Elképesztő titok derült ki: Willi Orbán kiszökött a magyar válogatott bázisáról

Futballberkekben közismert, hogy Willi Orbán edzésmániás, a magyar válogatott játékosai is emlegetik, hogy folyton a konditeremben van. A Lipcse 32 éves, 60-szoros magyar válogatott védője a német Sport1.de interjújában hosszasan mesélt az egészségmegőrzés miatt fontos megfelelő alvásról és fehérjedús étkezésről, ami élsportolóként különösen sokat számít. A beszélgetés azonban váratlan fordulatot vett, amikor kiderült, hogy Willi Orbán kiszökött a magyar válogatott Eb-bázisáról tavaly, mert nem volt elégedett az ottani konditeremmel.

Willi Orbán nem volt elégedett a magyar válogatott bázisán a konditeremmel Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

– Az első térdsérülésem tudatosította bennem, hogy az ember saját maga felel a testének állapotáért – fogalmazott Orbán az interjúban. – Az életben mindennek megvan az ára, én pedig továbbra is hajlandó vagyok megfizetni ezt az árat. Persze vannak pillanatok, amikor el kell magyaráznom a barátnőmnek este, hogy kapcsoljuk ki a sorozatot vagy filmet, mert számomra fontos az alvási ritmusom.

Willi Orbán a saját otthonában is berendezett egy konditermet. Hiába vesz részt sokszor napi két edzésen az RB Leipzignél, mellette odahaza külön is erősít.

– Nagy rajongója vagyok a progresszív, strukturált erőnléti edzésnek – fogalmazott Orbán. – Maximális erőre irányuló edzést végzek nagy súlyokkal. A saját edzőtermemet heti egy-két alkalommal használom, főként a mérkőzések utáni napokon.

Ezért szökött ki Willi Orbán a magyar válogatott Eb-szállásáról

A beszélgetés ezen a ponton érdekes fordulatot vett. A német újságíró kijelentette, hogy Orbán nem volt teljesen elégedett a magyar válogatott számára biztosított edzőteremmel a 2024-es Európa-bajnokság ideje alatt. Orbán reakciójából – miként azt a Ripost is megírta – kiderült, hogy rendszeresen kijárt a válogatott szállásáról, hogy külső helyszínen kondizzon.

– Az ottani konditerem nem volt alkalmas az erőedzésemhez – árulta el Orbán. – Nem volt elég súly. Ezért megnéztem online, hol van a legközelebbi nyilvános edzőterem, és az Eb alatt odajártam. Persze megesett, hogy felismertek. Az egész ország követte az Eb-t, így voltak döbbent pillantások és kérdések, hogy mit csinálok ott.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott Weiler im Allgäuban szállt meg a 2024-es németországi Eb alatt, amelyen a csoportkörben kiesett.