világbajnokságra előretekintve Hajdú B. István rávilágított, hogy van néhány játékos a mostani keretben, akik esetében kétséges, hogy akkor tudnak-e még segíteni a nemzeti csapatnak.

– Nehéz úgy egy futballkultúrát fenntartani, hogy egy generáció nem látta vb-n játszani a válogatottat. Az Európa-bajnokság segít, de a világbajnokság az igazi. A fiatalok nem ismerik azt az érzést, hogy a világ legjobbjai között ott vannak a magyarok is – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: ő még mindig szívesebben néz magyar bajnoki meccset, mint külföldi sztárcsapatok rangadóját.

A miniszterelnök azt is megállapította, hogy sokat vesztettünk, de legalább nyertünk egy kis időt, hogy elkészüljön a 2030-as vb-t célzó munkaterv.

Mi az akadémiák szerepe?

– Át kell gondolni az akadémiát helyzetét. Nagyon jó ötlet volt, világszerte használják, de itthon az akadémiák egymással versengenek ahelyett, hogy képzett játékosokat neveljenek. Az akadémiának a grundot kellene pótolnia, hiszen már nincs grund – világított rá egy problémára Bognár György.

– Az akadémiai rendszer nem az MLSZ-hez, hanem a sportállamtitkársághoz van bekötve. Alapvetően nem a futballal kell kezdeni a dolgot: azt a kérdést kell feltenni, hogy mi van a gyerekekkel? Nem találkoznak abban az életkorban a futballszenvedéllyel, mint régen – emelte ki Orbán Viktor, hogy a klubok előtti világra, az óvodai és iskolai futballal is foglalkozni kell.

Szerintem normálisan felépített rendszerben nem kellenek akadémiák. Azért vannak, mert az első osztályú klubok nem tudnak megfelelő utánpótlásrendszert működtetni, mert nincs rá pénzük. Az állam itt tud legitim módon beavatkozni, a profi futballra nem akarok pénzt adni, a gyerekek nevelésére igen

– emelte ki Orbán Viktor, hogy az akadémiai rendszer hiánypótlás, a korábban jobban működő utánpótlás miatt.

– A klubok nagy bevétele nemzetközi szinten a játékoseladásokból, a tv-s közvetítési jogokból és a szerencsejátékcégeken keresztül jön. A gazdag embereket kell becsalogatnunk a futballba, amivel nem is állunk rosszul. De a klubtulajdonosok minden évben sok pénzt buknak el – elemezte a futballgazdaságot a miniszterelnök, aki bízik benne, hogy tíz év múlva az államnak már nem kell részt vállalnia az utánpótlásrendszer működtetéséből.

Bognár György szerint a gyerekek önértékelésével is probléma van.

– Sokakra igaz: ha egyszer megcsinál valamit technikailag, azt hiszi, hogy tudja. Holott akkor tudja, ha tízből kilencszer megcsinálja.

Hajdú B. István vetette fel a kérdést, hogy min lehet lemérni az akadémiák sikerességét.

Szalai Ádám minden év elején leül az akadémiai vezetőkkel, hogy mit várhat el tőlük, mit vállalnak. A megegyezés alapján kapják meg a megegyezés nagy részét, év végén pedig megnézik, hogy teljesítették-e a klubok, amit vállaltak – világított rá a folyamat hátterére Orbán Viktor.

Bognár György lesz a szövetségi kapitány?

Az akadémiák után visszatért a beszélgetés az edzőkre. Hajdú B. István pedig nekiszegezte a kérdést Bognár Györgynek: akar-e magyar szövetségi kapitány lenni?

– Nem vagyok rá alkalmas. Szakmailag igen, nekem kiváló feladat lenne összerakni egy csapatot. Emberileg viszont nem vagyok rá alkalmas, nem akarok mindenkinek megfelelni, nagyon hamar összevesznék sok emberrel – válaszolta Bognár György. A szakember szerint idehaza nincs központi szakmai irányvonal, ellentétben például Hollandiával, ahol hosszú éveken át minden csapat 4-3-3-ban játszott.

