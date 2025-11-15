Gulácsi PéterRB LeipzigLőw ZsoltFC Red Bull SalzburgBundesligamagyar válogatott

Gulácsi Péter Steven Gerrardról: Azt hittem, hogy le fog rúgni

Péntek este Budapest szívében mutatták be a magyar válogatott korábbi kapusának az önéletrajzi könyvét. A Csendben a csúcsra című kötetben a harmincöt éves kapus őszintén beszél a karrierje és a magánélete mélységeiről és csúcspontjairól, a folyamatos küzdelemről és harcról, amellyel elérte, hogy hosszú éveken át ő legyen az RB Leipzig és a nemzeti csapat első számú kapusa. Az impozáns W Budapest Hotel báltermében több egykori válogatott labdarúgó mellett tiszteletét tette a Red Bull-hálózat futballfejlesztési igazgatója Lőw Zsolt is, akiket több szép emlék köti össze Gulácsi Péterrel.

Perje Sándor
2025. 11. 15. 6:35
Megjelent Gulácsi Péter Csendben a csúcsra című önéletrajzi könyve (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Péntek este mutatták be Gulácsi Péter önéletrajzi könyvét az Andrássy úton található W Budapest Hotelben. A Csendben a csúcsra című kötet a magyar kapus pályafutásának legnehezebb időszakát is kendőzetlen őszinteséggel tárja az olvasók elé. A bemutatón már az első percekben világossá vált: ez a könyv túlmutat a szimpla sportkarrier-történeten, amit a magyar válogatott utóbbi éveinek egyik legfontosabb játékosához köthető.

A Csendben a csúcsra című könyv bemutatóján sokan kérdezték Gulácsi Pétert.
A Csendben a csúcsra című könyv bemutatóján sokan kérdezték Gulácsi Pétert (Fotó: Perje Sándor)

A Csendben a csúcsra bemutatójára sokan eljöttek

A Magyar Állami Operaháztól 100 méterre található ötcsillagos szállodában, a W Budapest Hotelben bő másfél órával a könyvbemutató előtt még csak az újságírók gyülekeztek, mivel az esemény előtt bő tíz percben kérdezhettek az RB Leipzig első számú kapusától. Gulácsi Péter lelkesen válaszolt a különböző orgánumok kérdéseire, egy-egy szünetet csak azért tartott olykor, hogy igyon egy pohár vizet. Már ekkor azért látszott, hogy a 18 órára kiírt könyvbemutató csúszni fog, főleg úgy, hogy időközben megérkeztek Gulácsi korábbi csapattársai, akik kedvesen köszöntötték a harmincötéves hálóőrt.

A Gulácsiról szóló életrajzi könyv bemutatójára több egykori futballista is eljött.
A Gulácsiról szóló életrajzi könyv bemutatójára több egykori futballista is eljött (Fotó: Perje Sándor)

A vendégek között olyan ismerős arcokat lehetett felfedezni, mint a korábbi kiváló válogatott hátvéd, Juhász Roland, az MTK rutinos csatára, a 2016-os Eb-n is szereplő Németh Krisztián, a Liverpool korábbi kapusa, Bogdán Ádám, vagy a Gyirmót FC korábbi válogatott középpályása, Kalmár Zsolt. Többen gyermekekkel érkeztek, akik egy-egy fotót és aláírást kértek a kapustól, ő pedig készségesen állt a rendelkezésükre. A Vasas és a Ferencváros egykori támadója, a játékosügynökként dolgozó Sowunmi Thomas tőlem kért tollat, hogy Gulácsi Péter dedikálja neki a kötetét.

Gulácsi Péter meg akarta mutatni a történetét

A hotel egyik konferenciatermében összegyűlt nézőket az ismert sportriporter, Haraszti Ádám köszöntötte, majd egyből faggatni kezdte Gulácsi Pétert a könyv megszületésének körülményeiről. Az RB Leipzig játékosa szerint Galambos Dániel sportújságíróval január körül kezdtek ötletelni egy olyan könyven, amely segítheti megérteni Gulácsi Péter karrierdöntéseinek hátterét, a súlyos sérüléséből való felépülésének mozzanatait, az emberi oldalát.

Olyan lett a könyv, mint amilyen én vagyok

 – hangsúlyozta Gulácsi Péter. 

Galambos Dániel a kötet társszerzője beszélt a kötet létrejöttének körülményeiről.
Galambos Dániel, a kötet társszerzője beszélt a kötet létrejöttének körülményeiről (Fotó: Perje Sándor)

Galambos Dániel, a kötet társszerzője így emlékezett vissza:

– A Képes Sporttal jártam kinn Angliában egy körúton, akkor még szinte csókolommal köszönt. Azóta is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Nagyon őszinte akart lenni, meg akarta mutatni, mi történt vele – mondta el az író, aki hozzátette, hogy a könyv tele van megható, olykor szórakoztató történetekkel, amelyekből egy olyan kapus valódi személyisége rajzolódik ki, akinek pályafutásában komoly törést jelentett, hogy 2022 októberében elszakadt a keresztszalagja, a műtétet követően pedig fertőzés miatt komplikációk léptek fel.

Csatárként kezdte, kapusként bizonyított

Gulácsi 2023 őszére felépült, de csak 2024 februártól vált ismét kezdővé a lipcseieknél. A gyógyulás folyamata viszont rettentően nehéz volt, de a kapus mindvégig kitartott és hitt abban, hogy felépülhet.

