RTLBarcelonaBajnokok LigájaSport TvManchester City

Az RTL nagy pofont kapott az UEFA-tól, így változnak a BL-meccsek tévéközvetítései

A héten kezdődő Bajnokok Ligája-alapszakasz mérkőzéseit itthon a Sport TV és az RTL adja, ugyanakkor utóbbi továbbra is csak a streamingfelületén közvetíti a legnagyobb rangadókat. Az Európai-Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabálya miatt a csütörtöki extra napon viszont a Sport TV választ először, így a legnagyobb meccseket a tévénézők is látják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 9:42
A Barcelona meccséről lemarad az RTL a BL első hetében
A Barcelona meccséről lemarad az RTL a BL első hetében Forrás: AFP
Kedden megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza 36 csapattal. Ahogy az előző idényben, úgy idén is az RTL és a Sport Televízió rendelkezik közvetítési jogokkal Magyarországon. Az RTL az üzleti tervén idén sem változtatott, ősszel továbbra is csak a streamingfelületén, előfizetés ellenében tekinthetőek meg a mérkőzések, így aki tévén szeretne meccset nézni, annak marad a Sport TV. 

Az RTL idén is az első választó a BL-közvetítéseknél, kivéve csütörtökön
Az RTL idén is az első választó a BL-közvetítéseknél, kivéve csütörtökön  Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Noha idén is az RTL az első választó, azaz a legnagyobb rangadókat ez a csatorna fogja sugározni – kedden a Real Madrid–Marseille, szerdán a Liverpool–Atlético Madrid –, a 36 csapatos ligaszakasz miatt az UEFA bevezette az első fordulóban a csütörtöki extra napot. Így a 18 mérkőzést három napra osztják el, minden nap hat találkozó látható.

Az UEFA pedig az extra napon a közvetítési jogoknál is variált, ugyanis ekkor a másik csomag választ először, azaz Magyarországon nem az RTL, hanem a Sport TV. 

Az RTL lemarad a Barcelona meccséről

Ennek értelmében csütörtökön a legnagyobb meccseket a televízió adja itthon. Örülhetnek a Barcelona-szurkolók, ugyanis a Newcastle elleni BL-meccset a Sport TV adja, ahogy a Manchester City–Napolit is.

Ugyanakkor Sallai Roland mérkőzése, a Frankfurt–Galatasaray csak az RTL oldalán lesz megnézhető. 

Az első fordulóból ezeket a meccseket adja a tévé:

Kedd

  • 18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (tv: Sport2)
  • 18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (tv: Sport1)
  • 21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (tv: Sport1)
  • 21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (tv: Sport2)
    Szerda
  • 18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (tv: Sport2)
  • 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (tv: Sport1)
  • 21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (tv: Sport2)
    Csütörtök
  • 18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (tv: Sport2)
  • 21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (tv: Sport1)
  • 21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (tv: Sport2) 

 