Orbán Viktor: Mi a mi futballunk?

Orbán Viktor felidézte, hogy régen játékstílusról felismerte a Fradit és az Újpestet.

– Szívesen olvasnék egy rövid, 4-5 oldalas írást az alapokról. Hogy meglegyen az, hogy mi a futballunk. Minden országnak megvan a maga felfogása, az íreknek is, láttuk. 

De ne felejtsük el, hogy a magyar válogatott kétszer játszott vb-döntőt. Tudjuk, hogy mi az a futball, de kell mögé siker, győzelem is

– emlékeztetett Orbán Viktor.

Szóba került a klubfutball, ahol a hazai egyesületek közül évek óta egyedül a Ferencváros állja meg a helyét a nemzetközi porondon.

– A nyugatiak finom gyilkosok. Mindenfajta finom változtatásokkal csak úgy alakították, hogy a nyugatiakhoz menjen minden pénz. A mi régiónkat levágták, mert nem csak Magyarország nincs ott a Bajnokok Ligájában – kritizálta a modern BL-t Orbán Viktor.

Mit ér Szoboszlai Dominik a magyar futballnak?

Hajdú B. István kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik révén immár van világszerte ismert labdarúgónk, ami segíthet a közeljövőben.

– Ami a legjobban hiányzik, hogy az Albertünk mellé meglegyen a Farkasunk – mondta az 1966-os vb-csapat alapján Orbán Viktor, emlékeztetve arra, hogy most is van egy fiatal, Farkas nevű magyar tehetség, Farkas Erik, aki a Liverpool utánpótlásában futballozik. Bognár György pedig felidézte, hogy annak idején volt Szoboszlai mellett néhány fiatal játékos hasonló képességekkel, de ők közel hasonló pályát sem futottak be.

Orbán Viktor szerint az ír keret mélyebb, mint a magyar, Hajdú B. István szerint mi Schäfer Andrást nem tudjuk megfelelően pótolni.

– Mindenkit lehet pótolni. Amikor annak idején Marco Rossi szomorkodott, hogy kivel tudja pótolni a sérült Szalai Ádámot, én már akkor is mondtam, hogy ott van Gyirmóton Varga Barnabás, aki jobb Szalainál. Mindenki kinevetett – reagált Bognár György, aki szerint a válogatottba idén ősszel berobbant Lukács Dánielhez hasonló játékosból is van húsz itthon.

Hajdú B. István felvetette, hogy ki lesz a 33 éves Willi Orbán utódja a válogatottba. Orbán Viktor elárulta, hogy 17 éves kortól felfelé ő is figyeli a labdarúgókat, Yaakobishvili Antal és Umathum Ádám nevét is említette, akikben sokat lát.

– Szoboszlaink jelen pillanatban nincs még egy. De a többi posztra biztosan van. Bár a 48 vb-csapatból 46-ba Varga Barnabás is beférne – mondta Bognár György.

Miért szidják az MLSZ-t a szurkolók?

Hajdú B. István következő felvetése, hogy az MLSZ magyarszabály néven elhíresült ajánlása segít-e a magyar labdarúgásnak.

– Az akadémiai rendszerben hoztunk olyan döntést, hogy azok a klubok, amelyek akadémiákat működtetnek, aamelyek nem képesek legalább öt magyar játékost pályán tartani, ne legyenek részei az akadémiai rendszernek. Ezért nem fair az MLSZ-t szidni, ők csak jövőre vezették volna be – mondta Orbán Viktor, aki viszont az MLSZ-féle fiatalszabállyal nem ért egyet.

