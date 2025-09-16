Sallai RolandGalatasaraytörök foci

Súlyos döntést hozott Sallai Roland miatt a Galatasaray edzője, 30 millió euró a tét

A Galatasaray a nyáron új jobbhátvédet igazolt az elefántcsontparti válogatott Wilfried Singo személyében. Az AS Monacótól érkező játékos több mint 30 millió euróba került, ezzel az isztambuli klub történetének második legdrágább vétele. Most a Galatasaray edzője, Okan Buruk mégis váratlan döntést hozott Singóról, aminek Sallai Roland a legfőbb oka a török sajtó szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 7:05
Sallai Roland miatt a Galatasaray méregdrága igazolása új posztra kerülhet Fotó: OMER TAHA CETIN Forrás: ANADOLU
Tavaly került Sallai Roland a Galatasaray csapatához, és az előző idényben sokféle poszton megfordult, a legtöbbször némi meglepetésre – kényszerűségből – jobbhátvédet játszott. Hogy ez nem volt végleges megoldás, azt jól jelezte, hogy a Galatasaray a nyáron új jobbhátvédet igazolt, Wilfried Singo ráadásul egyáltalán nem volt olcsó: 30,77 millió eurót fizettek érte a Monacónak. Minden jel arra utalt, hogy ő lesz az új jobbhátvéd, Sallai Roland pedig előrébb húzódhat.

Sallai Roland jobbhátvédként meggyőzte a Galatasaray edzőjét, még a 30 millió eurós igazolás sem kerülhet elé
Sallai Roland jobbhátvédként meggyőzte a Galatasaray edzőjét, még a 30 millió eurós igazolás sem kerülhet elé. Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

Csakhogy eddig ennek semmi jele nincsen, a Galatasaray edzője, Okan Buruk továbbra is a magyar játékossal számol kezdő jobbhátvédként. Sallai ebben az idényben mind az öt török bajnokin kezdő volt, négyet végig is játszott, és mindannyiszor ő volt a jobbhátvéd. Eközben a méregdrága Singo eddig mindössze két meccsen lépett pályára csereként, az elsőn csupán néhány perc jutott neki jobbhátvédként, legutóbb pedig 21 percet már a védelem közepén futballozott Sallai mellett az Eyüpspor ellen 2-0-ra megnyert meccsen.

A török sajtó – köztük a Fanatik és a Haberler – is arról írt cikket, hogy Buruk tervei megváltoztak, Sallai Roland olyan jól teljesít jobbhátvédként, hogy Wilfried Singo új posztra kerülhet, és a Galatasaray edzője mostantól középhátvédként veszi őt számításba.

„Okan Buruk továbbra is a védekezésben remekelő magyar játékost, Sallai Rolandot fogja játszani a jobbhátvéd poszton. Úgy tudni, hogy az edző a taktikai edzések során a középhátvéd posztjára tette Singót, és fontolgatja, hogy erre a posztra jelöli ki őt. Ha Singo középhátvéd lesz, a hírek szerint partnere Davinson Sanchez lehet, Abdülkerim Bardakci pedig a kispadra kerül” – írják a törökök.

Galatasaray: Sallai Roland ellen 30 millió euró sem érv

A jelek szerint Sallai olyan jól teljesít a poszton, hogy az edző amiatt sem enged nyomást helyezni magára, hogy Singo a Galatasaray szintjén méregdrága vétel volt. A több mint 30 millió eurós árával ő az isztambuli klub történetének legdrágább védője, és összességében is csak a sztárcsatár, Victor Osimhen érkezett több pénzért.

Sallai Roland ellen azonban most ez sem lehet érv, még a klubtörténet egyik legdrágább igazolását is padoztatják mögötte – vagy éppen új posztot keresnek neki. Nemrég a török futball legendája, Hasan Sas is Sallai remek teljesítményét emelte ki.

A Galatasaray történetének legdrágább igazolásai:

  • Victor Osimhen (Napoli) 5 millió euró
  • Wilfried Singo (AS Monaco) 30,77 millió
  • Ugurcan Cakir (Trabzonspor) 27,5 millió
  • Gabriel Sara (Norwich) 18 millió
  • Jardel (Porto) 17,05 millió

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

