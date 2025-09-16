Bajnokok LigájaJuventusOlympique MarseilleBorussia DortmundReal Madrid

Elképesztő gólgála és feltámadás Torinóban; sérülés és piros lap a Real Madrid meccsén

Őrületes összecsapást hozott a Juventus és a Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-mérkőzése, a vendégek kétgólos előnyt leadva 4-4-es döntetlent játszottak Torinóban. A Real Madrid győzelemmel kezdte a legrangosabb európai kupasorozatot, a spanyol együttes emberhátrányban múlta felül 2-1-re a Marseille-t.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 23:02
Dani Carvajal kiállítása nem segített a Real Madridon, de végül összejött a győzelem
Dani Carvajal kiállítása nem segített a Real Madridon, de végül összejött a győzelem Fotó: Oscar Del Pozo Forrás: AFP
Kedden elkezdődött a Bajnokok Ligája 2025–2026-os alapszakasza, a sorozat rekordgyőztesének számító Real Madrid pedig rögtön az első játéknapon pályára lépett. Az Olympique Marseille vendégjátékát megelőző órák nem teltek eseménytelenül, a madridi rendőrök összecsaptak a francia ultrákkal, akik közismerten az egyik legkeményebb szurkolói csoportnak számítanak Európában.

Trent Alexander-Arnold valószínűleg nem így képzelte a kezdést a Real Madridnál
Trent Alexander-Arnold valószínűleg nem így képzelte a kezdést a Real Madridnál (Fotó: Thomas Coex/AFP)

A La Ligában négy sikerrel rajtoló madridiak vezetőedzője, Xabi Alonso több váratlant is húzott a kezdőcsapat kijelölésekor: Vinícius Júnior csupán a kispadon kapott helyet, ott volt viszont a pályán az első sípszótól Rodrygo, a 18 évesen és 33 naposan kezdő, és ezzel a Realnál BL-rekordot író Franco Mastantuono, illetve az a Trent Alexander-Arnold, aki kapcsán olyan pletykák is megjelentek a kevés játéklehetőség miatt, hogy már télen távozhat Szaúd-Arábiába.

Hogy a 26 esztendős angol jobbhátvéd most sem tudta bizonyítani, helye van a kezdőben, abban a balszerencse is szerepet játszott, ugyanis a korábbi Liverpool-futballistát mindössze öt perc után le kellett cserélni sérülés miatt.

A Real Madrid nem volt jóban Fortunával

Ekkor már túl voltunk az első nagy lehetőségen, a 2. percben egy rossz felszabadítást követően Mbappé ollózott, a labda centikkel kerülte csak el a bal alsó sarkot. A félidő folytatásában is inkább a Real veszélyeztetett, hiába birtokolta többet a labdát a Marseille, a hazaiak előtt sokkal több helyzet adódott – éppen emiatt is volt meglepő, hogy a vendégcsapat szerezte meg a vezetést! A félidő feléhez közeledve Arda Güler aludt be a pálya közepén, a labdára lecsapó Mason Greenwood egészen a tizenhatosig sprintelt, hogy aztán a lekészítését Timothy Weah váltsa gólra.

Sokat nem kellett várni az egyenlítésre, hét perccel később Geoffrey Kondogbia buktatta teljesen feleslegesen Rodrygót a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Mbappé váltotta gólra. A francia klasszis a 88. BL-meccsén az 56. találatát szerezte, ezzel beérte Ruud van Nistelrooyt a sorozat örökranglistájának hetedik helyén.

A fordulás után Mbappé a lécet is eltalálta, a Marseille által már az első félidőben is vezetett veszélyes kontrák azonban jelezték, hátul is figyelnie kell Xabi Alonso együttesének.

Kylian Mbappé lett a Real Madrid hőse
Kylian Mbappé lett a Real Madrid hőse (Fotó: Thomas Coex/AFP)

Az újabb fordulópontot Dani Carvajal kiállítása jelentette, az Alexander-Arnold helyére beállt jobbhátvéd fejelő mozdulatot tett ellenfele felé, a VAR-ozás után pedig villant is a piros.

Hogy mégis meglett mindhárom pont, azt Mbappének köszönheti a madridi sztárcsapat, a francia a hajrában még egy tizenegyest gólra váltott, így amellett, hogy megelőzte Van Nistelrooyt, idénybeli ötödik meccsén már a hatodik találatát jegyezhette, egyúttal elkönyvelhette az 50. gólját a Real Madrid színeiben.

A Real Madrid pedig ötösre növelte a győzelmi sorozatát az idény elején, a bajnokság mellett a BL-ben is jól rajtolt a gárda, amely a nehezítő körülmények ellenére végül megnyerte az egyébként jól futballozó Marseille elleni meccset.

Óriási csatát és drámát hozott a Juventus és a Dortmund összecsapása
Óriási csatát és drámát hozott a Juventus és a Dortmund összecsapása (Fotó: Marco Bertorello/AFP)

Őrült futam Torinóban

A játéknap legnívósabb összecsapásának az 1997-es fináléban is látott párosítás, a Juventus–Borussia Dortmund ígérkezett, és bizony nem is okoztak csalódást a csapatok. Az első félidő góltalanságát a másodikban alaposan bepótolták a felek, Karim Adeyemi a játékrész elején megszerezte a vezetést a németeknek, és ezzel elkezdődött az igazi összecsapás. A 63. percben jött az egyenlítés Kenan Yildiz pazar góljával, majd 12 perc leforgása alatt még három találatot feljegyezhettünk: Felix Nmecha ugyancsak látványos gólt lőtt, Dusan Vlahovics szinte azonnal egalizált, hogy aztán Yan Couto ismét a BVB-t juttassa előnyhöz.

A dráma itt még nem ért véget, Rami Benszebajni tizenegyesével már kettővel ment a Dortmund, de innen is volt visszaút a Juventusnak: Vlahovics a 94. percben egy gólra felhozta a hazaiakat, majd a 96. percben (!) Kerkez Milos egykori bournemouthos posztriválisa, Lloyd Kelly szerezte meg az eksztázist és egy pontot jelentő negyedik, egyenlítő gólt.

Arra korábban mindössze egyszer volt példa a Bajnokok Ligájában, hogy a második félidő legalább nyolc gólt hozzon: tavaly szeptemberben a Bayern München 3-0-s első játékrészt követően 9-3-ra ütötte ki a Dinamo Zagrebet.

A többi mérkőzésen

A selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Qarabag bravúros győzelmet aratott Portugáliában a Benfica ellen, míg a Tottenham egy góllal bizonyult jobbnak a Villarrealnál.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2-1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2-3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4-4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1-0

Korábban 
PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1-3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0-2

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Szerdai program 
Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 18.45 
Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (Tv: Sport2) 
Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 21.00 (Tv: Sport1) 
Bayern München (német)–Chelsea (angol) 21.00 (Tv: Sport2) 
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 
Ajax (holland)–Internazionale (olasz) 21.00

Csütörtöki program 
FC Bruges (belga)–Monaco (francia) 18.45 (Tv: Sport2) 
Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen 18.45 (német) 
Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 21.00 (Tv: Sport1) 
Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 21.00 
Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) 21.00 
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00 (Tv: Sport2)

 

 