Bognár György szerint olyan rendszer kell, amelyben nincs kiskapu, és mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

– A kicsik nagyon jól teljesítenek: a Kisvárda, a Paks, a Puskás Akadémia ott van a dobogó környékén. Pedig ott a nagyoknak kellene lenniük: Fradi, Újpest, Diósgyőr, Debrecen – elemezte a magyar labdarúgás helyzetét Orbán Viktor.

– A szülőknek azzal tudok segíteni, hogy minden gyereknek lehetőséget adok, hogy kulturált körülmények között sportolhassanak. A sportnak stratégiai ágazatnak kellett lennie. Ezt persze sokan stadionhergelésre használják, de nem ez a lényeg – emlékeztetett Orbán Viktor, aki kiemelte Csányi Sándor szerepét is, aki személyes kockázatot vállalva lett MLSZ-elnök, és a regnálása alatt előrelépett a magyar futball.

Hajdú B. István szóba hozta, hogy megfelelő-e az NB I 12-es létszáma. A klubok között sosincs egyetértés Bognár György szerint.

– A csapatok létszámát növelni akkor van értelme, ha ez nem a külföldi játékosok ideáramlását hozza magával. Ha a magyarszabály működik, és van annyi játékos, amennyi 12 helyett 16 csapat legalább félig megtöltésére is elég – foglalt állást Orbán Viktor.

Bognár György saját csapata, a Paks példáját hozta elő, amely már jóval az ő ottani szerepvállalása előtt is csak magyar futballistákra épített. Hajdú B. István felvetette, hogy Bognár csapata miért nem tud előrelépni nemzetközi szinten. A szakember emlékeztetett arra, hogy a legjobb játékosait rendre eladja a klub.

– Ne essünk ki és legalább két magyar játékost építsünk be – árulta el Orbán Viktor, mit szokott mondani Tóth Balázsnak, a Puskás Akadémia klubigazgatójának.

Bognár György, Kubatov Gábor és Csányi Sándor

– Nem akarom megoldani a Bognár–Kubatov vagy a Csányi–Kubatov csörtéket. Nem olyan nagy baj ez. Ha kifejeltük volna azt a nyomorult beívelést a 96. percben, akkor másról beszélünk. Szerintem nagyon jól neveltek vagyunk. Több fér bele, amennyit elviselünk, nézzük meg, néha mit üzen a Real Madrid vezetője. Nem mondom, hogy ez kívánatos, de a szenvedélynek a része – fogalmazott Orbán Viktor, emlékeztetve arra is, hogy a Ferencváros és az MLSZ közötti konfliktus szakmai kérdés.

–  Az emberek azt hiszik, hogy gyűlölöm a Ferencvárost, de ez nem így van. Ha nemzetközi meccset játszik, ugyanúgy szurkolok neki, mint a magyar válogatottnak. Én nem akarom bántani a Ferencvárost, tisztelem ezt a klubot – mondta Bognár György.

– Öngólt lövök: mi a vélemény a magyar sportsajtóról? – tette fel a következő kérdést Hajdú B. István.

Orbán Viktor és Bognár György egyetértett abban, hogy sokszor nem elég határozott az állásfoglalás.

Hajdú B. István és Orbán Viktor közös története

Hajdú B. István felidézte, hogy a 2011-es, Svédország ellen 2-1-re megnyert Eb-selejtező végén Orbán Viktort rövid nyilatkozatra kérte. A miniszterelnök most is fel tudta idézni Rudolf Gergely győztes gólját, akkor viszont elsőre nemet mondott, mondván: győztes meccs után beszéljenek a játékosok, edzők.

– Amikor 21.57-kor visszaadtuk volna a szót, valaki megkocogtatta a vállamat: mégis mondanék pár szót – idézte fel a kommentátor, akinek ezután azon kellett izgulnia a hangmérnökkel együtt, hogy 22.00 előtt befejeződjön a nyilatkozat.

Orbán Viktor végül tökéletes időzítéssel, tíz másodperccel 22.00 előtt lezárta a gondolatát.

 

