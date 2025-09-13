FerencvárosAl-UlaGenclerbirligiAdama TraoréCsoboth Kevin

Csoboth Kevin miatt újra klubot váltott a Fradi egy hónapja eladott támadója

A szaúd-arábiai másodosztályban szereplő al-Ula szombaton hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette a Ferencvárostól nemrég távozó Adama Traorét. A 30 éves mali játékos augusztusban a Fradi csapatától a török Genclerbirligibe igazolt, ám ott mindössze két bajnokin jutott szóhoz, és gyorsan a klub átalakuló keretének egyik „áldozatává” vált.

C. Kovács Attila
2025. 09. 13. 12:39
Adama Traoré augusztusban távozott a Ferencvárostól.
Adama Traoré augusztusban távozott a Ferencvárostól. Forrás: Fradi.hu
A török gárda gyenge szezonkezdése miatt azonnali erősítéseket sürgetett a vezetőség, és ennek egyik leglátványosabb lépése Csoboth Kevin kölcsönvétele volt a St. Gallentől. A magyar válogatott szélső megszerzése azonban komoly anyagi terhet jelentett a klubnak, amelyhez részben Adama Traoré eladásából vagy kölcsönadásából kellett előteremteni a fedezetet. Így vált gyakorlatilag elkerülhetetlenné a Fradi volt támadójának távozása.

A Fradi egykori támadója, Adama Traoré új csapata, az al-Ula színeiben
A Fradi egykori támadója, Adama Traoré új csapata, az al-Ulan színeiben (Forrás: X/al-Ula)

A Ferencváros egykori játékosa egy hónapon belül kétszer váltott klubot

A megoldás gyorsan megszületett: a Genclerbirligi a kiszivárgott hírek szerint 1,5 millió euróért engedte kölcsön egy idényre Traorét az al-Ulához, amely emellett vételi opciót is szerzett a játékosra. A beszámolók alapján a csatár mesés fizetést kapott, így mindhárom fél jól járt az üzlettel.

A szaúdi klub az elmúlt években rakétasebességgel tört előre: két idény alatt két osztályt ugrott, és most már a második vonalban próbálhatja ki magát. A klub komoly ambícióit jelzi, hogy Traoré mellett leszerződtette a szerb válogatott Matija Nasztaszicsot, valamint a görög támadót, Efthimisz Kuluriszt is.

 

 

