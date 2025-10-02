Így áll a Bajnokok Ligája tabellája jelenleg, óriási meglepetés van készülőben

Már két forduló alatt is számos emlékezetes pillanatot tartogatott számunka az idei Bajnokok Ligája . Szoboszlai Dominik a Liverpool eddigi mindkét meccsén főszereplő volt: az Atletico Madrid ellen a magyar válogatott csapatkapitányának gólpasszával nyert az angol bajnok, majd Isztambulban negatív hős lett belőle azzal, hogy az általa összehozott büntető jelentett csapata vesztét. A Juventus és a Borussia Dortmund találkozója kétségkívül eddig az idény meccse: a nyolcgólos csatában (4-4) az olaszok a hosszabbításban kétszer is betaláltak. Ahogy telnek a meccsek, a harc egyre jobban kiéleződik a BL-ben, minden pontnak egyre nagyobb lesz a jelentősége. Mint tudjuk, az első nyolc helyezett csapat juthat a nyolcaddöntőbe anélkül, hogy még egy párharc várna rá. Nagy meglepetést hoz a Bajnokok Ligája tabellája.

A Liverpool nem várt pofonba futott bel a Bajnokok Ligája második körében. (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images / AFP)

Amire talán senki se számított: szárnyal a Qarabag

Az azeri csapat, amely a Ferencvárost ütötte el a Bajnokok Ligájától, egyelőre megállíthatatlan. A Qarabag a BL nyitókörében a Benfica otthonában vendégszerepelt, és ugyan kétgólos hátrányba került, óriási meglepetésre javára tudta fordítani a mérkőzést (3-2).

Ez az eredmény volt az, ami Bruno Lage vesztét okozta a portugál kispadon, amit azóta José Mourinho foglalt el.

A második fordulóban hazai pályán is bemutatkozhatott a Qarabag, nem kis várakozás övezte a Köbenhavn elleni találkozót. Amekkora volt a felhajtás, olyannyira igyekezett is odatenni magát a hazai gárda. Az első félidőben lendületesen és látványosan játszott, előnybe is került a Qarabag, amely a második játékrészben megduplázta az előnyét, 2-0-ra húzta be a meccset.

Két forduló után két győzelem és hat pont az azeriak mérlege, ami jelenleg egészen a Bajnokok Ligája alapszakaszának a hatodik helyéig repíti fel őket. Olyan klub előtt áll a Qarabag, mint például a Manchester City, az Atletico Madrid, a Barcelona, a Liverpool, a Juventus vagy éppen a Chelsea.

A harmadik körben az Athletic Bilbao vendégeként folytatná remeklését a BL eddigi meglepetéscsapata.

Így fest a BL-tabella jelenleg: