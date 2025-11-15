Gulácsi Péter Steven Gerrardról: Azt hittem, hogy le fog rúgni

Péntek este mutatták be Gulácsi Péter önéletrajzi könyvét az Andrássy úton található W Budapest Hotelben. A Csendben a csúcsra című kötet a magyar kapus pályafutásának legnehezebb időszakát is kendőzetlen őszinteséggel tárja az olvasók elé. A bemutatón már az első percekben világossá vált: ez a könyv túlmutat a szimpla sportkarrier-történeten, amit a magyar válogatott utóbbi éveinek egyik legfontosabb játékosához köthető.

A Csendben a csúcsra című könyv bemutatóján sokan kérdezték Gulácsi Pétert (Fotó: Perje Sándor)

A Csendben a csúcsra bemutatójára sokan eljöttek

A Magyar Állami Operaháztól 100 méterre található ötcsillagos szállodában, a W Budapest Hotelben bő másfél órával a könyvbemutató előtt még csak az újságírók gyülekeztek, mivel az esemény előtt bő tíz percben kérdezhettek az RB Leipzig első számú kapusától. Gulácsi Péter lelkesen válaszolt a különböző orgánumok kérdéseire, egy-egy szünetet csak azért tartott olykor, hogy igyon egy pohár vizet. Már ekkor azért látszott, hogy a 18 órára kiírt könyvbemutató csúszni fog, főleg úgy, hogy időközben megérkeztek Gulácsi korábbi csapattársai, akik kedvesen köszöntötték a harmincötéves hálóőrt.

A Gulácsiról szóló életrajzi könyv bemutatójára több egykori futballista is eljött (Fotó: Perje Sándor)

A vendégek között olyan ismerős arcokat lehetett felfedezni, mint a korábbi kiváló válogatott hátvéd, Juhász Roland, az MTK rutinos csatára, a 2016-os Eb-n is szereplő Németh Krisztián, a Liverpool korábbi kapusa, Bogdán Ádám, vagy a Gyirmót FC korábbi válogatott középpályása, Kalmár Zsolt. Többen gyermekekkel érkeztek, akik egy-egy fotót és aláírást kértek a kapustól, ő pedig készségesen állt a rendelkezésükre. A Vasas és a Ferencváros egykori támadója, a játékosügynökként dolgozó Sowunmi Thomas tőlem kért tollat, hogy Gulácsi Péter dedikálja neki a kötetét.

Gulácsi Péter meg akarta mutatni a történetét

A hotel egyik konferenciatermében összegyűlt nézőket az ismert sportriporter, Haraszti Ádám köszöntötte, majd egyből faggatni kezdte Gulácsi Pétert a könyv megszületésének körülményeiről. Az RB Leipzig játékosa szerint Galambos Dániel sportújságíróval január körül kezdtek ötletelni egy olyan könyven, amely segítheti megérteni Gulácsi Péter karrierdöntéseinek hátterét, a súlyos sérüléséből való felépülésének mozzanatait, az emberi oldalát.

Olyan lett a könyv, mint amilyen én vagyok

– hangsúlyozta Gulácsi Péter.