Elképesztő gólgála és feltámadás Torinóban; sérülés és piros lap a Real Madrid meccsén

Kedden elkezdődött a Bajnokok Ligája 2025–2026-os alapszakasza, a sorozat rekordgyőztesének számító Real Madrid pedig rögtön az első játéknapon pályára lépett. Az Olympique Marseille vendégjátékát megelőző órák nem teltek eseménytelenül, a madridi rendőrök összecsaptak a francia ultrákkal, akik közismerten az egyik legkeményebb szurkolói csoportnak számítanak Európában.

Trent Alexander-Arnold valószínűleg nem így képzelte a kezdést a Real Madridnál (Fotó: Thomas Coex/AFP)

A La Ligában négy sikerrel rajtoló madridiak vezetőedzője, Xabi Alonso több váratlant is húzott a kezdőcsapat kijelölésekor: Vinícius Júnior csupán a kispadon kapott helyet, ott volt viszont a pályán az első sípszótól Rodrygo, a 18 évesen és 33 naposan kezdő, és ezzel a Realnál BL-rekordot író Franco Mastantuono, illetve az a Trent Alexander-Arnold, aki kapcsán olyan pletykák is megjelentek a kevés játéklehetőség miatt, hogy már télen távozhat Szaúd-Arábiába.

Hogy a 26 esztendős angol jobbhátvéd most sem tudta bizonyítani, helye van a kezdőben, abban a balszerencse is szerepet játszott, ugyanis a korábbi Liverpool-futballistát mindössze öt perc után le kellett cserélni sérülés miatt.

A Real Madrid nem volt jóban Fortunával

Ekkor már túl voltunk az első nagy lehetőségen, a 2. percben egy rossz felszabadítást követően Mbappé ollózott, a labda centikkel kerülte csak el a bal alsó sarkot. A félidő folytatásában is inkább a Real veszélyeztetett, hiába birtokolta többet a labdát a Marseille, a hazaiak előtt sokkal több helyzet adódott – éppen emiatt is volt meglepő, hogy a vendégcsapat szerezte meg a vezetést! A félidő feléhez közeledve Arda Güler aludt be a pálya közepén, a labdára lecsapó Mason Greenwood egészen a tizenhatosig sprintelt, hogy aztán a lekészítését Timothy Weah váltsa gólra.

Sokat nem kellett várni az egyenlítésre, hét perccel később Geoffrey Kondogbia buktatta teljesen feleslegesen Rodrygót a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Mbappé váltotta gólra. A francia klasszis a 88. BL-meccsén az 56. találatát szerezte, ezzel beérte Ruud van Nistelrooyt a sorozat örökranglistájának hetedik helyén.