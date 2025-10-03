  • Magyar Nemzet
Elképesztő titok derült ki: Willi Orbán kiszökött a magyar válogatott bázisáról

Nagyobb interjút adott Németországban Willi Orbán. A beszélgetés alaptémája a Lipcse magyar válogatott védőjének egészségmániája és a futballisták körében nem tipikus erőedzései voltak. Willi Orbán ennek kapcsán egy eddig nem ismert, megdöbbentő részletet is elárult a 2024-es németországi Európa-bajnokságról: rendszeresen elhagyta a magyar válogatott szállását, mert nem volt elégedett az ottani felszereléssel, ezért nyilvános konditeremben edzett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 5:10
Cristiano Ronaldo és Willi Orbán a magyar válogatott portugálok elleni meccsén szeptemberben Fotó: SEVERIN AICHBAUER Forrás: APA-PictureDesk
Futballberkekben közismert, hogy Willi Orbán edzésmániás, a magyar válogatott játékosai is emlegetik, hogy folyton a konditeremben van. A Lipcse 32 éves, 60-szoros magyar válogatott védője a német Sport1.de interjújában hosszasan mesélt az egészségmegőrzés miatt fontos megfelelő alvásról és fehérjedús étkezésről, ami élsportolóként különösen sokat számít. A beszélgetés azonban váratlan fordulatot vett, amikor kiderült, hogy Willi Orbán kiszökött a magyar válogatott Eb-bázisáról tavaly, mert nem volt elégedett az ottani konditeremmel.

Willi Orbán nem volt elégedett a magyar válogatott bázisán a konditeremmel
Willi Orbán nem volt elégedett a magyar válogatott bázisán a konditeremmel Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

– Az első térdsérülésem tudatosította bennem, hogy az ember saját maga felel a testének állapotáért – fogalmazott Orbán az interjúban. – Az életben mindennek megvan az ára, én pedig továbbra is hajlandó vagyok megfizetni ezt az árat. Persze vannak pillanatok, amikor el kell magyaráznom a barátnőmnek este, hogy kapcsoljuk ki a sorozatot vagy filmet, mert számomra fontos az alvási ritmusom.

Willi Orbán a saját otthonában is berendezett egy konditermet. Hiába vesz részt sokszor napi két edzésen az RB Leipzignél, mellette odahaza külön is erősít.

– Nagy rajongója vagyok a progresszív, strukturált erőnléti edzésnek – fogalmazott Orbán. – Maximális erőre irányuló edzést végzek nagy súlyokkal. A saját edzőtermemet heti egy-két alkalommal használom, főként a mérkőzések utáni napokon.

Ezért szökött ki Willi Orbán a magyar válogatott Eb-szállásáról

A beszélgetés ezen a ponton érdekes fordulatot vett. A német újságíró kijelentette, hogy Orbán nem volt teljesen elégedett a magyar válogatott számára biztosított edzőteremmel a 2024-es Európa-bajnokság ideje alatt. Orbán reakciójából – miként azt a Ripost is megírta – kiderült, hogy rendszeresen kijárt a válogatott szállásáról, hogy külső helyszínen kondizzon.

– Az ottani konditerem nem volt alkalmas az erőedzésemhez – árulta el Orbán. – Nem volt elég súly. Ezért megnéztem online, hol van a legközelebbi nyilvános edzőterem, és az Eb alatt odajártam. Persze megesett, hogy felismertek. Az egész ország követte az Eb-t, így voltak döbbent pillantások és kérdések, hogy mit csinálok ott.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott Weiler im Allgäuban szállt meg a 2024-es németországi Eb alatt, amelyen a csoportkörben kiesett. 

A kis faluban a Hotel Tannenhof volt a csapat bázisa, amely a helyi lap szerint az Európa-bajnokság harmadik legdrágább szállása volt. Ezek szerint a konditermük nem volt minden igényt kielégítő…

A Lipcse magyar védője kapott ajánlatokat más kluboktól

Az interjúban szóba került Willi Orbán jövője is. Németországban megjelentek olyan cikkek, amelyek szerint a Lipcse fiatalítási törekvésének ő is áldozata lehetett volna a nyáron, de végül maradt a klubnál. A szerződése 2027 nyaráig köti az RB Leipzighez.

– Mivel hosszú távú szerződésem van, és még mindig tartom a szintet, biztos voltam benne, hogy maradok – reagált erre Orbán. – Természetesen voltak ajánlatok más kluboktól, nekem azonban világos volt, hogy maradni szeretnék, hogy kijavítsuk az előző idényt, és csapatként még jobban összekovácsolódjunk.

Orbán a hosszabb távú jövőjéről azonban ködösített, amikor arról kérdezték, visszatérne-e korábbi klubjához, a jelenleg a másodosztályban szereplő Kaiserslauternhez segíteni.

– Ott születtem, ott nőttem fel, ott szereztem az első tapasztalataimat – mondta erről. – Fél szemmel még mindig követem, mi történik ott. Szerintem Németország egyik legszebb stadionja az övék. Nagyon örülnék, ha feljutnának.

De konkrét választ nem adott a visszatérésre vonatkozó kérdésre.

Az RB Leipzig történetének legtöbb meccsen szereplő futballistái:

  • Yussuf Poulsen 425 mérkőzés
  • Willi Orbán 354
  • Gulácsi Péter 344
  • Lukas Klostermann 326
  • Emil Forsberg 325

 

