Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Így áll a Bajnokok Ligája tabellája jelenleg, óriási meglepetés van készülőben
Bajnokok LigájaLiverpoolJuventusBayern MünchenPSGtabellaQarabag

Így áll a Bajnokok Ligája tabellája jelenleg, óriási meglepetés van készülőben

Két fordulón vagyunk túl a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025/26-os idényének alapszakaszában. A harminchat résztvevő csapat eredménysora már most igencsak vegyes: egyes sztárcsapatok hozták eddig a kötelezőt, azonban olyan is akad, amely már botlott. Mindemellett egy óriási meglepetéssel is szolgál a Bajnokok Ligája tabellája, amit a Fradit kiejtő Qarabag okoz.

Tóth Norbert
2025. 10. 02. 8:00
BL: szárnyal a Qarabag
A Qarabag a hatodik helyen a BL-ben két fordulót követően. (Fotó: RESUL REHIMOV / AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már két forduló alatt is számos emlékezetes pillanatot tartogatott számunka az idei Bajnokok Ligája . Szoboszlai Dominik a Liverpool eddigi mindkét meccsén főszereplő volt: az Atletico Madrid ellen a magyar válogatott csapatkapitányának gólpasszával nyert az angol bajnok, majd Isztambulban negatív hős lett belőle azzal, hogy az általa összehozott büntető jelentett csapata vesztét. A Juventus és a Borussia Dortmund találkozója kétségkívül eddig az idény meccse: a nyolcgólos csatában (4-4) az olaszok a hosszabbításban kétszer is betaláltak. Ahogy telnek a meccsek, a harc egyre jobban kiéleződik a BL-ben, minden pontnak egyre nagyobb lesz a jelentősége. Mint tudjuk, az első nyolc helyezett csapat juthat a nyolcaddöntőbe anélkül, hogy még egy párharc várna rá. Nagy meglepetést hoz a Bajnokok Ligája tabellája.

A Liverpool nem várt pofonba futott bel a Bajnokok Ligája második körében.
A Liverpool nem várt pofonba futott bel a Bajnokok Ligája második körében. (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images / AFP)

 

Amire talán senki se számított: szárnyal a Qarabag

Az azeri csapat, amely a Ferencvárost ütötte el a Bajnokok Ligájától, egyelőre megállíthatatlan. A Qarabag a BL nyitókörében a Benfica otthonában vendégszerepelt, és ugyan kétgólos hátrányba került, óriási meglepetésre javára tudta fordítani a mérkőzést (3-2).

Ez az eredmény volt az, ami Bruno Lage vesztét okozta a portugál kispadon, amit azóta José Mourinho foglalt el.

A második fordulóban hazai pályán is bemutatkozhatott a Qarabag, nem kis várakozás övezte a Köbenhavn elleni találkozót. Amekkora volt a felhajtás, olyannyira igyekezett is odatenni magát a hazai gárda. Az első félidőben lendületesen és látványosan játszott, előnybe is került a Qarabag, amely a második játékrészben megduplázta az előnyét, 2-0-ra húzta be a meccset.

Két forduló után két győzelem és hat pont az azeriak mérlege, ami jelenleg egészen a Bajnokok Ligája alapszakaszának a hatodik helyéig repíti fel őket. Olyan klub előtt áll a Qarabag, mint például a Manchester City, az Atletico Madrid, a Barcelona, a Liverpool, a Juventus vagy éppen a Chelsea.

A harmadik körben az Athletic Bilbao vendégeként folytatná remeklését a BL eddigi meglepetéscsapata.

Így fest a BL-tabella jelenleg:

A Bajnokok Ligája tabellája 2 forduló után
A Bajnokok Ligája tabellája két forduló után

 

Bajnokok Ligája: több nagycsapat is botlott már

A BL-ben tavaly alapszakasz-győztes Liverpool az idén már hamar összegyűjtötte első vereségét. Mint ismert, a Galatasaray vendégeként maradt alul 1-0-ra Arne Slot csapata. A Vörösök az előző kiírás ligaszakaszában az első hét meccsüket megnyerték, mindössze az utolsó fordulóban, a PSV otthonában csúszott be egy botlás (3-2).

Az angol bajnokra nem vár könnyű folytatás: Frankfurt, Real Madrid, PSV, Inter, Marseille és Qarabag.

A Manchester City a Napoli legyőzése után a Monaco vendégeként kellett, hogy megelégedjen az egy ponttal, miután a franciák a 90. egalizálni tudtak (2-2). A Juventus még nyeretlen idén a Bajnokok Ligájában. A rendkívül emlékezetesre sikeredett Borussia Dortmund elleni 4-4-es döntetlen után, a Villareal ellen is egy pontot szereztek a torinóiak (2-2).

A Barcelona a BL-címvédő Paris Saint-Germain (1-2), a Chelsea a Bayern München ellen maradt alul, de ezekben az eredményekben talán nagy meglepetés nincsen.

 

BL: vannak, akik nem esnének a tavalyi hibába

Összesen hat hibátlan csapat van még az idei BL-ben. A már említett Qarabag mellett a Paris Saint-Germain, a Real Madrid, az eddig gólt sem kapó Inter és Arsenal, valamint a listavezető Bayern München. Hogyha a csapatok nevei alapján nézzük, akkor mondhatnánk, hogy az első öt helyezett kiléte talán nem meglepő, ám ebből a felsorolásból az előző idényben egyedül a londoniak és a milánóiak voltak azok, akik a nyolcban végeztek, és elkerülték a pluszkört. A Real a 11., a Bayern a 12., a PSG a 15. helyen végzett az alapszakaszban.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.