Sallai Roland megmozdulása győzelemre vezetett, a Galatasaraynál is őt dicsérik

A török labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában Sallai Roland kulcspasszal járult hozzá a Galatasaray sikeréhez. Szalai Attila szintén győztes csapat tagja volt a Kasimpasa mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 6:14
Sallai Roland ismét végig a pályán volt, a Galatasaray továbbra is hibátlan (Fotó: Anadolu/Arife Karakum)
A magyar válogatott Írország elleni világbajnoki selejtezőjén a gólja után kiállított Sallai Roland ismét jobbhátvédként szerepelt a Galatasaray csapatában, és már a negyedik tétmérkőzését játszotta végig az idényben. A címvédő sokáig nem tudott gólt szerezni az Eyüpspor otthonában, de a 73. percben a magyar játékos kiválóan ugratta ki Ahmed Kutucut, akinek a középre passzolt labdájából Mauro Icardi szerzett vezetést. A 0-2-s végeredményt Yunus Akgün a 89. percben állította be, a sikerével a Galata továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a török bajnokságot.

Sallai Roland kulcspassza is kellett a Galatasaray győzelméhez
Sallai Roland kulcspassza is kellett a Galatasaray győzelméhez (Fotó: Anadolu/Arife Karakum)

Sallai Roland passzát a Galatasaray honlapja is kiemelte

Sallai a mérkőzés után a közösségi oldalán hangsúlyozta, büszke az együttesére, amely a csapategységnek köszönhetően tudta kiharcolni a győzelmet. A Galatasaray honlapján is dicsérték a 28 éves futballistát: a tudósításban azt írták

a magyar sztár nagyszerű passzt adott.

Az isztambuliak arról sem feledkeztek meg, hogy a német Ilkay Gündogan ezen a találkozón mutatkozott be a Galata színeiben – a Manchester Citytől érkezett játékos rögtön végig is játszotta az összecsapást.

Szalaiék is nyertek, Mocsiék Csobothék ellen játszanak

A Kasimpasa három vereség után az első pontjait szerezte meg a Süper Lig új idényében, és ennek Szalai Attila is örülhetett. 

A magyar védő végigjátszotta a Karagümrük vendégeként 1-0-ra megnyert bajnokit, és a statisztikák alapján csapata egyik legjobb játékosa volt.

A török bajnokság ötödik fordulójában még további három magyar válogatott játékos is pályára léphet. Balogh Botond vasárnap 18.00-tól a Gaziantep otthonában mutatkozhat be a Kocaelispor együttesében, míg Mocsi Attila és Csoboth Kevin csapata – a Rizespor és az utolsó helyezett Genclerbirligi – egymás ellen mérkőzik meg hétfőn 19.00-tól.

 

