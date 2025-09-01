Az Orbánt leütő német sztár Sallait legalább már nem riogatja

Nicoló Zanilo Udinébe való kölcsönadásával újabb sztár érkezésének szabadított fel helyet a Galatasaray. Ilkay Gündogan már az isztambuliak mezével pózol, a német válogatott középpályással már nem számol Pep Guardiola.

Ilkay Gündogan hamarosan nagy bejelentést tehet Fotó: MTI/EPA/UEFA

A klubok megállapodtak, a Galatasaray orvosi vizsgálatra várja. Ha Gündogan elfogadja az ajánlatot, 2027 júniusáig szóló szerződést írhat alá. Most Gündoganon múlik

– írja az átigazolás háteréről Fabrizio Romano. A transzferguru már olyan fotót is posztol, amelyen a focista a török klub mezét tartja a kezében. Ez alapján meglepő lenne, ha nemet mondana...

Ilkay Gündogannak lépnie kell

Kis túlzással nincs más választása, mennie kell Manchesterből, ahol lejárt az ideje.

A 34 éves középpályás a nyár eleji klubvilágbajnokságon még 4 mérkőzésen pályára lépett, és két góllal és egy gólpasszal is segítette a City-t, de az új idényben már nem kapott lehetőséget az angol sztárcsapatban.

A kékeket – egy barcelonai kitérővel – összesen 8 éven át erősítő középpályás részese volt öt angol bajnoki cím és egy Bajnokok Ligája-elsőség megszerzésének.

Sallaiék nem lassítanak

A kiváló formában futballozó Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray játékos-politikájába

beleillik Gündogan, akinek még lehet egy-két jó éve. Az isztambuliak végleg megszerezték a Napolitól a csatár Victor Osimhent, akiért 75 millió eurót fizettek.

Ingyen szerezték meg a Bayerntől Leroy Sanét, s a német válogatottbeli csapatársa, a 15 millióra taksált Gündogan vételára sem jelenthet problémát a BL-ben a Szoboszlai és Kerkez fémjelezte Liverpoollal is összecsapó klubnak. Ráadásul török származása is előnyt jelenthet a már Németországban született játékosnak.

Orbánt ellökte

Ha a magyar szurkolóknak kellemetlen élmény ugrik be Ilkay Gündogan nevét olvasva, nem véletlen. Ő volt az, aki a kapu előtt ellökte Willi Orbánt, aki így nem tudott felszabadítani, és gólpasszt adott Musialának, majd később maga is betalált a német-magyar csoportmérkőzésen a 2024-es Európa-bajnokságon. A játékvezetői hiba miatt is 2-0-ra nyert Németország.