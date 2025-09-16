GalatasarayEyüsporHasan SastörökSallai Roland

Sallai Rolandot az egekbe emelte a török futball legendája, de hatalmasat hibázott + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligájában a Galatasaray csütörtökön az Eintracht Frankfurt otthonában kezdi meg a szereplését, de Törökországban még téma a bajnokcsapat múlt hét végi meccse. Sallai Roland együttese 2-0-ra győzött az Eyüspor otthonában, így az ötödik mérkőzését is megnyerte. A média kiemeli, hogy a törökök korábbi klasszisa, a 2002-es vb-n bronzérmes Hasan Sas az egekbe emelte Sallait, szerinte most ő a Galatasaray legjobbja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 5:22
Sallai Roland remekel a Galatasaray csapatában Fotó: Anadolu/Arife Karakum
Az Eyüspor–Galatasaray mecssen (0-2) a vendégek a 73. percben szerezték meg a vezetést. Sallai Roland kiválóan ugratta ki Ahmed Kutucut, akinek a középre passzolt labdájából Mauro Icardi volt eredményes. Ez is mutatja, hogy a leginkább a jobbhátvéd posztján szerepeltetett magyar szélső milyen hasznos tagja a csapatnak. A 40-szeres válogatott Hasan Sas maga is a Galatasaray játékosa volt, a klub legendája, jelenleg televíziós kommentátorként dolgozik, és most nagyon megdicsérte Sallai Rolandot.

Hasan Sas szerint most Sallai Roland a Galatasaray legjobbja
Hasan Sas szerint most Sallai Roland a Galatasaray legjobbja Forrás: Halktv.com

Hasan Sas: Sallai Roland a védekezésben is kiváló

– Ha a Galatasaray eddigi öt meccsét nézem a bajnokságból, és meg kellene neveznem a három legjobb játékost, akkor nálam Sallai kerülne az első helyre. Harmincmillió euróért érkezett, de ha már itt van, akkor mit tehetnénk, játszatjuk, és a srác jó, ezt nem lehet nem észrevenni. Ha én lennék a vezetőedző, én is őt tenném be a csapatba – jegyezte meg Hasan Sas, arra utalva, hogy a Galatasarayhoz augusztusban érkezett egy „főállású” jobbhátvéd, az elefántcsontparti válogatott Wilfried Singo a Monacótól, akiért a török klub valamivel több mint 30 millió eurót fizetett. De Singo eddig két meccsen összesen 22 percet játszott a Galatában.

Hasan Sas külön kiemelte Sallai szerepét a védekezésben.

– Amikor 1-0 volt az állás, a Galatasaray azért indíthatott kontratámadást, mert Sallai állította meg az ellenfelet. Ezek nagyon fontos momentumok. Meg kell becsülnünk, azokat a játékosokat, akik párharcokat nyernek és jól védekeznek. Szóval Sallainak mindenképpen helye van a csapatban, nagy igazságtalanság lenne kipöckölni – szögezte le Hasan Sas, de a nyilatkozatából azt a részt nem igazán értjük, hogy Sallai Roland 30 millió euróért érkezett, hiszen a hírek arról szóltak, hogy a Galatasaray tavaly ősszel hatmillió eurót fizetett érte a Freiburgnak. Hasan Sas vélhetően egyszerűen összekeverte Sallai és Singo vételárát… Ha már szerinte amúgy is honfitársunk a sokkal jobb.

 

