Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Gulácsi Péter tiszta vizet öntött a pohárba a legnagyobb német lapnak adott interjúban
Gulácsi PéterRB LeipzigBundesliga

Gulácsi Péter tiszta vizet öntött a pohárba a legnagyobb német lapnak adott interjúban

Németországban még közvetlenül a mostani idény kezdete előtt is a legtöbben arra számítottak, hogy a 35 éves Gulácsi Péter elveszti a helyét a Lipcse kezdőjében, és a 23 éves Maarten Vandevoordt lép a helyére. Végül maradt Gulácsi az RB Leipzig kezdő kapusa, amit remek teljesítménnyel hálál meg a szezonban: hat forduló alatt máris van három kapott gól nélküli meccse. A legnagyobb német lap, a Bild készített interjút Gulácsival, aki konkrét kijelentést tett a jövőjéről, noha a Lipcse még nem tárgyal vele a 2026 nyarán lejáró szerződéséről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 9:25
Gulácsi Péter nem vár a Lipcsére, már most tudja, hogy biztosan folytatja a nyár után is a pályafutását Fotó: SASCHA SCHUERMANN Forrás: AFP
– Örülök, hogy így döntöttek, de tudom, hogy nagyon szoros volt a verseny – kezdte Gulácsi Péter a Bild kérdésére a Lipcse kapushelyzetéről. – Tudtam, hogy jó szezont zártam, de a felkészülés mindig tiszta lappal kezdődik. Nagyon együttéreztem Maartennel (Vandevoordt – a szerk.), mert kedvelem őt. Emberként és kapusként is. Persze a döntés után néhány napig békén hagytam, de ez a helyzet fordítva is megtörténhetett volna, és akkor én is ugyanígy elfogadtam volna, ahogy ő tette.

Gulácsi Péter a Dortmund ellen is jól védett, ő a Lipcse kulcsembere
Gulácsi Péter a Dortmund ellen is jól védett, ő a Lipcse egyik kulcsembere. Fotó: BERND THISSEN / DPA

Mivel Lipcsében nyíltan beszélnek a klub fiatalítási törekvéséről, Gulácsi pedig 35 éves és 2026 nyarán lejár a szerződése, logikusnak tűnhet, hogy hamarosan véget érhet pályafutása jelenlegi szakasza. Gulácsi el is ismerte, voltak megkeresései a nyáron, de ő maradni akart.

– Volt érdeklődés külföldről, de az ügynökömmel, Hasan Cetinkayával őszinte beszélgetéseket folytattunk Marcel Schäfer sportigazgatóval – árulta el Gulácsi, aki szombaton Dortmundban (1-1) védte a Lipcse kapuját. – Tudtam, hogy erre a szezonra biztos helyem van a keretben, ezért természetes volt számomra, hogy maradni akarok, és harcolni az első számú posztért. Ez a klub és ez a város sokat jelent nekem, nem akartam mindezt könnyen elengedni.

Gulácsi Péter: Irány az Egyesült Államok vagy Szaúd-Arábia?

Ugyanakkor valamelyest sérült Gulácsi csapaton belüli pozíciója, hiszen korábban csapatkapitány is volt, de most már a játékosbizottságban sem tag – vetette fel a Bild.

– Továbbra is fontos szerepem van az öltözőben – reagált Gulácsi. – Próbálom segíteni a fiatalokat, beilleszteni az újakat. Most másfajta vezetői struktúra van, és ez jót tesz a csapatnak.

Hozzátette:

Még sosem voltam olyan helyzetben a karrieremben, hogy a szerződésem utolsó évébe lépjek. 35 évesen ez már természetes. Nagyon hálás vagyok a város és a klub megbecsüléséért, és tudom, hogy ez nem tarthat örökké. Egyszer eljön a búcsú ideje. De fizikailag remekül érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy a karrierem nyáron is folytatódik.

Gulácsi már korábban is jelezte, hogy maradni szeretne, hosszabbítana a Lipcsével. Most elárulta, hogy konkrét tárgyalások még nem történtek ez ügyben, ennek ellenére biztosan nem vonul vissza. Felvetették neki, hogy ha mégsem marad Lipcsében, visszatérne-e Angliába, netán keresne inkább új kalandot mondjuk az Egyesült Államokban vagy Szaúd-Arábiában.

– Én lipcsei típus vagyok – felelte mosolyogva. – Nincsenek beteljesületlen vágyaim. A futballban gyorsan változnak a dolgok, de jelenleg nem érzem a késztetést, hogy máshol próbáljam ki magam. Inkább értékelem, amit itt kaptam.

 