– Akkor harminckét éves voltam, és úgy voltam vele, hogy ezt már előttem sokan mások megcsinálták, nekem is sikerülni fog. A családom viszont megsínylette ezt, volt olyan, hogy hét hosszú hétig csak egyszer-egyszer tudtam hazajönni a rehabilitációról, hogy lássam őket. A szerencse is kellett, hogy meggyógyuljak – mondta el Gulácsi Péter, majd ezt követően Pallai Péter jött fel a színpadra, aki a BVSC-ben korrigálta a kis Gulácsi kezdeti lépéseit. –

Az edzők álma volt. A harmadik számú csapatban ő volt a csatár, majd a nagy rivális Goldball elleni fontos mérkőzésünk előtt megsérült a kapusunk, és én Petit kértem meg, hogy helyettesítse. Ő szó nélkül beállt, s az utolsó pillanatig kúszott-mászott a sárban a győzelemért

– emlékezett vissza Gulácsi gyerekkori edzője, aki földes pályákon tanította meg az alapokat a legfiatalabbaknak. Ezt követően felidézték a Liverpoolban töltött időszakát a kapusnak, Angliában igen komoly verseny volt a csapatba kerülésért.

– Egyszer egy edzésen bebőröztem Gerrardot, utána a társai felheccelték, hogy mit csinált vele egy 18 éves fiatal?! Én pedig napokig nem győztem elnézést kérni, mert azt hittem, hogy le fog rúgni – vallotta be Gulácsi az egykori csapatkapitány Steven Gerrarddal kapcsolatban, általános derültséget okozva ezzel a közönségben.

Lőw Zsolt feleségének fenséges csirkepörköltje

A könyvbemutató talán legszórakoztatóbb része az volt, mikor a Red Bull-hálózat futballfejlesztési igazgatója, Lőw Zsolt is feljött a színpadra. A Chelsea csapatával Thomas Tuchel oldalán BL-t nyert edző először egy vicces sítúratörténetet mesélt el, ahol a lipcsei hálóőr megsérült.

Lőw Zsolt és Gulácsi Péter sok közös vicces pillanatot élt meg együtt.
Lőw Zsolt és Gulácsi Péter sok közös vicces pillanatot élt meg együtt (Fotó: Perje Sándor)

A magyar futballszakember elárulta, hogy akkor lettek Gulácsival igazán jóban, amikor a magyar válogatott kapust meghívták ebédre, s ott ő háromszor evett Lőw feleségének csirkepörköltjéből. 

A kapus és az edző visszaemlékezett a Red Bull Salzburgnál töltött időszakukra, ahol Adi Hütter vezetőedző irányításával bajnokok és kupagyőztesek lettek, és az Európa-ligában is szépen meneteltek. Gulácsi úgy emlékezett vissza, hogy mások előtt soha nem beszéltek magyarul, mert úgy érezték, hogy tiszteletlenek lettek volna velük szemben.

– A Csendben a csúcsra a tökéletes cím a kötetnek, ami kifejezi azt a karaktert, amit Gulácsi képvisel már sok éven át a futballban. Nagyon sokat tett a magyar labdarúgásért, és az elmúlt tíz évben mindenben támogattuk egymást, amiben tudtuk. 

Ez egy tiszteletalapú kapcsolat, egy lépés távolságot mindig megtartott, de azt gondolom, hogy ez a kimagasló profizmusa miatt lehetett

 – dícsérte Lőw Gulácsit.

Gulácsinak a család az első

Gulácsi természetesen nem feledkezett meg a családjáról, sokat dicsérte a feleségét, Diát, aki a gyerekek születése után elképesztően nagy munkát végzett, hogy a kapus csak a futballra tudjon koncentrálni. 

– A családom miatt mondtam le a magyar válogatottságot. Dominik fiam most kezdte az iskolát. Otthon szerettem volna több időt tölteni, a prioritás most ott van nálam. Mivel nem vagyunk nemzetközi porondon a Lipcsével, ez most picit könnyített idény nekem heti egy mérkőzéssel.

 Olykor én altatom el a gyerekeket, élvezem ezt most nagyon, és úgy gondolom, hogy a helyes döntést hoztam meg a helyes pillanatban

– mondta el Gulácsi Péter, aki felidézte a kapus Bogdán Ádám egyik tanácsát is, miszerint élvezze ki, amíg tart a profi pályafutása, utána ráér tőrödni más dolgokkal.

Gulácsi Péter számára a legfontosabb dolog a család.
Gulácsi Péternek a legfontosabb dolog a család (Fotó: Perje Sándor)

Az este végén az is kiderült, hogy a kötet bevétele nem Gulácsié lesz: – A könyv bevételét jótékony célra fordítjuk, egy mozgásjavító intézetnek. El is látogattam oda, hogy belelássak a működésükbe. Minél több könyvet el tudunk adni, annál többet tudunk segíteni. A nővérem ott orvos, és az ő alapítványukat szeretnénk támogatni – zárta gondolait Gulácsi Péter, akit ekkor már megtapsolt a közönség, és több régi játékostárs ismét megölelte a kapust.

A Magyar Nemzet interjúja Gulácsi Péterrel:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu