Dibusz Dénesfoci-vb 2026Willi Orbánmagyar labdarúgó–válogatottLoic NegoMarco Rossi

Dibusz és Orbán lemondhatja a válogatottságot válaszul a vb-selejtezős kudarcra?

Azzal, hogy a magyar labdarúgó-válogatott az írek elleni vasárnapi vereség után már biztosan nem jut ki a 2026-os világbajnokságra, korszakváltás jöhet el a csapatnál. A következő klasszikus nagy torna csak három év múlva lesz, és Marco Rossi fontos alapemberei között többen is akadnak, akik lassan már a pályafutásuk végéhez közelednek. Dibusz Dénes, Willi Orbán és Loic Nego jövője is kérdésessé válhat a válogatottban.

Szalay Attila
2025. 11. 18. 5:15
Elképzelhető, hogy Dibusz Dénes egyetlen nagy tornán sem lép már pályára a magyar válogatottban Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy Dibusz Dénes fogalmazott az írek elleni fájdalmas, 3-2-es vereség után, ami romba döntötte a magyar válogatott 2026-os vb-álmait, biztosan beletelik néhány napba, míg megemésztik a történteket, de aztán mindenki visszatér a klubjához, és az élet megy tovább . Ez a futball törvényszerűsége, mindig jön a következő meccs. Ugyanakkor ha előre tekintünk, a váratlan vb-selejtezős kudarc Marco Rossi több alapemberének a jövőjét is átírhatja a magyar válogatottban – közéjük tartozik Dibusz, Willi Orbán vagy épp Loic Nego is.

Willi Orbán, Dibusz Dénes és Loic Nego jövője is kérdésessé válhat a magyar válogatottban a vb-selejtezős kudarc után
Willi Orbán, Dibusz Dénes és Loic Nego jövője is kérdésessé válhat a magyar válogatottban a vb-selejtezős kudarc után. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A 2024-es Európa-bajnokság után már volt olyan kulcsember, például Gulácsi Péter, aki már nem vállalta a 2026-os vb-ig vezető két év kihívásait, és lemondta a válogatottságot. A most 35 éves lipcsei kapus döntésének akkor vegyes volt a fogadtatása, de valahol meg is lehetett érteni. 

Ezúttal többen is hasonló válaszút elé érhetnek a Rossi-csapatban, hiszen így, hogy jövőre már biztosan nem leszünk ott a vb-n, a következő klasszikus nagy torna csak három év múlva esedékes – a 2028-as Eb.

Nem lenne meglepetés, ha a jelenlegi válogatott keret tagjai közül az életkoruknál fogva néhányan csak a 2026-os vb-ig tervezték volna a szereplésüket a nemzeti csapatban. Így viszont, hogy az már nem jön össze, akár előbbre is jöhet pályafutásuk ezen szakaszának a lezárása.

Dibusz Dénes a legpechesebb magyar futballista?

Kapusposzton a 2026-os vb elúszása teljesen új helyzetet teremthet. Gulácsi kiesése után Dibusz Dénes szinte automatikusan örökölte meg az első számú kapus szerepét, amire kétségtelenül rá is szolgált. Ugyanakkor a vb-selejtezőkön Rossi már lehetőséget adott a nála hét évvel fiatalabb Tóth Balázsnak, aki az angol másodosztályú Blackburn Roversben kimagaslóan véd, és a válogatottban is bizonyított az ősszel – októberben a Portugáliában elért 2-2-es döntetlenen a mezőny egyik legjobbja volt.

Dibusz az írek elleni drámai vereség napján lett 35 éves, s bár a Fradi meghatározó arca, a magyar bajnokkal 2027 nyaráig szól a jelenlegi szerződése, az elmúlt időszakban sűrűsödtek a sérülései, és ő sem lesz már fiatalabb. Könnyen elképzelhető, hogy a 2028-as Eb neki már messze van, korábban utalt is rá, hogy csak a vb-ig tervez. A jövőre nézve szakmai okok is szólhatnak amellett, hogy a válogatott kapujában mostantól a 28 éves Tóth Balázs kapja meg a lehetőséget.

