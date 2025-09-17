Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Történelmi sokk a Fradi kiejtőjétől, már a BL-meccs lefújásakor kirúgták az edzőt

A labdarúgó Bajnokok Ligájában, a 2025/26-os kiírás alapszakaszának 1. fordulójában a Ferencvárost kiejtő azeri Qarabag kétgólos hátrányból fordított a Benfica otthonában. A portugálok még este bejelentették Bruno Lage vezetőedző távozását, az első számú utódjelöltnek José Mourinhót tartják.

2025. 09. 17.
Hiába nyert meg 66 tétmeccsből 45-öt tavaly szeptember óta, már nem Bruno Lage a Benfica vezetőedzője (Fotó: AFP/Filipe Amorim)
A Benfica már a 16. percben kétgólos előnyben volt a lisszaboni BL-mérkőzésen, a selejtező rájátszásából a magyar bajnok FTC ellen továbbjutott Qarabag azonban a második félidő elejére egyenlített, a hajrában becserélt Olekszij Kascsuk góljával pedig a 86. percben meg is nyerte a találkozót. Az azeri együttes története során másodszor szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján, és a keddi volt az első győzelme. A portugál csapat a bajnokságban veretlenül áll, a rendes játékidőben ezelőtt legutóbb márciusban szenvedett vereséget, és kedden is majdnem minden statisztikai mutatóban felülmúlta ellenfelét – a Benfica–Qarabag összecsapás végeredménye mégis Bruno Lage vezetőedző menesztésével járult.

A Benfica–Qarabag BL-meccsen az azeriek fordítása a portugál vezetőedző, Bruno Lage állásába került
A Benfica–Qarabag BL-meccsen az azeriek fordítása a portugál vezetőedző, Bruno Lage állásába került (Fotó: AFP/Filipe Amorim)

Bruno Lage rögtön távozott a Benfica–Qarabag BL-meccs után

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, de az ellenfél szépítő gólja kissé megtört minket. Utána nehezen találtuk a ritmust, és ezt még két góllal megbüntették. A csapatnak össze kell szednie magát, át kell gondolnia a történteket, és a lehető leggyorsabban reagálnia rájuk – mondta a lefújás után Bruno Lage, akinek a szavain még nem igazán érződött, hogy kirúgták. 

A klubelnök, Rui Costa azonban percekkel a Benfica veresége után egyértelmű volt, és eszerint valóban gyors reakció történt: 

Szétválnak útjaink Bruno Lagéval, már nem ő a Benfica edzője. Köszönjük neki az elmúlt időszakot és amit a klubért tett, de eljött az idő a változtatásra

mondta Costa, aki kiemelte, a múlt pénteki Santa Clara elleni bajnokin a 92. percben elbukott győzelem is szerepet játszott a döntésben.

A 49 éves portugál szakember korábban 2019 és 2020 között is volt a Benfica edzője, a második időszakát bő egy évig töltötte a fővárosiaknál, akikkel az előző idényben ligakupát nyert. Lage első számú utódjelöltje sajtóhírek szerint a török Fenerbahcétól távozott José Mourinho, akinek az érkezését már szerdán bejelenthetik.

A négy forduló után tízpontos Benfica szombat este a nyeretlen AFS otthonában lép pályára a portugál bajnokságban, a BL-ben pedig legközelebb a Chelsea vendége lesz szeptember utolsó napján.

 

