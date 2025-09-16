Az RTL nagy pofont kapott az UEFA-tól, így változnak a BL-meccsek tévéközvetítései

Kedden megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza 36 csapattal. Ahogy az előző idényben, úgy idén is az RTL és a Sport Televízió rendelkezik közvetítési jogokkal Magyarországon. Az RTL az üzleti tervén idén sem változtatott, ősszel továbbra is csak a streamingfelületén, előfizetés ellenében tekinthetőek meg a mérkőzések, így aki tévén szeretne meccset nézni, annak marad a Sport TV.

Az RTL idén is az első választó a BL-közvetítéseknél, kivéve csütörtökön Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Noha idén is az RTL az első választó, azaz a legnagyobb rangadókat ez a csatorna fogja sugározni – kedden a Real Madrid–Marseille, szerdán a Liverpool–Atlético Madrid –, a 36 csapatos ligaszakasz miatt az UEFA bevezette az első fordulóban a csütörtöki extra napot. Így a 18 mérkőzést három napra osztják el, minden nap hat találkozó látható.

Az UEFA pedig az extra napon a közvetítési jogoknál is variált, ugyanis ekkor a másik csomag választ először, azaz Magyarországon nem az RTL, hanem a Sport TV.

Az RTL lemarad a Barcelona meccséről

Ennek értelmében csütörtökön a legnagyobb meccseket a televízió adja itthon. Örülhetnek a Barcelona-szurkolók, ugyanis a Newcastle elleni BL-meccset a Sport TV adja, ahogy a Manchester City–Napolit is.

Ugyanakkor Sallai Roland mérkőzése, a Frankfurt–Galatasaray csak az RTL oldalán lesz megnézhető.