Mindenesetre Dibusz ezzel a legpechesebb magyar futballista lehet: ott volt három Európa-bajnokságon (2016, 2020, 2024), de egyiken sem védett: előbb Király Gábor, majd Gulácsi cseréje volt. 2014 óta válogatott kerettag, 47-szer szerepelt a nemzeti csapatban, de nagy tornán egy perc sem jutott neki. A vb kárpótolhatta volna mindezért…

Willi Orbán nélkül ki lenne a védelem vezére?

Találós kérdés: ki az a játékos, akit Marco Rossi a legtöbbször pályára küldött a magyar válogatottban? A válasz: Willi Orbán (és holtversenyben a csapatból már kimaradó Nagy Ádám). A Németországban felnőtt védő 2018-ban kötelezte el magát a magyar színek mellett, és Rossi harmadik meccsén máris debütált a válogatottban. Orbán egyértelműen a Rossi-korszak egészének egyik, ha nem a legfontosabb játékosa.

Szoboszlai Dominik próbálja talpra állítani a padlóra került Willi Orbánt az írek ellen
Szoboszlai Dominik próbálja talpra állítani a padlóra került Willi Orbánt az írek ellen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Lipcse középső védője a védelem vezére, s noha a 64 válogatottmeccsén neki is voltak megingásai, javarészt kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, olyan stabilitást adott a csapatnak, ami korábban nagy hiánycikk volt a válogatottban. Orbán mellett a többi magyar védő – lehetett szó Lang Ádámról vagy Szalai Attiláról – is magabiztosabb lett.

Marco Rossi legtöbbször pályára küldött játékosai a magyar válogatottban:

De már Orbán is 33 éves, a 2028-as Eb idején már a 36-hoz közelít majd. Jelenleg Lipcsében is csak 2027-ig tervezhet, addig szól a szerződése. Híresen jó a fizikuma és megszállottan odafigyel a testére, példaképe pedig a portugál válogatott Pepe, aki 39 évesen is vb-n szerepelt. Ugyanakkor benne van a pakliban, hogy Orbán úgy véli, ahhoz, hogy a Bundesligában még hosszabb távon alapember lehessen, több pihenőre van szüksége, és a 2026-os vb elúszásával akár le is mondhatja a válogatottságot lipcsei csapattársa, Gulácsi példáját követve.

Megválaszolásra váró kérdés, hogy az ő helyét ki vehetné át a védelem vezéreként…

Loic Nego jövője is kérdéses Marco Rossi válogatottjában

Az írek ellen Loic Nego volt a magyar csapat egyik legjobbja – azt már sosem tudjuk meg, mi történik, ha a 93. percben nem cseréli le őt Rossi, hogy aztán három perccel később a helyére beálló Mocsi Attila is lemaradjon, és Troy Parrott belője a mindent eldöntő gólt.

A francia Nego az NB I-ből éveken át kiemelkedve, a Fehérvár kulcsembereként lett magyar állampolgár és válogatott 2020-ban. 

Olyan emlékezetes pillanat is fűződik a nevéhez, mint az Izland elleni Eb-pótselejtező 88. percében szerzett egyenlítő gólja, ami után Szoboszlai a 92. percben lőtte ki a csapatot a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságra. Az a drámai végjáték volt olyan katartikus nekünk, mint a vasárnapi az íreknek.

A Le Havre-ban az idény végéig szerződéssel rendelkező Nego januárban már 35 éves lesz, alighanem neki is a jövő évi vb lehetett volna búcsú a válogatottól. A vb-selejtezős kudarccal viszont akár már most pont kerülhet Nego magyar sztorijának a végére is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kétségbeejtő hír érkezett Magyar Péternek, nincs vége a vesszőfutásának

Csépányi Balázs avatarja

A számok nem hazudnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.