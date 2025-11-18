Dibusz és Orbán lemondhatja a válogatottságot válaszul a vb-selejtezős kudarcra?

Ahogy Dibusz Dénes fogalmazott az írek elleni fájdalmas, 3-2-es vereség után, ami romba döntötte a magyar válogatott 2026-os vb-álmait, biztosan beletelik néhány napba, míg megemésztik a történteket, de aztán mindenki visszatér a klubjához, és az élet megy tovább . Ez a futball törvényszerűsége, mindig jön a következő meccs. Ugyanakkor ha előre tekintünk, a váratlan vb-selejtezős kudarc Marco Rossi több alapemberének a jövőjét is átírhatja a magyar válogatottban – közéjük tartozik Dibusz, Willi Orbán vagy épp Loic Nego is.

Willi Orbán, Dibusz Dénes és Loic Nego jövője is kérdésessé válhat a magyar válogatottban a vb-selejtezős kudarc után. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A 2024-es Európa-bajnokság után már volt olyan kulcsember, például Gulácsi Péter, aki már nem vállalta a 2026-os vb-ig vezető két év kihívásait, és lemondta a válogatottságot. A most 35 éves lipcsei kapus döntésének akkor vegyes volt a fogadtatása, de valahol meg is lehetett érteni.

Ezúttal többen is hasonló válaszút elé érhetnek a Rossi-csapatban, hiszen így, hogy jövőre már biztosan nem leszünk ott a vb-n, a következő klasszikus nagy torna csak három év múlva esedékes – a 2028-as Eb.

Nem lenne meglepetés, ha a jelenlegi válogatott keret tagjai közül az életkoruknál fogva néhányan csak a 2026-os vb-ig tervezték volna a szereplésüket a nemzeti csapatban. Így viszont, hogy az már nem jön össze, akár előbbre is jöhet pályafutásuk ezen szakaszának a lezárása.

Dibusz Dénes a legpechesebb magyar futballista?

Kapusposzton a 2026-os vb elúszása teljesen új helyzetet teremthet. Gulácsi kiesése után Dibusz Dénes szinte automatikusan örökölte meg az első számú kapus szerepét, amire kétségtelenül rá is szolgált. Ugyanakkor a vb-selejtezőkön Rossi már lehetőséget adott a nála hét évvel fiatalabb Tóth Balázsnak, aki az angol másodosztályú Blackburn Roversben kimagaslóan véd, és a válogatottban is bizonyított az ősszel – októberben a Portugáliában elért 2-2-es döntetlenen a mezőny egyik legjobbja volt.

Dibusz az írek elleni drámai vereség napján lett 35 éves, s bár a Fradi meghatározó arca, a magyar bajnokkal 2027 nyaráig szól a jelenlegi szerződése, az elmúlt időszakban sűrűsödtek a sérülései, és ő sem lesz már fiatalabb. Könnyen elképzelhető, hogy a 2028-as Eb neki már messze van, korábban utalt is rá, hogy csak a vb-ig tervez. A jövőre nézve szakmai okok is szólhatnak amellett, hogy a válogatott kapujában mostantól a 28 éves Tóth Balázs kapja meg a lehetőséget.