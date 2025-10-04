Orbán luftot rúgott, Gulácsi bánta, pont belefért a Lipcsének

Rendkívüli

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 1-1-es döntetlent játszott a Borussia Dortmund otthonában a labdarúgó német Bundesliga 6. fordulójának rangadóján. A magyar kapusnak kevés dolga akadt, a kapott gólról nem tehetett, előtte viszont Willi Orbán luftot rúgott, nagyot hibázott. A lipcseiek értékes pontot szereztek, ám maradhatott bennük hiányérzet. Gulácsi Péterék a Bayern München elleni 0-6 óta veretlenek.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 04. 17:40
Gulácsi Péter 04 October 2025, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Soccer: Bundesliga, Borussia Dortmund - RB Leipzig, Matchday 6, Signal Iduna Park. Yan Couto (Borussia Dortmund, r) scores to make it 1-1. Photo: Bernd Thissen/dpa - IMPORTANT NOTE: In acco
Gulácsi Péter hiába nyújtózott, Willi Orbán hibája után gólt kapott Fotó: BERND THISSEN Forrás: DPA
A közvetlenül az öt forduló után százszázalékos Bayern München mögött álló két csapat csapott össze a Signal Iduna Parkban, Dortmundban közel 80 ezer néző előtt. A második helyen álló veretlen házigazda ellen Gulácsi Péter és az egyéni edzésekre is odafigyelő Willi Orbán is a kezdőcsapatban kapott helyet az egypontos hátránnyal harmadik RB Leipzigben. 

Gulácsi Péter
Gulácsi Péterék a kezdőcsapatban kaptak helyet (Forrás: RB Leipzig)

Gyors vendéggól

Villámrajtot vett a vendégcsapat: a 7. percben egy felívelés után Christoph Baumgartner érkezett jó ütemben a visszafejelt labdára, 6 méterről ballal a rövid sarokba lőtt, 0-1. 

Úgy tűnt, hogy jól áll a lábán a Willi Orbán vezette lipcsei védelem, ám a 23. percben éppen a magyar válogatott védő hibázott, nem tudta elrúgni a labdát, konkrétan luftot rúgott, s góllal fizetett a csapata. 

Guirassy lekészítését takarásból lőtte el 13 méterről Yan Couto, és hogy a vetődő Gulácsi Péter ne érhesse el, meg is pattant egy hátvéden. Lukebán, s a bal sarokban kötött ki a labda, 1-1.

Egyébként nem tette különösebben próbára a magyar válogatottól visszavonult, jövő nyárig hatályos szerződéssel rendelkező magyar kapust a Guirassy–Adeyemi–Beier trióval támadó dortmundi együttes. Sőt, a 30. percben megint a hazai háló zördült meg, de Kobel kapusnak kötényt adó Romulo Cardoso lesről indult.

Gulácsi Péter
Christoph Baumgartner (szemben) vezetést szerzett Gulácsi Péteréknek (Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP)

Gulácsi Péter munka nélkül

Szünet után is némi mezőnyfölényben játszott a hét közben a Bajnokok Ligájában a Bilbaót 4-1-re elverő BVB, de a nemzetközi porondról lemaradt Lipcse nem jött zavarba. Finoman szólva sem volt látványos a mérkőzés, szabálytalanságból annál több akadt. Az azért látványosra sikeredett, ahogy a 80. percben a dortmundi kapus a levegőben úszva piszkálta fölé Baumgartner csavarása után a léc alá tartó labdát. A hajrára „lekapta” a pályáról Guirassyt a BVB vezetőedzője, Niko Kovac. Akadt persze veszélyes embere, Jude Bellingham például 10 méterre Gulácsi kapujától került lövőhelyzetbe, ám Raum nagyot mentett. Mindössze két lövés jutott el a magyar kapus kapujáig 85 perc alatt... 

A 90. perc végén a harmadik: Ramy Bensebaini küldött lapos, sunyi lövést a tizenhatoson kívülről, Gulácsi Péter vetődve elérte a jobb kapufánál, a kipattanó labdából nem alakult ki veszélyhelyzet. 

Az RB Leipzig 1-1-es döntetlent ért a Dortmund otthonában, értékes pontot szerzett. A családi körben is focizó Gulácsi Péter és csapata a Bayern München elleni augusztusi 0-6 óta veretlen.

